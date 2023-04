Những tấm lòng vàng 10.4.2023

Bác Năm (P.1, Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Tuyết Nhung (Q.11, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Văn Nhân (Q.8, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Trần Văn Ruy (142B Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Văn Thanh (16 đường 302 Bông Sao, P.5, Q.8, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Phùng Thị Quỳnh Yến (6 Đặng Tất, Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; anh Phong (TP.Nha Trang, Khánh Hòa): 400.000 đồng; (còn tiếp)



Chuyển khoản: Ban doc: 50.000 đồng; Do Phuoc Dinh: 500.000 đồng; ban doc: 700.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tran Thi Tuyet Nga: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tra Xuan Binh: 5.000 đồng; Tran Nam Khang: 1.000.000 đồng; Thanh Tan: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Bui Minh Tri: 2.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.500.000 đồng; Tran Ngoc Thanh: 500.000 đồng; Nguyen Van Huong: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Huynh Thi Kim Ngan: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Pham Trung Dung: 20.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Ong Tran Quang Nghia (143 Phan Van Khoe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; Nguyen Thieu Thanh: 2.000.000 đồng; Ly Thu Thuong: 2.000.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Bui Cong Khanh: 500.000 đồng; Vo Thi Thanh Nga: 1.000.000 đồng; Gd Bac Hoanh: 500.000 đồng; Do Thi Ngoc Lan: 100.000 đồng; Minh Tam: 40.000 đồng; co Chi (P.13, Q.8, TP.HCM): 100.000 đồng; Do Van Nhan: 5.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Dang Nguyen Quynh Nhi: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Ho Thi Thanh Thuy: 300.000 đồng; em Quan: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Tiet Do Dong Giao: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Minh Chinh: 200.000 đồng; Le Minh Tam: 300.000 đồng; Dam Van Tuan: 3.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 15.000 đồng; Ta Van Duc: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Trinh Nha Hue: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ong Khoan: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Duc Tho: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Le Van: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; gia dinh Hong Van: 1.000.000 đồng; Tran Trong Hai: 400.000 đồng; Cu Ba Bui Thi Viet: 5.000.000 đồng; Hoang Thi Thu Nguyen: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Dang Thi Thu Loan: 700.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Phan Van Niem: 250.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Ba Thuy Huu Tri Benh Vien Tinh Thanh Hoa: 200.000 đồng; Ta Thi Van: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; (còn tiếp)

Bạn đọc giúp Nguyễn Duy Lâm - Trà Vinh (nhân vật được đề cập trong bài viết Một sinh viên nghèo gặp nạn; trên Thanh Niên ngày 27.12.2022)

Bác Nguyễn Tiến Quang (120 Triệu Nữ Vương, Đà Nẵng): 300.000 đồng; cô Đoàn Vũ (Đà Nẵng): 700.000 đồng; Mai Thùy Ngân (TP.Biên Hòa, Đồng Nai): 500.000 đồng; anh Trần Hữu Thanh Long (Đà Nẵng): 100.000 đồng; anh Phạm Quang (Đà Nẵng): 100.000 đồng; Đỗ Xuân Ba (219/22A1 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM): 400.000 đồng; Đức Khiêm (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bác Năm (P.1, Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; bạn đọc (Q.5, TP.HCM): 300.000 đồng; Nguyễn Văn Thiệt (208/39 Đoàn Văn Bơ, Q.4, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyễn Thị Thanh Thúy (TP.HCM): 300.000 đồng; Đỗ Hannah (USA): 1.000.000 đồng; Phạm Thị Tư (106 Hải Thượng Lãn Ông, Q.5, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Ngô Thụy Dung (Q.8, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyễn Minh Lộc, Thanh Liêm, Hoài Ngân, Thành Tài, Bảo Châu (đường Xuân Hồng, Q.Tân Bình, TP.HCM): 200.000 đồng; Trần Văn Ruy (142B Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Văn Đức: 200.000 đồng; Lương Nam Việt (Q.1, TP.HCM): 2.000.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: Do Phuoc Dinh: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 5.000.000 đồng; Nguyen Huu Quynh Chau: 300.000 đồng; Hoang The An: 200.000 đồng; Truong Thien Hoan: 1.000.000 đồng; Do Cac Lan: 500.000 đồng; Huynh Thi Yen: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Hoang Cong Tuan: 100.000 đồng; Nguyen Duong Hung: 300.000 đồng; Dat Vo: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Binh: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Le Dat Quang: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Do Thi Ngoc Lan: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Mai: 300.000 đồng; Cao Van Len: 3.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Ha Thi Hanh: 1.000.000 đồng; Tran Dinh Hoang: 1.000.000 đồng; ban doc: 800.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Tra Xuan Binh: 5.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Ngoc Ninh: 500.000 đồng; Dang Quoc Thai: 1.000.000 đồng; ban doc: 80.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Dao Viet Manh: 300.000 đồng; Nguyen Van Huong: 1.000.000 đồng; Le Van Hai: 200.000 đồng; ban doc: 15.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Dao Duc Thanh: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Thuy: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Pham Trung Dung: 20.000 đồng; Ta Van Duc: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Co Thanh Danh: 2.000.000 đồng; Nguyen Thi Y Lan: 500.000 đồng; Trinh Nha Hue: 1.000.000 đồng; Tran Thi To Vinh: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ong Tran Quang Nghia (143 Phan Văn Khoe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Tiet Do Dong Giao: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.