Những sao nhí Hàn Quốc danh tiếng tụt dốc vì scandal

Han Ye Rin. Năm 2002 - 2003, khoảng 9 tuổi, Han Ye Rin đã bắt đầu đóng phim. Đến năm 2006, cô được biết đến nhiều hơn qua vai Wang So Ra trong Những nàng công chúa nổi tiếng. Ngoài ra, cô còn góp mặt trong Hello God, A Boy Who Went To Heaven, Bóng mờ trong hoàng cung… Han Ye Rin được đánh giá là một trong những sao nhí đầy triển vọng lúc bấy giờ