Những rủi ro với ổ cắm điện nối dài có cổng USB

Những sản phẩm này thường được thiết kế giống như ổ cắm điện thông thường, nhưng đi kèm nhiều ổ cắm và khe cắm USB để sạc điện thoại di động hoặc tai nghe. Mặc dù những ổ cắm này được bán với giá hấp dẫn và mang đến sự tiện lợi, bên trong chúng lại tiềm ẩn nhiều vấn đề.

Hãy chọn ổ cắm điện nối dài có cổng USB từ các thương hiệu uy tín ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Khác với dây nối dài truyền thống, chỉ đơn thuần dẫn điện từ ổ cắm đến thiết bị mà không cần điều chỉnh, ổ cắm điện nối dài có cổng USB chứa một biến áp bên trong. Biến áp này chuyển đổi dòng điện xoay chiều từ nguồn điện lưới thành dòng điện một chiều với điện áp thấp, cần thiết cho các thiết bị điện tử. Quá trình chuyển đổi này tạo ra nhiệt liên tục, ngay cả khi không có thiết bị nào được cắm vào, dẫn đến việc tiêu thụ năng lượng dư thừa và làm nóng nhẹ mạch USB suốt 24 giờ.

Mối hiểm họa từ ổ cắm điện nối dài giá rẻ

Trong điều kiện bình thường, sự làm nóng nhẹ không gây ra vấn đề lớn, nhưng với những sản phẩm kém chất lượng, rủi ro có thể gia tăng. Trên thị trường hiện tràn ngập các mẫu ổ cắm điện nối dài có cổng USB giá rẻ từ những nhà sản xuất không có uy tín và thiếu chứng nhận an toàn cần thiết.

Để giảm giá thành, các thương hiệu giá rẻ thường cắt giảm chi phí ở những linh kiện quan trọng như tản nhiệt, chip bảo vệ quá tải và vật liệu chống cháy. Vỏ nhựa của chúng có thể bị nóng lên và không tản nhiệt hiệu quả, đặc biệt khi đặt ở những vị trí khuất như dưới thảm hoặc sau ghế sofa, từ đó dẫn đến nguy cơ cháy nổ.

Ngoài ra, một lỗi phổ biến là cắm quá nhiều thiết bị vào cùng một ổ cắm điện nối dài mà không kiểm tra giới hạn công suất. Hầu hết các mẫu giá rẻ chỉ hỗ trợ tổng công suất từ 2.500 W đến 3.500 W. Nếu người dùng cắm đồng thời máy sưởi, máy tính và nhiều bộ sạc, rất dễ vượt quá giới hạn này, đặc biệt nếu sản phẩm không có chức năng bảo vệ quá tải thực sự.

Vì vậy, khi lựa chọn ổ cắm nối dài có cổng USB, người dùng cần thận trọng và xem xét kỹ lưỡng chất lượng sản phẩm để đảm bảo an toàn cho gia đình.