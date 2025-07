Những tấm lòng thầm lặng trong bóng đêm

Về Hội An có lẽ không ai không muốn một lần đi qua cây cầu Cửa Đại bởi vị trí của nó vô cùng thơ mộng. Đứng trên cầu này nhìn về phía tây sẽ cảm nhận được sự huyền ảo của hoàng hôn trên sóng nước dòng Thu, nhìn về hướng đông sẽ thấy cả một bình minh rực hồng mênh mông trải mình lên biển. Ấy thế mà không hiểu vì sao những số phận nghiệt ngã lại đến đây để chọn làm điểm kết thúc cuộc đời. Nhận thấy những chuyện thương tâm thi thoảng cứ xảy ra; cảm được nỗi đau của người ở lại với những ngày đêm mưa gió khóc hết nước mắt mòn mỏi tại cầu chờ vớt thi thể người thân, Nguyễn Văn Luận quyết tâm bàn bạc cùng hai bạn đồng cảm để thành lập nhóm SOS Cầu Cửa Đại. Mong cầu sâu sắc nhất của Luận và các bạn là làm thế nào hỗ trợ tìm kiếm giúp gia đình nạn nhân và kịp thời ngăn chặn những hành động nông nổi. Ngày 7.9.2022, nhóm chính thức được thành lập.

Lòng chẳng thể buông

Ban đầu nhóm chỉ có 3 bạn sàn sàn tuổi nhau, tầm trên dưới 25, hoạt động chủ yếu là hỗ trợ tìm và trục vớt nạn nhân cùng các nhóm chuyên trục vớt người cùng quẫn, người rủi ro mất tích dưới nước. Sau này khi những hoạt động nhân văn của nhóm được lan tỏa, đã có nhiều người đồng cảm cùng tham gia và hiện đội đã phát triển lên 20 người đủ độ tuổi ở khắp các nơi. Có đội hình đông đảo hơn, các bạn lên kế hoạch thay nhau trực cầu vào ban đêm để kịp thời phát hiện những người có dấu hiệu sẽ làm điều bồng bột và tiếp cận can ngăn kịp thời.

Từ đó, đội đã có thể hỗ trợ nhiều trường hợp hơn. Phạm vi hỗ trợ cũng rộng hơn, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh từ tai nạn giao thông, vá, sửa xe đột xuất mọi lúc mọi nơi, cả khi đêm tối lúc ngược đường cho đến những trường hợp đau ốm, khó khăn...

Luận cùng anh em khởi động chiếc ca nô cũ xin được để phục vụ tìm kiếm cứu nạn dưới nước ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Dù vậy, ban đầu, việc thiếu phương tiện hỗ trợ cũng là một hạn chế nhất định cho việc tham gia tìm kiếm cứu nạn dưới nước. Vì thế, khi biết đội bạn có chiếc ca nô xuống cấp không sử dụng nữa, nhóm tranh thủ xin về, mua máy móc thiết bị và tân trang lại sử dụng để việc cứu vớt được kịp thời và thuận lợi hơn.

Nghe tôi hỏi vì sao lại có ý định thành lập nhóm, đội trưởng Luận bộc bạch: "Em là người con Duy Hải ở gần cầu, khi nghe bắc được cây cầu này thì mừng khôn tả vì nó rất đẹp. Vậy mà có người lại chọn nó làm chốn kết thúc cuộc đời. Thế là em quyết định thành lập nhóm và được anh em, bạn bè, cộng sự ủng hộ và hưởng ứng nhiều. Quan trọng là bọn em cùng chí hướng và xác định rõ tinh thần trước khi tham gia nhóm là: "Không lương. Không quản nắng mưa. Không có lễ tết. Không khái niệm tối trưa, khuya sớm. Và hoàn toàn thiện nguyện". Nhờ xác định rõ tiêu chí nên đội chúng em luôn duy trì và phát huy được hoạt động. Dù công việc này hoàn toàn không dễ dàng gì, miệng đời có kẻ thương người ghét và đôi lúc anh em cũng bị lạm dụng, rất buồn nhưng có lẽ cũng vì cái "nghiệp" mà nhiều lần mệt mỏi, lòng lại chẳng thể buông".

Trầm tư nhìn theo dòng nước điềm nhiên trôi, Luận chậm rãi: "Hơn 2 năm hoạt động, nhóm đã giúp hỗ trợ tìm kiếm và ngăn cản thành công nhiều ca. Mỗi ca là một hoàn cảnh và để lại những rứt ray riêng. Bao nhiêu ca tai nạn giao thông, bao nhiêu ca trục vớt, tìm kiếm mà đội có duyên cùng hỗ trợ, có ca may mắn bình an trong niềm vui đoàn tụ, cũng không ít ca tử biệt sinh ly, rồi cũng có ca đội phải đứng ra nhờ bà con quyên góp giúp đỡ đưa họ đoạn cuối đường đời".

Cùng lực lượng chức năng hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân tại biển Bình Minh ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Những chuyện buồn cứ thỉnh thoảng xảy ra. Chỉ thời gian rất ngắn gần đây mà nhật ký của đội cứ dày những nỗi niềm khó tả: Đêm 8.4.2025, đội kịp thời phát hiện và cứu sống một bạn trẻ có ý định dại dột tại chân cầu. 14 giờ 30 ngày 11.5, nhận được cuộc ghi âm của một cô báo qua nhóm rằng có một nam sinh lớp 11 nhắn với gia đình đang chạy đến cầu Cửa Đại để kết thúc, thế là nhóm cử ngay người ra can thiệp kịp thời. Rất may chuyện xấu đã không xảy ra.

Ngày 17.5.2025, tiếp cận thông tin từ gia đình vợ chồng gây lộn có ý định tiêu cực, đội đã kịp thời phân tích và can ngăn thành công một ca nghĩ quẩn. 2 giờ 23 sáng 21.5, tiếp cận thông tin từ gia đình, nhóm kịp thời theo dõi và ngăn cản thành công một ca có ý định quyên sinh tại cầu (người này đã từng được can ngăn trước đó). Chiều 23.5.2025, từ 15 đến 17 giờ hỗ trợ ngăn chặn thành công 2 ca có ý định tiêu cực.

1 giờ 27 sáng 27.5.2025, khi cơn mưa bất chợt trút xuống ào ào kéo theo gió mạnh cũng là lúc nhận được tin nhắn cầu cứu từ một bạn đang ở tận TP.HCM cho biết có người bạn đang bế tắc và nhắn tin có ý định kết thúc cuộc đời tại cầu Cửa Đại. Qua mô tả nhân dạng, nhóm đã phát hiện và tiếp cận người nghĩ quẩn khi người ấy đang lang thang dọc hành lang cầu. Nhờ sự giải thích, can ngăn kịp thời, đội đã dắt bạn rời khỏi cầu và dừng ý định tiêu cực.

Ngày 3.6, người dân đi đường báo về 2 ca có biểu hiện lạ, thế là nhóm lại phân công thành viên can thiệp kịp thời. Rất may cả hai ca đều không xảy ra điều đáng tiếc. Tối 4.6, nhận tin báo có điều bất thường tại cầu, cả đội nhanh chóng tập trung và kịp thời cứu được người đàn ông 36 tuổi, quê Phú Thọ, đưa đi cấp cứu. Chưa xong ca này lại thêm ca khác, một chú ở Hội An buồn vì gia đình tan vỡ nên đến cầu để mong giải thoát và nhóm ra sức can ngăn, gọi người nhà đón về. Tưởng đã ổn thỏa nhưng nào ngờ ngày hôm sau chú quay lại cầu, thế là nhóm phải thức canh cả đêm…

Giá trị của sự sống

Những cuộc điện thoại bất ngờ, những tin nhắn lạ cứ rung đều qua số điện thoại đường dây nóng của đội. Bất kể ngày đêm, khuya sớm, dù xa hay gần, Luận và anh em đều không quản ngại khó khăn, bằng mọi cách ứng phó kịp thời nhất, nhanh nhất có thể. Nhờ vậy, không ít trường hợp được hỗ trợ đã nhận ra giá trị của sự sống, của tình máu thịt, từ đó họ biết trân trọng cuộc đời của mình hơn.

Nhóm hỗ trợ vá xe đêm cho những trường hợp bất trắc ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Bên cạnh đó, đội còn nhận nhiều cuộc gọi nhờ hỗ trợ vá, sửa xe cũng cấp bách không kém. Không quan trọng ngày đêm, nắng mưa hay lễ tết..., chỉ cần nhận tin là anh em lên đường nhanh nhất và hỗ trợ hiệu quả nhất có thể. Gặp người có điều kiện thì anh em chỉ nhận lại đúng tiền vật tư, phụ tùng thay thế, còn với người có hoàn cảnh khó khăn thì hoàn toàn miễn phí.

Rồi cả những ca tai nạn giao thông, chỉ cần có thông tin là đội lại lên đường hỗ trợ. Tất cả đều xuất phát từ lòng trắc ẩn, sự thấu cảm và không hề vụ lợi. "Với đội, thứ phí giá trị nhất mà anh em muốn nhận lại là những cái bắt tay. Chỉ mong những bất trắc trong cuộc sống bớt đi và không còn những quyết định nông nổi để nhà nhà được bình an", Luận chia sẻ.

Còn nhiều, nhiều nữa những đóng góp thầm lặng của nhóm mà trong khuôn khổ giấy bút không thể hiện hết.

Tạm biệt Luận, lòng tôi mang theo một cảm xúc nghèn nghẹn không lý giải được. Cảm phục một người thanh niên mộc mạc mà có lòng trắc ẩn vô cùng. Trân trọng lắm những tâm tư, hành động lặng thầm mà em cùng đội đã và đang cống hiến.