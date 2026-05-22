Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Thủ thuật

Những sai lầm tai hại khi xử lý laptop quá nóng

Kiến Văn
Kiến Văn
22/05/2026 10:42 GMT+7

Trong quá trình sử dụng laptop, tình trạng quạt quay lớn, thân máy nóng lên hoặc hiệu năng giảm là điều khá phổ biến.

Mặc dù vậy, nhiều người lại xử lý theo cách phản tác dụng, vô tình khiến linh kiện xuống cấp nhanh hơn, thậm chí gây hỏng hóc nghiêm trọng. Dưới đây là những sai lầm phổ biến mà người dùng cần tránh khi laptop bị quá nhiệt.

Những sai lầm tai hại khi xử lý laptop quá nóng - Ảnh 1.

Laptop có thể quá nhiệt sau một thời gian dài sử dụng

ẢNH: TẠO BỞI GEMINI AI

Đặt vào ngăn đá hoặc nơi quá lạnh

Nhiều người cho rằng đưa laptop vào môi trường lạnh sẽ giúp hạ nhiệt nhanh chóng. Tuy nhiên, đây là một trong những cách nguy hiểm nhất. Khi một chiếc laptop đang nóng bị đưa vào môi trường lạnh đột ngột, hơi nước có thể ngưng tụ bên trong máy. Độ ẩm này dễ gây chập mạch, ăn mòn linh kiện hoặc làm hỏng bo mạch chủ. Các linh kiện hiện đại ngày nay cũng nhỏ và nhạy cảm hơn với thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Dùng túi đá hoặc thiết bị làm mát không phù hợp

Một số người đặt túi đá lên laptop hoặc dùng quạt phun sương để giảm nhiệt. Cách làm này tiềm ẩn rủi ro lớn vì nước hoặc hơi ẩm có thể lọt vào bên trong máy. Thay vì sử dụng các giải pháp tự phát, người dùng nên chọn đế tản nhiệt hoặc giá đỡ chuyên dụng để cải thiện luồng không khí mà không gây ảnh hưởng đến linh kiện.

Tiếp tục để máy hoạt động khi quá nóng

Khi laptop quá nhiệt, nhiều người vẫn để máy chạy hoặc rời đi mà không xử lý. Điều này khiến nhiệt độ tiếp tục tăng cao, làm giảm tuổi thọ CPU, GPU và pin. Giải pháp an toàn là lưu công việc, tắt máy hoàn toàn và để thiết bị nghỉ ít nhất khoảng 15 phút. Nếu máy đã hoạt động nặng trong thời gian dài, nên để nguội lâu hơn trước khi sử dụng lại.

Những sai lầm tai hại khi xử lý laptop quá nóng - Ảnh 2.

Hãy tạm ngừng sử dụng laptop khi phát hiện máy quá nóng

ẢNH: REUTERS

Đặt laptop lên chăn, gối hoặc đệm

Các bề mặt mềm như chăn, nệm hay gối có thể che kín khe tản nhiệt ở đáy máy khiến luồng khí nóng không thể thoát ra ngoài. Laptop nên được đặt trên mặt phẳng cứng và thông thoáng như bàn làm việc. Nếu thường xuyên dùng máy trong thời gian dài, người dùng có thể cân nhắc sử dụng thêm giá đỡ hoặc đế tản nhiệt để hỗ trợ lưu thông không khí tốt hơn.

Tháo pin liên tục để giảm nhiệt

Một số người cho rằng tháo pin (mẫu sử dụng pin rời) sẽ giúp laptop mát hơn, tuy nhiên việc tháo lắp pin thường xuyên có thể làm lỏng hoặc hỏng các đầu kết nối. Trong nhiều trường hợp, nguyên nhân gây nóng không nằm ở pin mà đến từ phần mềm chạy nền, bụi bẩn hoặc hệ thống tản nhiệt hoạt động kém hiệu quả.

Vẫn chơi game hoặc chạy tác vụ nặng khi máy đang nóng

Nếu laptop đã có dấu hiệu quá nhiệt, việc tiếp tục chơi game hoặc chạy các phần mềm nặng sẽ khiến hệ thống chịu áp lực lớn hơn. Người dùng nên kiểm tra mức sử dụng CPU, RAM và GPU bằng các công cụ như Task Manager trên Windows, Activity Monitor trên macOS hoặc System Monitor trên Linux. Nếu phát hiện ứng dụng tiêu tốn quá nhiều tài nguyên, hãy tắt hoặc vô hiệu hóa chúng để giảm tải cho hệ thống.

Tin liên quan

Nhiều người đang vô tình làm giảm tuổi thọ laptop mỗi ngày

Nhiều người đang vô tình làm giảm tuổi thọ laptop mỗi ngày

Một thói quen phổ biến khi dùng laptop tại nhà có thể âm thầm làm hỏng pin, giảm hiệu năng và khiến máy nóng bất thường.

Khám phá thêm chủ đề

laptop khắc phục sự cố đế tản nhiệt Chơi game làm mát
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận