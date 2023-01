Song Hye Kyo, Kim Tae Hee hứa hẹn 'bùng nổ' trong năm 2023

Trong gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Song Hye Kyo và Kim Tae Hee luôn được xem là những đại diện cho vẻ đẹp chuẩn mực của Hàn Quốc. Tuy nhiên, cả hai "nữ thần" hàng đầu xứ kim chi không ít lần gây tranh cãi về diễn xuất. Dù vậy, trong năm 2023, khán giả kỳ vọng Song Hye Kyo và Kim Tae Hee sẽ có màn lột xác bùng nổ với các dự án phim ảnh chất lượng.

Song Hye Kyo

Ở tuổi 42, Song Hye Kyo từng có lúc khiến người xem phải nghi ngờ cô đã hết thời bởi diễn xuất một màu và nhàm chán trong hai phim thất bại liên tiếp là Gặp gỡ (Encounter) và Bây giờ chúng ta chia tay (Now We Are Breaking Up). Tuy nhiên, cuối năm 2022, Song Hye Kyo có màn “lật kèo” ấn tượng cùng mùa 1 Vinh quang trong thù hận (The Glory).

Với vai diễn trong Vinh quang trong thù hận 1, mỹ nhân sinh năm 1981 thành công thoát khỏi hình tượng “nữ hoàng phim bi” yếu đuối trên màn ảnh. Bởi trong suốt 8 tập phim The Glory 1, Song Hye Kyo mang đến một Moon Dong Eun táo bạo, quyết liệt và tràn đầy lòng hận thù từ ánh mắt đến cử chỉ.

Diễn xuất của sao phim Hậu duệ mặt trời trong The Glory 1 nhận về phản hồi rất tích cực từ giới chuyên môn lẫn khán giả. Tác phẩm cũng đạt hiệu ứng khủng về mặt lượt xem và truyền thông. Sau gần 1 tháng ra mắt, Vinh quang trong thù hận 1 vẫn trụ vững trong top phim hot nhất trên nền tảng Netflix ở Hàn Quốc và nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác.

Mùa 2 The Glory dự kiến ra mắt vào tháng 3 năm nay. Trong trailer mới nhất của phim, Moon Dong Eun của Song Hye Kyo vẫn ghi dấu ấn với nỗi bi thương xen lẫn sự mạnh mẽ cùng quyết tâm tiếp tục hành trình báo thù những kẻ đã hãm hại mình năm xưa.

Ngoài ra, ngôi sao Hàn 42 tuổi đang cân nhắc dự án truyền hình The Master of Confession (tên tạm thời), bộ phim xoay quanh hai người phụ nữ bị cuốn vào một vụ án mạng bí ẩn. Mỹ nhân Han So Hee cũng đang đàm phán nhận vai nữ chính còn lại trong The Master of Confession.





Kim Tae Hee

Trong khi Song Hye Kyo liên tiếp tái xuất cùng các dự án chất lượng, thì Kim Tae Hee cũng vừa xác nhận gia nhập đoàn làm phim House With A Yard. Tác phẩm dựa trên tiểu thuyết cùng tên, thuộc thể loại kinh dị hồi hộp với những tình tiết độc đáo.

Trong dự án này, Kim Tae Hee đóng vai một bà nội trợ tận hưởng cuộc sống vui vẻ bên chồng bác sĩ và con trai. Thế nhưng, cô bắt đầu nảy sinh nghi ngờ về cuộc sống hiện tại và dần ảo tưởng về “ngôi nhà hạnh phúc có sân” của mình…

Đáng chú ý, House With A Yard cũng có sự góp mặt của Lim Ji Yeon, “ác nữ” trong The Glory. Phim còn được cầm trịch bởi Jung Ji Hyun, đạo diễn đứng sau cơn sốt của Từ khóa tình yêu: Search WWW, Quân vương bất diệt, Tuổi 25 tuổi 21…

Song song đó, một trong các lý do mà khán giả kỳ vọng vào Kim Tae Hee cùng House With a Yard là bởi diễn xuất của cô đã có sự tiến bộ rõ rệt. Hồi năm 2020, bà mẹ hai con từng gây ấn tượng với sự trưởng thành về thần thái và khả năng diễn xuất đầy cảm xúc trong phim Chào mẹ tạm biệt (Hi Bye Mama).

Với nội dung mới lạ và quy tụ được ê kíp đình đám, House With A Yard được đánh giá là một dự án chất lượng, đồng thời, nhiều khả năng sẽ giúp Kim Tae Hee có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp đóng phim.