Trung Quốc gây phẫn nộ khi 'chiếu lậu' phim của Song Joong Ki và Song Hye Kyo

Thời gian vừa qua, bộ phim truyền hình Cậu út nhà tài phiệt do Song Joong Ki đóng chính đã gây được tiếng vang đối với công chúng yêu thích phim Hàn Quốc. Dù chỉ phát sóng trên kênh truyền hình cáp nhưng tác phẩm vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi cùng tỷ suất người xem hơn 20%, đứng thứ hai trong lịch sử những bộ phim ăn khách nhất đài cáp xứ củ sâm.

Vì lẽ đó, dư luận gần đây bắt đầu xôn xao khi có nhiều trường hợp sử dụng và phát tán bộ phim một cách trái phép. Vào ngày 5.1, truyền thông Hàn Quốc xác nhận "siêu phẩm" Cậu út nhà tài phiệt bị đăng tải bất hợp pháp lên IQIYI - nền tảng dịch vụ phát video trực tuyến lớn nhất Trung Quốc.

Theo báo cáo, Rae Mong Raein - công ty sản xuất Cậu út nhà tài phiệt cho biết: "Chúng tôi đang nghiên cứu nhiều cách khác nhau để thâm nhập thị trường Trung Quốc". Hiện, những đoạn phim bị chiếu lậu trên IQIYI đã bị xóa theo yêu cầu của đơn vị sản xuất. Tuy vậy, vì các video bất hợp pháp có thể dễ dàng được đăng tải bất cứ lúc nào nên dự kiến thiệt hại của êkíp làm phim vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Không chỉ vậy, truyền thông Hàn còn chỉ ra thêm một bộ phim gặp trường hợp tương tự đó là The glory do "minh tinh" Song Hye Kyo đóng chính. Theo Insight, tác phẩm do Netflix sản xuất, không cung cấp dịch vụ ở Trung Quốc và người dân nước này không có quyền truy cập nền tảng. Tuy vậy, hơn 60.000 bài đánh giá khen chê nội dung phim đã được đăng tải trên trang Douban, cho thấy dù bị cấm khán giả Hoa ngữ vẫn có cách xem "lậu" The glory.

Truyền thông Hàn khẳng định rất khó để loại trừ khả năng các bộ phim được phân phối thông qua những kênh bất hợp pháp. Nhiều khán giả bất bình và bày tỏ quan điểm: "Thật buồn cười khi họ sử dụng nội dung bất hợp pháp trong khi phớt lờ và chế nhạo Hàn Quốc như vậy".





Được biết, đây không phải là lần đầu tiên dư luận xứ củ sâm phẫn nộ khi phim Hàn bị "chiếu lậu" tại Trung Quốc. Vào cuối năm 2021, sêri bom tấn Hellbound do "ảnh đế" Yoo Ah In đóng chính cũng bị trình chiếu bất hợp pháp tại nước này với tựa đề Hell Corporation. Cùng với đó, giáo sư Seo Kyung Duk của Đại học Nữ sinh Sungshin đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc về vi phạm bản quyền bộ phim.

Trên trang Instagram của mình, giáo sư Seo chia sẻ: “Tương tự như Trò chơi con mực trước đó, bộ phim truyền hình Hellbound được phát hành trên toàn cầu thông qua Netflix, một lần nữa bị chiếu bất hợp pháp tại Trung Quốc. Tiêu đề phim được đổi thành Hell Corporation... Trung Quốc là một quốc gia không được Netflix cung cấp dịch vụ chính thức. Tuy nhiên, đây là một vấn đề lớn vì họ liên tục ăn cắp nội dung của Hàn Quốc thông qua việc tải xuống bất hợp pháp và bỏ qua quyền truy cập".

Bên cạnh đó, giáo sư Seo cũng lấy dẫn chứng truyền thông nước ngoài đã nhiều lần đưa tin về việc này. Ví dụ như đài BBC của Anh từng lên án “Trang web trực tuyến Youku của Trung Quốc nhận "gạch đá" vì ăn cắp ý tưởng Trò chơi con mực của Hàn Quốc”. Ông khẳng định đây là một chỉ trích xác đáng về việc Trung Quốc đạo nhái nội dung các tác phẩm của xứ kim chi. Ông bày tỏ: “Tôi hy vọng Trung Quốc trước tiên cần học cách tôn trọng nền văn hóa của các nước khác”.