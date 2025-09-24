Những sáng kiến đưa nghị quyết vào cuộc sống

5 giải pháp trụ cột phát huy sức trẻ

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, thay mặt Đảng ủy T.Ư Đoàn, đề xuất 5 giải pháp trụ cột để thanh niên thực sự trở thành lực lượng tiên phong trong đột phá chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thứ nhất là nâng cao nhận thức, khơi dậy đam mê và khả năng làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Thông qua phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo", các diễn đàn, cuộc thi sáng kiến, giải thưởng nghiên cứu khoa học, Đoàn đã hỗ trợ hiện thực hóa ý tưởng, sáng kiến của thanh niên.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, tham luận tại đại hội ẢNH: TUẤN MINH

Thứ hai là phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao với nhiều chương trình học bổng, hỗ trợ học tập suốt đời, khuyến khích nghiên cứu trong lĩnh vực KH-CN mũi nhọn. Các giải thưởng, hoạt động tôn vinh tài năng trẻ được tổ chức thường xuyên.

Thứ ba, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp công nghệ số. Từ các câu lạc bộ, nhóm thanh niên khởi nghiệp tại trường đại học, địa phương đến các cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp đã được mở rộng, tạo bệ phóng cho hàng chục nghìn dự án.

Thứ tư, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong chuyển đổi số quốc gia. Các mô hình "Bình dân học vụ số" đã được triển khai rộng khắp, giúp hàng triệu người dân tiếp cận kỹ năng số, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt. Hơn 40.000 đội hình tình nguyện với nửa triệu thanh niên đã hỗ trợ 4,2 triệu lượt người dân, đồng thời phối hợp cập nhật dữ liệu đảng viên, cấp đổi thẻ cho hơn 2,1 triệu người...

Thứ năm, Đoàn thanh niên đã thúc đẩy chuyển đổi số trong chính hệ thống tổ chức Đoàn. Với ứng dụng "Thanh niên Việt Nam" cùng phần mềm quản lý đoàn viên với hơn 10,5 triệu tài khoản, hệ sinh thái số của Đoàn đã trở thành công cụ quản lý, kết nối đoàn viên hiệu quả. Các cơ quan báo chí của Đoàn đang ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong quản trị và vận hành nội dung, phát triển các kênh truyền thông có uy tín, lượng tiếp cận lớn trên các nền tảng online. Nhờ đó các chiến dịch truyền thông của Đoàn tạo được sức lan tỏa và tác động xã hội lớn.

Các chiến dịch truyền thông trực tuyến tạo hiệu ứng xã hội lớn, như "Hòa bình đẹp lắm" đạt hơn 3,6 tỉ lượt xem, "Tự hào Việt Nam" đạt 10,7 tỉ lượt xem. "Thanh niên sẽ hòa khát vọng tuổi trẻ với khát vọng chung của Đảng và dân tộc, góp phần đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, phát triển thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc", anh Triết khẳng định trước đại hội.

Khẳng định quyết tâm của thế hệ trẻ, anh Triết nhấn mạnh: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, thanh niên Việt Nam sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó chủ tịch T.Ư Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam, nhấn mạnh ba nhiệm vụ then chốt của Hội CCB: đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giúp nhau giảm nghèo - làm kinh tế giỏi, và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó chủ tịch T.Ư Hội Cựu chiến binh Việt Nam, tham luận tại đại hội ẢNH: TUẤN MINH

Theo ông Dũng, Hội CCB đã phát động phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi", qua đó hình thành hàng nghìn doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác do CCB làm chủ, tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động. Hội cũng vận động nguồn lực hàng trăm tỉ đồng cùng cả nước xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên.

Cùng với đó, Hội CCB luôn coi trọng công tác giáo dục truyền thống cho thanh thiếu niên. Thông qua phối hợp Đoàn thanh niên, cơ quan quân sự, các nhà trường, nhiều cựu chiến binh, tướng lĩnh, anh hùng đã trực tiếp tham gia báo cáo, kể chuyện truyền thống, khơi dậy tinh thần yêu nước và trách nhiệm dựng xây đất nước trong thế hệ trẻ.

Ông Dũng khẳng định trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ T.Ư Hội CCB Việt Nam sẽ kịp thời quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư trong toàn Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng Hội CCB Việt Nam vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV.