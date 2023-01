Những sao Hàn tuổi Mão hứa hẹn 'bùng nổ' năm 2023

Kim Yoo Jung và Kim So Hyun - Hai ngôi sao nhí tuổi Mão dần “lột xác”

Cùng sinh năm 1999 và cũng thuộc tuổi Mão, Kim Yoo Jung và Kim So Hyun đều là sao nhí dậy thì thành công tại làng phim ảnh xứ kim chi. Trải qua gần 20 năm đóng phim, bộ đôi khẳng định được tài năng với lối diễn xuất đa dạng, có thể hóa thân thành những nhân vật thời niên thiếu đến các dạng vai trưởng thành “nặng đô”.

Trong 5 - 6 năm trở lại đây, độ nổi tiếng của Kim Yoo Jung tăng nhanh nhờ cơn sốt của các bộ phim đình đám Mây họa ánh trăng, Bầu trời rực đỏ, Cô gái thế kỷ 20... Trong khi đó, Kim So Hyun cũng liên tục gây chú ý với loạt tác phẩm ăn khách, như: Goblin, sêri Cảnh báo tình yêu, Chuyện chàng Nokdu, Sông đón trăng lên…

Ở tuổi 24, Kim Yoo Jung và Kim So Hyun diễn xuất ngày càng ấn tượng, nhan sắc cũng rạng rỡ và quyến rũ hơn theo thời gian. Họ gần như thoát khỏi cái bóng diễn viên nhí một thời tại showbiz xứ kim chi và dần tạo dựng được hình tượng cho riêng mình.

Năm 2023, Kim Yoo Jung có hai dự án nổi bật là phim truyền hình My Demon (hợp tác với mỹ nam Song Kang) và tác phẩm điện ảnh My Heart Puppy (đóng cùng các đàn anh Cha Tae Hyun, Yoo Yeon Seok). Ngoài ra, cô còn nhận vai khách mời trong Chicken Nugget. Còn Kim So Hyun tập trung tấn công màn ảnh nhỏ với hai phim Useless Lies và Is It Fate?. Đặc biệt, khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào màn hợp tác giữa Kim So Hyun và Hwang Min Hyun trong Useless Lies.

Sự trở lại của cặp đôi bom tấn Ngôi trường xác sống

“Cặp gà bông” tuổi Mão của bom tấn phim zombie Ngôi trường xác sống 1 (All of Us Are Dead 1) Lomon (hay còn gọi: Park Solomon) và Cho Yi Hyun đã có bước tiến vượt bậc trong năm ngoái.





Sau bệ phóng từ Ngôi trường xác sống, Cho Yi Hyun tiếp tục nhận được nhiều sự yêu mến khi xuất hiện trong bộ phim điện ảnh Thanh âm tình đầu (Ditto) công chiếu cuối năm 2022. Cùng thời điểm, mỹ nam 24 tuổi cũng đột phá với Sự trả thù của người thứ ba (Revenge of Others), bộ phim truyền hình khai thác vấn nạn bạo lực học đường nhức nhối của xã hội Hàn Quốc.

Cho Yi Hyun và Lomon rất được kỳ vọng bùng nổ hơn nữa ngay trong năm tuổi khi mùa 2 Ngôi trường xác sống dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2023. Dù chưa có lịch phát sóng cụ thể, nhưng bộ phim đã sớm được xếp vào hàng bom tấn đáng mong đợi nhất năm nay và hứa hẹn sẽ đưa tên tuổi của Cho Yi Hyun và Lomon tỏa sáng rực rỡ. Ngoài ra, người đẹp 9X còn có hai dự án truyền hình đáng chú ý khác là Summer Vacation và Vampire Chef.

Những ẩn số thú vị

Trước khi được biết đến với vai trò diễn viên, Kang Mi Na từng là thành viên của nhóm nhạc nữ I.O.I và Gugudan. Xuất thân là ca sĩ thần tượng chuyển sang đóng phim, nhưng giọng ca 9X nhanh chóng ghi dấu ấn trên màn ảnh qua các phim: Khách sạn ma quái, Hoa nở nhớ trăng, Tiệm cà phê mỹ nam…

Năm ngoái, Kang Mi Na được xướng tên tại KBS Drama Awards hạng mục Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất. Giải thưởng chứng minh được tiềm năng diễn xuất của người đẹp này và giúp cô trở thành một trong những gương mặt mới triển vọng của làng phim ảnh Hàn Quốc.

Tương tự Kang Mi Na, thì Kim Yo Han cũng là một sao Kpop lấn sân sang phim ảnh. Anh từng thắng giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất KBS Drama Awards 2021, nhưng lại không có dự án mới nào trong năm 2022. Mới đây, truyền thông Hàn tiết lộ Kim Yo Han nhiều khả năng sẽ tham gia hai dự án Planners Capital và The Sense. Người hâm mộ hy vọng nam ca sĩ, diễn viên tuổi Mão này sớm nhận lời đóng phim mới cũng như tái xuất màn ảnh trong năm nay.