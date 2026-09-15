Những quyết sách làm thay đổi giáo dục Quảng Ninh (kỳ 3)

Từ Hạ Long đến giảng đường Singapore

Năm 2025, Ninh Quang Thắng, khi đó là học sinh Trường THPT Chuyên Hạ Long, trở về từ Olympic Tin học quốc tế lần thứ 37 với tấm Huy chương Đồng. Thành tích ấy khép lại những năm tháng miệt mài cùng đội tuyển và mở ra cho Thắng một hành trình mới.

UBND tỉnh tuyên dương, khen thưởng em Ninh Quang Thắng, học sinh Trường THPT Chuyên Hạ Long, đạt Huy chương Đồng tại kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế lần thứ 37 ẢNH: LAN ANH

Hiện Thắng là sinh viên năm nhất Đại học Quốc gia Singapore. Nhìn lại chặng đường từ lớp chuyên Tin ở Quảng Ninh đến một trong những sân chơi trí tuệ lớn dành cho học sinh phổ thông, Thắng cho rằng bên cạnh nỗ lực cá nhân và sự dìu dắt của thầy cô, những điều kiện dành cho học sinh giỏi đã giúp em có thêm động lực theo đuổi mục tiêu.



"Những chính sách của Quảng Ninh là động lực để em cố gắng trong học tập, thi cử. Em mong sau khi hoàn thành chương trình học sẽ trở về làm việc, đóng góp cho Quảng Ninh", Thắng chia sẻ.

Theo Nghị quyết 19/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh trước đây, học sinh đoạt giải tại các kỳ thi, cuộc thi học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật được thưởng theo cấp độ. Với các giải quốc tế, mức thưởng từ 200 - 700 triệu đồng; học sinh giành giải cao nhất tại kỳ thi quốc tế được thưởng 700 triệu đồng.

Đáng chú ý, học sinh là người dân tộc thiểu số thường trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi hoặc xã đảo được hưởng mức bằng 1,5 lần mức thưởng chung. Như vậy, một học sinh thuộc nhóm này nếu đoạt giải cao nhất cấp quốc tế có thể nhận 1,05 tỉ đồng.

Mỗi năm học, chính sách khen thưởng dự kiến dành cho khoảng 4.500 lượt học sinh, giáo viên, với kinh phí khoảng 13,6 tỉ đồng.

Đầu tư từ lúc phát hiện tài năng

Giáo dục mũi nhọn TP.Quảng Ninh hiện tập trung nguồn lực cho 11 đội tuyển học sinh giỏi. Theo Nghị quyết 19, giáo viên thỉnh giảng tham gia bồi dưỡng được trả 1 triệu đồng/giờ dạy; giáo viên tham gia tập huấn được hưởng 500.000 đồng/giờ; học sinh tập huấn tập trung được hỗ trợ tiền ăn 150.000 đồng/ngày. Kinh phí dành cho hoạt động này khoảng 6,5 tỉ đồng mỗi năm học.

Trường THPT Chuyên Hạ Long, nơi đào tạo phần lớn học sinh trong các đội tuyển của TP.Quảng Ninh, tiếp tục được áp dụng một số chính sách riêng.

Học sinh có kết quả tuyển sinh xuất sắc vào 11 lớp chuyên được thưởng 10 triệu đồng. Những em nhà cách trường từ 15 km trở lên được hỗ trợ tiền ăn 936.000 đồng/tháng và bố trí chỗ ở miễn phí tại ký túc xá.

Em Phạm Hồng Đức, học sinh THCS Trọng Điểm, giành Giải Vàng và Giải Grand Prize tại Giải Olympic Sáng tạo và Phát minh Thế giới năm 2026 diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc ẢNH: HỒNG ĐĂNG

TP.Quảng Ninh cũng bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ đặc thù của trường bằng 30% kinh phí chi hoạt động thường xuyên. Tổng nguồn lực dành cho nhóm chính sách ưu đãi này khoảng 8 tỉ đồng/năm học.



Cô Đỗ Thị Diệu Thúy, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hạ Long, cho biết các cơ chế hỗ trợ được thực hiện xuyên suốt từ tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh, phát triển đội ngũ giáo viên đến đầu tư điều kiện học tập.

"Các cơ chế hỗ trợ được triển khai từ tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh, phát triển đội ngũ giáo viên đến đầu tư điều kiện học tập. Đây là động lực để nhà trường thu hút, phát huy những học sinh có năng lực nổi trội và nâng cao chất lượng các đội tuyển", cô Thúy cho biết.

Kết quả của quá trình này thể hiện khá rõ tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025 - 2026.

TP.Quảng Ninh có 82 học sinh đoạt giải, gồm 2 giải nhất môn Tiếng Trung Quốc, 16 giải nhì, 35 giải ba và 29 giải khuyến khích, xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố. Riêng các môn Toán, Tin học, Hóa học và Sinh học, mỗi đội tuyển có 9/10 thí sinh đoạt giải.

Trong 82 giải của TP.Quảng Ninh, Trường THPT Chuyên Hạ Long giành 80 giải. Hai giải còn lại thuộc về Trường THPT Hòn Gai và Trường THPT Đông Thành.

Gieo hạt cho nguồn nhân lực tương lai

Thành tích của các đội tuyển học sinh giỏi diễn ra trong bối cảnh chất lượng giáo dục phổ thông của TP.Quảng Ninh những năm gần đây có bước tiến đáng kể.

Các trường công lập tại Quảng Ninh được đầu tư không thua kém hệ thống trường quốc tế ẢNH: MẠNH TRƯỜNG

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, điểm trung bình của học sinh Quảng Ninh đạt 6,19, xếp thứ 12/34 tỉnh, thành phố sau sắp xếp và thứ 13/63 tỉnh, thành phố theo đơn vị hành chính trước đây.

So với vị trí 25/63 của năm 2024, Quảng Ninh tăng 12 bậc. Trước đó, Quảng Ninh lần lượt đứng thứ 36 năm 2023, thứ 31 năm 2022, thứ 36 năm 2021 và thứ 50 năm 2020.

Bước vào năm học 2026 - 2027, ngành GD-ĐT TP.Quảng Ninh tiếp tục xác định giáo dục mũi nhọn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Việc phát hiện học sinh có năng lực sẽ được thực hiện sớm hơn, gắn với đổi mới công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giáo viên và tăng điều kiện học tập cho các đội tuyển.

Mục tiêu của TP.Quảng Ninh đến năm 2030 là nằm trong nhóm 10 địa phương có chất lượng giáo dục tốt nhất cả nước, đồng thời từng bước trở thành một trong những trung tâm giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của khu vực.

Từ Hạ Long, Ninh Quang Thắng đã đi qua các đội tuyển học sinh giỏi, giành Huy chương Đồng Olympic Tin học quốc tế và hiện học tại Đại học Quốc gia Singapore. Điều Thắng mong muốn sau khi hoàn thành chương trình học là trở về làm việc, đóng góp cho Quảng Ninh.

Hành trình ấy cũng cho thấy hướng đi mà TP.Quảng Ninh đang theo đuổi trong đầu tư giáo dục mũi nhọn: phát hiện sớm học sinh có năng lực, tạo điều kiện để các em phát triển và từng bước hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố trong những năm tới.