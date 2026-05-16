Những quan niệm về pin điện thoại đã lỗi thời

Hiện nay, từ smartphone đến thiết bị đeo thông minh, laptop và xe điện, cuộc sống của chúng ta ngày càng phụ thuộc vào năng lượng từ pin, đặc biệt là pin lithium-ion. Những năm gần đây, công nghệ pin đã có những bước tiến đáng kể, bao gồm sự ra đời của các loại pin mới, chẳng hạn pin natri-ion. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi xung quanh việc sử dụng và tối ưu hóa thời lượng pin.

Có những quan điểm sai lầm về pin điện thoại mà người dùng nên thay đổi

Thời lượng pin hiện đã trở thành một trong những yếu tố quan trọng nhất khi người dùng lựa chọn điện thoại mới, đặc biệt với những ai có lối sống năng động và thường xuyên ở xa nguồn sạc. Dù vậy, nhiều người vẫn có những hiểu lầm về cách sử dụng pin điện thoại, dưới đây là những quan niệm mà mọi người cần loại bỏ đối với pin điện thoại.

Sạc pin đầy 100% trước khi sử dụng lần đầu

Đây là quan niệm được đưa ra từ rất lâu, xuất phát từ thời kỳ pin niken-cadmium (Ni-Cd) còn phổ biến, khi mà việc sạc không đầy có thể dẫn đến hiện tượng "hiệu ứng bộ nhớ". Hiện tượng này xảy ra khi pin ghi nhớ dung lượng sạc thấp hơn, làm giảm khả năng lưu trữ điện năng.

Nhưng giờ đây, với sự phát triển của công nghệ pin lithium-ion, vấn đề này đã gần như không còn tồn tại trên điện thoại ngày nay. Người dùng không cần phải lo lắng về việc sạc đầy 100% pin điện thoại mới trước khi sử dụng nữa.

Sạc điện thoại đến 100% sẽ làm hỏng pin

Trong những năm qua, nhiều điện thoại đã được trang bị tính năng giới hạn sạc, thường dừng lại ở khoảng 80% dung lượng pin, nhằm hạn chế sự hao mòn. Tuy nhiên, điều này chủ yếu liên quan đến các loại pin cũ như Ni-Cd. Giờ đây, pin lithium-ion không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi việc sạc đầy, nhưng việc để điện thoại trên bộ sạc quá lâu vẫn có thể gây ra hiện tượng "sạc nhỏ giọt", dẫn đến tăng nhiệt và áp lực lên pin.

Phải xả hết pin trước khi sạc

Quan niệm này có thể bắt nguồn từ thời kỳ sử dụng pin Ni-Cd khi hiệu ứng bộ nhớ là một vấn đề lớn. Nhưng với pin lithium-ion hiện nay, điều này hoàn toàn không đúng. Việc xả pin hoàn toàn trước khi sạc thực chất có thể làm giảm tuổi thọ của pin. Mỗi lần sạc từ 0% đến 100% được tính là một chu kỳ, trong khi sạc từ 20% đến 80% sẽ giúp kéo dài thời gian sử dụng pin.

Yêu cầu phải sử dụng sạc chính hãng nhà sản xuất không còn đúng, ngoại trừ một số trường hợp sạc nhanh siêu tốc độc quyền

Phải sử dụng bộ sạc từ nhà sản xuất

Mặc dù bộ sạc chính hãng đến từ nhà sản xuất điện thoại thường an toàn hơn và được thiết kế phù hợp với thiết bị, người dùng vẫn có thể sử dụng bộ sạc của bên thứ ba, đặc biệt là các thương hiệu có uy tín. Dẫu vậy, người dùng cũng cần lưu ý đến thông số kỹ thuật điện áp và giao thức sạc nhanh để tránh làm hỏng pin.

Việc hiểu rõ về pin và cách sử dụng đúng cách không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ của thiết bị mà còn nâng cao trải nghiệm sử dụng hằng ngày. Hãy trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để tối ưu hóa hiệu suất pin và bảo vệ thiết bị để dùng được lâu hơn.