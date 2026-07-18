Những sân khấu đặc biệt giữa Trường Sa

Vừa qua, các thành viên Đoàn công tác số 14 đã có chuyến hành trình đến Trường Sa và nhà giàn DK1 ẢNH: TUẤN MINH

Sân khấu ngập nắng và gió trên các điểm đảo

Mỗi khi Đoàn công tác đặt chân lên các điểm đảo như Đá Lớn B, Nam Yết..., những sân khấu "dã chiến" mộc mạc lại được mở ra. Sân khấu ở đảo xa hiếm khi bằng phẳng hay rộng rãi, đôi khi chỉ là một khoảng sân ngập nắng và gió. Nhưng chính nền biển trời bao la cùng những ánh mắt rạng ngời của cán bộ, chiến sĩ, người dân trên đảo đã biến nơi đây thành một không gian nghệ thuật đong đầy cảm xúc.

Buổi giao lưu văn nghệ của Đoàn công tác số 14 cùng cán bộ, chiến sĩ trên khoảng sân nhỏ tại đảo Đá Lớn B ẢNH: TUẤN MINH

Ca sĩ Dương Ngọc Hà (đội mũ xanh) cùng các thành viên của Đội nghệ sĩ tình nguyện TP.HCM "cháy" hết mình với lời ca tiếng hát trước những khán giả đặc biệt

ẢNH: TUẤN MINH

Nói về cảm xúc khi được biểu diễn tại những không gian đặc biệt, ca sĩ Dương Ngọc Hà (thành viên Đội nghệ sĩ tình nguyện TP.HCM) xúc động bày tỏ: "Được cất lời ca trên những sân khấu mở giữa sóng gió Trường Sa là may mắn lớn trong quãng đời làm nghề của tôi. Trước ánh mắt ngập tràn năng lượng và nụ cười lạc quan của những chiến sĩ trẻ, chúng tôi chỉ biết biểu diễn bằng cả trái tim để gửi tặng các anh món quà tinh thần trọn vẹn nhất".

Trong cái nắng rực rỡ ở đảo xa, nụ cười cùng những tràng pháo tay giòn giã của chiến sĩ hòa vào vũ điệu, xóa nhòa khoảng cách với các nghệ sĩ tình nguyện ẢNH: TUẤN MINH

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, cổ vũ, hòa chung niềm vui cùng thế hệ trẻ và người lính đảo

ẢNH: TUẤN MINH

Góc tập luyện bình dị trên boong tàu

Để có được những giây phút biểu diễn trọn vẹn trên đảo, boong tàu Trường Sa 571 chính là nơi các nghệ sĩ cùng nhau sinh hoạt và chuẩn bị suốt hải trình trên biển. Đối với các thành viên trong đoàn, đây là một trải nghiệm khó quên khi sàn diễn liên tục chao đảo theo từng đợt sóng. Mặc cho những cơn say sóng khiến cơ thể mệt mỏi, boong tàu lộng gió vẫn rộn ràng tiếng đàn, tiếng hát và những bước nhảy.

Đạo diễn múa Nguyễn Bảo (thành viên Đội nghệ sĩ tình nguyện TP.HCM) hướng dẫn các thành viên Đoàn công tác số 14 tập vũ đạo ngay trên boong tàu chao đảo ẢNH: TUẤN MINH

Nhớ lại những ngày tập luyện thử thách nhưng đầy kỷ niệm trên sóng nước, đạo diễn múa Nguyễn Bảo (thành viên Đội nghệ sĩ tình nguyện TP.HCM) bộc bạch: "Biểu diễn trên sàn tàu di động, liên tục chao đảo thực sự là thử thách không nhỏ. Cả đội phải luôn động viên nhau giữ gìn sức khỏe và tập trung cao độ vào các động tác giúp chân vững chãi để giữ thăng bằng.

Tuy nhiên, thay vì e ngại sức gió biển, tôi chọn cách khéo léo biến những cơn gió ấy thành một người 'bạn diễn' tự nhiên để giúp các chuyển động hình thể trở nên mềm mại, bay bổng hơn".

Giữa tiếng sóng biển, các tiết mục văn nghệ ngẫu hứng trên boong tàu vẫn diễn ra đầy sôi động, xua tan mệt mỏi trong suốt hành trình của Đoàn công tác ẢNH: TUẤN MINH

'Sân khấu' ấm áp trước thềm nhà

Bên cạnh những buổi giao lưu văn nghệ tập trung đông người, hành trình còn có những góc nhỏ mộc mạc nhưng đầy xúc động. Đó là khoảng không gian trước thềm nhà của hộ dân sinh sống trên đảo Sinh Tồn. Không tăng âm, không loa đài công suất lớn, sân khấu lúc này chỉ là một khoảng hiên nhỏ rợp bóng mát, nơi tình cảm giữa người đất liền và người đảo xa trở nên gần gũi, thân thuộc như người một nhà.

Đại tá, NSND Tự Long cất tiếng hát mộc mạc, ấm tình đất liền trước hiên nhà một hộ dân trên đảo Sinh Tồn ẢNH: TUẤN MINH

"Với tôi, mỗi chuyến đi Trường Sa đều mang đến những cảm xúc rất khác. Ra Trường Sa ai cũng sẽ thấy mình yêu đất nước hơn rất nhiều. Với người nghệ sĩ, được cất lời ca giữa không gian mộc mạc là một hạnh phúc vô cùng đặc biệt.

Ở những sân khấu không ánh đèn màu ấy, khoảng cách giữa người hát và người nghe hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại những giai điệu từ trái tim đến với trái tim", NSND Tự Long chia sẻ về những trải nghiệm biểu diễn đặc biệt này.

Đêm văn nghệ dưới cơn mưa rào

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của hải trình chính là đêm biểu diễn nghệ thuật tại đảo Trường Sa Lớn. Khi chương trình đang diễn ra thì một cơn mưa rào bất ngờ đổ xuống. Thế nhưng, làn mưa ấy không làm giảm đi sự hào hứng, ngược lại còn khiến tình quân dân thêm khăng khít và đặc biệt hơn bao giờ hết.

Sân khấu đêm diễn tại đảo Trường Sa Lớn lung linh ánh đèn, rực rỡ sắc màu giữa không gian biển đêm thiêng liêng ẢNH: TUẤN MINH

Chính tại không gian này, ca khúc Nguyện của ca sĩ trẻ Trương Trần Anh Duy đã chạm tới cảm xúc của nhiều người. Đây là tác phẩm vừa ra mắt đúng 2 tuần trước ngày Duy lên tàu, gói gọn tình yêu Tổ quốc và lời hứa của tuổi trẻ dành cho biển đảo quê hương.

Khi những ca từ: "Nguyện xin giữ vững biên cương, vững lời thề! Dù gian khó vẫn hiên ngang, một lòng son sắt…" vang lên giữa màn mưa, giọng hát tha thiết ấy đã khiến nhiều người lặng đi vì xúc động.

Để chuẩn bị cho đêm giao lưu ý nghĩa này, Anh Duy cùng đội tình nguyện viên nghệ sĩ đã tự tay chuẩn bị một lá cờ Tổ quốc khổ lớn mang từ đất liền ra biểu diễn ẢNH: TUẤN MINH

Chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát, nam ca sĩ nghẹn ngào tâm sự: "Cảm xúc để viết nên ca khúc ấy bắt nguồn từ chuyến đi năm 2025. Khi lần đầu đặt chân đến các đảo và nghe câu nói: 'Trường Sa vì đất liền, đất liền vì Trường Sa', tim tôi tự nhiên nghẹn lại. Ở đất liền, nhiều khi mình sống bình yên quá nên chưa cảm nhận hết sự hy sinh của những người lính nơi đầu sóng. Nhưng khi đến Trường Sa, nhìn cuộc sống của các cán bộ chiến sĩ giữa biển trời mênh mông, tôi đã khóc rất nhiều".

"Bài hát mang tên Nguyện bởi đó là lời nguyện của một người trẻ với quê hương, là lời hứa sống xứng đáng với những hy sinh thầm lặng của các anh", nam ca sĩ chia sẻ thêm.

Khoảnh khắc xúc động khi quân và dân cùng hòa ca dưới cơn mưa tầm tã khi chương trình chuẩn bị khép lại ẢNH: TUẤN MINH

Khi chương trình chuẩn bị kết thúc, một cơn mưa bất chợt đổ xuống, nhưng không một ai rời đi. Toàn bộ quân và dân đã hòa vào làm một, cùng hát, cùng đứng dưới mưa. Đó là sự đồng điệu trọn vẹn, một kỷ niệm vô giá đọng lại mãi trong lòng mỗi người.

Tiếng hát chia tay nơi cầu cảng

Sau đêm diễn nhiều cảm xúc, khoảnh khắc lưu luyến và lấy đi nhiều nước mắt nhất chính là lúc chia tay tại cầu cảng đảo Trường Sa Lớn. Sau khi dọn dẹp đồ đạc, các đại biểu và nghệ sĩ phải nhanh chóng di chuyển trở lại tàu Trường Sa 571 để kịp giờ rời bến. Khi tiếng còi tàu ngân dài trong màn đêm, toàn bộ đại biểu của đoàn công tác đã ùa ra mạn tàu, hướng về phía đảo.

Quân và dân trên đảo Trường Sa Lớn đứng xếp thành hàng dài ngay ngắn tại cầu cảng, vẫy tay và hát vang tạm biệt đoàn công tác đến khi tàu khuất hẳn vào màn đêm ẢNH: TUẤN MINH

Khi con tàu dần lùi xa, trên cầu cảng, quân và dân đảo Trường Sa Lớn đứng xếp thành những hàng dài ngay ngắn dưới ánh đèn đêm. Họ không ngừng vẫy tay, cùng nhau đồng thanh hô to: "Trường Sa yêu Tổ quốc! Trường Sa yêu đất liền!".

Họ đứng đó, hát vang những bài ca đầy lưu luyến. Tiếng hát của người lính và người dân đảo hòa vào tiếng sóng theo con tàu đang xa dần...