Những rủi ro tiềm ẩn thiết bị công nghệ phải gánh chịu trước bão lớn

Nhiều trường hợp thiệt hại hàng chục triệu đồng chỉ vì một cơn mưa lớn, sự cố chập điện hoặc kết nối mạng gián đoạn. Các chuyên gia cảnh báo, việc hiểu rõ những nguy cơ từ bão lớn và chuẩn bị giải pháp phòng tránh là yếu tố then chốt để người dùng hạn chế tổn thất với thiết bị công nghệ.

Các thiết bị công nghệ có trụ vững trước bão lớn?

Rủi ro thường thấy nhất trong mùa mưa bão chính là hư hỏng do nước. Dù nhiều smartphone và laptop đời mới được quảng cáo có khả năng chống nước, song tính năng này chỉ mang tính tương đối, trong điều kiện chuẩn và thời gian giới hạn.

Các thiết bị công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi tình hình các cơn bão ẢNH: K. VĂN

Khi thiết bị tiếp xúc với nước mưa chứa nhiều axit hoặc bị ngâm lâu trong tình trạng ngập lụt, khả năng chống nước khó có thể phát huy hiệu quả. Smartphone dễ bị hỏng loa, mic, cổng sạc; laptop có thể chập mạch bàn phím hoặc hỏng main. Các thiết bị smarthome vốn được lắp đặt cố định trong nhà cũng không an toàn tuyệt đối nếu nước tràn vào hoặc trần, tường bị thấm…

Bên cạnh nguy cơ trực tiếp từ nước, mất điện là thách thức lớn trong và sau bão. Các thiết bị công nghệ, đặc biệt là máy tính, server, router Wi-Fi, camera an ninh… đều dễ bị ảnh hưởng khi nguồn điện không ổn định. Mất điện kéo dài gây gián đoạn công việc và liên lạc, trong khi việc chập điện, sốc điện lúc có điện trở lại có thể khiến thiết bị hư hỏng nặng. Pin dự phòng, bộ lưu điện (UPS) hay thiết bị chống sét thường được coi là giải pháp an toàn để bảo vệ các dữ liệu quan trọng.

Hơn nữa, bão lớn có thể khiến hạ tầng viễn thông bị hư hỏng, cáp quang đứt hoặc trạm phát sóng mất điện, làm người dùng không thể duy trì liên lạc. Với doanh nghiệp phụ thuộc vào nền tảng trực tuyến, thiệt hại từ sự cố này thậm chí còn lớn hơn hỏng hóc phần cứng.

Cơ sở hạ tầng viễn thông có thể bị ảnh hưởng do tác động từ các cơn bão, đặc biệt là bão lớn ẢNH: T.THỌ

Ngoài ra, khi thiết bị gặp sự cố vì nước hoặc điện, nguy cơ mất dữ liệu, hỏng ổ cứng hoặc rò rỉ thông tin cá nhân rất cao. Một chiếc laptop bị ngập nước không chỉ khiến người dùng mất đi giá trị vật chất mà còn có thể mất toàn bộ tài liệu quan trọng. Các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên thường xuyên sao lưu dữ liệu lên nền tảng đám mây hoặc ổ cứng ngoài được bảo quản an toàn trong mùa mưa bão.

Cách an toàn trước bão lớn

Để giảm thiểu rủi ro, các chuyên gia khuyên người dùng nên tắt và rút phích cắm các thiết bị điện tử khi có cảnh báo bão lớn, tránh để gần cửa sổ hoặc khu vực có nguy cơ thấm nước. Smartphone và laptop cần được bảo vệ bằng túi chống nước nếu phải di chuyển. Việc đầu tư các thiết bị bảo vệ điện, hệ thống lưu điện dự phòng, cũng như có sẵn phương án kết nối thay thế như SIM 4G/5G hoặc bộ phát di động sẽ giúp người dùng duy trì liên lạc trong tình huống khẩn cấp.

Khi mà công nghệ đã trở thành "xương sống" của mọi hoạt động, việc chủ động phòng ngừa và nâng cao ý thức bảo vệ thiết bị không còn là lựa chọn mà là điều bắt buộc để đảm bảo an toàn và duy trì nhịp sống hiện đại ngay cả khi thiên tai ập đến.