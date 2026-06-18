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Hẻm bánh ú tro đỏ lửa, giữ hồn Tết Đoan Ngọ suốt hơn nửa thế kỷ
Video Đời sống

Hẻm bánh ú tro đỏ lửa, giữ hồn Tết Đoan Ngọ suốt hơn nửa thế kỷ

Võ Hiếu
Võ Hiếu

Tết Đoan Ngọ về cũng là lúc 'xóm bánh ú' trong hẻm 1172 Phạm Thế Hiển, phường Bình Đông, TP.HCM tất bật vào mùa. Giữa nhịp sống đô thị ngày càng đổi thay, những mẻ bánh ú tro vẫn đều đặn ra lò, gìn giữ hương vị quen thuộc suốt hơn nửa thế kỷ.

Có những nơi, Tết Đoan Ngọ không bắt đầu từ một mâm cúng, mà bắt đầu từ những nồi bánh đỏ lửa suốt ngày đêm.

Hẻm bánh ú tro đỏ lửa, giữ hồn Tết Đoan Ngọ suốt hơn nửa thế kỷ

Trong con hẻm 1172 Phạm Thế Hiển, phường Bình Đông, TP.HCM, chẳng cần nhìn lịch, người dân chỉ cần cảm nhận hơi nóng hầm hập tỏa ra từ các lò bánh, ngửi mùi lá tre quyện trong làn khói bếp là biết ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch đã cận kề.

Hẻm bánh ú tro đỏ lửa, giữ hồn Tết Đoan Ngọ suốt hơn nửa thế kỷ - Ảnh 1.

Mỗi mùa Tết Đoan Ngọ hàng năm, con hẻm 1172 Phạm Thế Hiển, phường Bình Đông, TP.HCM lại tỏa ra hơi nóng hầm hập tỏa ra từ các lò bánh, ngửi mùi lá tre quyện trong làn khói bếp

ẢNH: VÕ HIẾU

Hơn nửa thế kỷ qua, nhịp sống của "xóm bánh ú" vẫn đều đặn lặp lại như thế mỗi mùa Tết Đoan Ngọ. Với nhiều người, đây không chỉ là mùa làm bánh hay mùa làm ăn lớn nhất trong năm, mà còn là dịp để con cháu từ nhiều nơi trở về, cùng ngồi bên nhau gói bánh, chuyện trò và gìn giữ những ký ức về ông bà, tổ tiên qua từng nếp gấp của lá tre, từng sợi lạt buộc bánh.

Trong số những người trở về mùa bánh năm nay có chị Nguyễn Ngọc Trâm, cháu ruột ông Nguyễn Văn Trí, một trong những chủ lò bánh ú tro lâu năm tại hẻm 1172 Phạm Thế Hiển. Với chị, những ngày tất bật bên lò bánh cũng là dịp hiếm hoi để cả gia đình sum họp đông đủ.

Hẻm bánh ú tro đỏ lửa, giữ hồn Tết Đoan Ngọ suốt hơn nửa thế kỷ - Ảnh 2.
Hẻm bánh ú tro đỏ lửa, giữ hồn Tết Đoan Ngọ suốt hơn nửa thế kỷ - Ảnh 3.
Hẻm bánh ú tro đỏ lửa, giữ hồn Tết Đoan Ngọ suốt hơn nửa thế kỷ - Ảnh 4.
Hẻm bánh ú tro đỏ lửa, giữ hồn Tết Đoan Ngọ suốt hơn nửa thế kỷ - Ảnh 5.
Hẻm bánh ú tro đỏ lửa, giữ hồn Tết Đoan Ngọ suốt hơn nửa thế kỷ - Ảnh 6.
Hẻm bánh ú tro đỏ lửa, giữ hồn Tết Đoan Ngọ suốt hơn nửa thế kỷ - Ảnh 7.

Không khí trong con hẻm 1172 đường Phạm Thế Hiển

ẢNH: VÕ HIẾU

Để làm nên những mẻ bánh dẻo thơm phục vụ dịp Tết Đoan Ngọ, người thợ không chỉ cần sự khéo léo mà còn phải đánh đổi bằng thời gian, sức lực và nhiều đêm không ngủ.

Hơn 30 năm gắn bó với nghề, ông Nguyễn Văn Trí vẫn đều đặn giữ lửa cho lò bánh của gia đình mỗi độ tháng 5 âm lịch.

Hẻm bánh ú tro đỏ lửa, giữ hồn Tết Đoan Ngọ suốt hơn nửa thế kỷ - Ảnh 8.

Ông Nguyễn Văn Trí, chủ lò bánh ú tro lâu năm

ẢNH: VÕ HIẾU

Bên cạnh lò bánh của ông Trí, không khí làm việc cũng tất bật không kém. Trong khi người này gói bánh, người kia chuẩn bị nguyên liệu, những người "giữ lửa" như anh Tân Bình lại lặng lẽ túc trực bên bếp suốt nhiều giờ liền để từng mẻ bánh được chín đều, đúng độ.

Hẻm bánh ú tro đỏ lửa, giữ hồn Tết Đoan Ngọ suốt hơn nửa thế kỷ - Ảnh 9.

Gần chiều tối, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống con hẻm nhỏ khi những mẻ bánh vẫn đang nấu dở. Dưới mái bạt che tạm, anh Tân Bình và em trai vẫn tất bật nhóm củi, canh lửa, giữ cho những nồi bánh không ngừng sôi

ẢNH: VÕ HIẾU

Hẻm bánh ú tro đỏ lửa, giữ hồn Tết Đoan Ngọ suốt hơn nửa thế kỷ - Ảnh 10.
Hẻm bánh ú tro đỏ lửa, giữ hồn Tết Đoan Ngọ suốt hơn nửa thế kỷ - Ảnh 11.
Hẻm bánh ú tro đỏ lửa, giữ hồn Tết Đoan Ngọ suốt hơn nửa thế kỷ - Ảnh 12.

Sau 4 tiếng trên bếp lửa đỏ hồng, những xâu bánh ú tro lần lượt được lấy ra làm nguội, chuẩn bị theo chân người mua đi khắp nơi.

ẢNH: VÕ HIẾU

Hẻm bánh ú tro đỏ lửa, giữ hồn Tết Đoan Ngọ suốt hơn nửa thế kỷ - Ảnh 13.
Hẻm bánh ú tro đỏ lửa, giữ hồn Tết Đoan Ngọ suốt hơn nửa thế kỷ - Ảnh 14.

Mọi nguyên liệu như nhân bánh, dây lạt,... đã được chuẩn bị trước đó gần 1 tháng

ẢNH: VÕ HIẾU

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