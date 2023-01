Song Hye Kyo chia sẻ về cảnh cởi đồ trong ‘The Glory’

Hôm 6.1, Netflix vừa đăng tải video dàn diễn viên The Glory (Vinh quang trong thù hận) cùng biên kịch Kim Eun Sook, đạo diễn Ahn Gil Ho chia sẻ về quá trình quay phim cùng những phân cảnh đáng chú ý. Trong bộ phim vừa ra mắt, Song Hye Kyo thủ vai Moon Dong Eun - nạn nhân của bạo lực học đường thời trung học và dành nhiều năm để lên kế hoạch trả thù những bạn học cũ đã biến cuộc sống của cô thành địa ngục.

Khác với hình ảnh ngọt ngào, sang chảnh trong những bộ phim tình cảm lãng mạn trước đây, minh tinh 41 tuổi “lột xác” thành một phụ nữ mang nhiều vết sẹo từ quá khứ u tối. Nữ diễn viên thể hiện tinh tế nỗi đau thể xác lẫn tinh thần mà nhân vật phải chịu đựng để rồi những dồn nén bấy lâu tạo nên sự mạnh mẽ, nỗi phẫn uất và đầy thù hận, thách thức khi đứng trước những kẻ từng ức hiếp mình một cách tàn nhẫn.

Với những thay đổi tích cực trong The Glory, Song Hye Kyo được nhiều khán giả dành lời khen về diễn xuất. Trong cuộc trò chuyện, người đẹp 8X chia sẻ suy nghĩ của bản thân khi được người xem đón nhận: “Tôi cảm thấy hơi tệ và tự hỏi mình đã làm gì để đến tận bây giờ mới nhận được những lời khen ấy. Tôi nhận ra rằng mình đã không cho khán giả thấy được khía cạnh này của bản thân cho đến hiện tại và ý thức được rằng mình nên làm việc chăm chỉ hơn”.

Cảnh quay Moon Dong Eun cởi bỏ lớp quần áo bên ngoài, để bác sĩ Ju Yeo Jeong (Lee Do Hyun thủ vai) thấy rõ những vết bỏng chằng chịt trên cơ thể cô - vết tích từ những cuộc tra tấn của nhóm bạn thời cấp 3, nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Phân đoạn này cũng được Song Hye Kyo và biên kịch Kim Eun Sook đề cập trong cuộc trò chuyện gần đây.

Tác giả kịch bản The Glory chia sẻ: “Khi chúng tôi đề xuất vai diễn này cho Song Hye Kyo, tôi đã nói với cô ấy rằng tôi thực sự cần cảnh quay đó nhưng có thể cô ấy sẽ không thoải mái. Vì vậy tôi đã hỏi ý kiến của cô ấy. Song Hye Kyo đồng ý và xin tôi cho hai tháng để giảm cân nhiều hơn”. Biên kịch họ Kim nhấn mạnh: “Song Hye Kyo muốn mình trông hốc hác và nhỏ bé thay vì phải thật xinh đẹp trong cảnh quay đó và cô ấy đã làm được… Tôi thực sự biết ơn những nỗ lực của cô ấy và cũng có cảm giác tồi tệ. Vì vậy, tôi đã rơi nước mắt khi xem cảnh quay hoàn thiện”.





Cảnh phim kể trên gây ấn tượng mạnh với những khán giả theo dõi The Glory. Song Hye Kyo nhận nhiều phản hồi tích cực khi thực hiện phân đoạn u tối và ám ảnh này trước ống kính song người đẹp cũng vấp phải nhiều ý kiến chê bai, những lời bình luận khiếm nhã về ngoại hình.

Trong cuộc trò chuyện, nữ diễn viên sinh năm 1981 giải thích lý do cô không được xinh đẹp, cuốn hút khi thực hiện cảnh quay kể trên. “Tôi nghĩ mình không nên trông xinh đẹp trong cảnh đó. Sau khi nhận vai Dong Eun, tôi không nghĩ nhân vật của mình sẽ thật xinh đẹp. Cô ấy tập trung trả thù tới nỗi không có thời gian hay năng lượng để chăm chút ngoại hình của mình. Cô ấy không quan tâm đến vẻ ngoài quá nhiều và tôi cũng không quan tâm đến vẻ bề ngoài khi thực hiện bộ phim này”, người đẹp chia sẻ.

The Glory đánh dấu màn hợp tác mới nhất của Song Hye Kyo và Kim Eun Sook - biên kịch Hậu duệ mặt trời. Tác phẩm khai thác chủ đề bạo lực học đường vốn là vấn đề nhức nhối trong xã hội Hàn Quốc suốt nhiều năm qua. Bên cạnh nữ chính Song Hye Kyo, phim quy tụ dàn diễn viên nổi bật: Lee Do Hyun, Lim Ji Yeon, Yeom Hye Ran, Park Sung Hoon… Sau khi ra mắt vào ngày 30.12.2022, The Glory nhanh chóng chiếm vị trí số 1 trên nền tảng Netflix tại 10 quốc gia, vùng lãnh thổ (trong đó có Việt Nam) đồng thời vào danh sách top 10 sêri nổi bật trên Netflix của 71 thị trường khác nhau. Sau 8 tập đầu, phần tiếp theo của phim dự kiến được phát hành vào tháng 3.2023.