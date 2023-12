Những tấm lòng vàng 1.12.2023

Chuyển khoản: Ban doc: 30.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tsu Ngoc Diem: 150.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Vu Thi Anh Thu: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Vo Quoc Khanh: 100.000 đồng; Mai Thihuyen Tran: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Dinh Thi Anh Tuyet: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Hang: 200.000 đồng; Nguyen Thi Hoa Trinh: 50.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Dinh Thi Oanh: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Huynh Thi Thu Huong: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 120.000 đồng; Nguyen Thi Lan Huong: 300.000 đồng; Huynh Huong: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 40.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Pham My Anh: 100.000 đồng; Khong Nga: 500.000 đồng; Ho Thi Tuong Van: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Thu Hao: 500.000 đồng; To Thi Thuy Hang: 100.000 đồng; Bui Thi Thanh Ha: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Vo Phan Minh Huy: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Phan Ho Viet Truong: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Pham Dinh Tuan: 500.000 đồng; Tran Dang Hoan Phuong: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Tu Thanh Phuong: 500.000 đồng; Duong Thi Thuy An: 500.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Yen: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thu Lan: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Pham Thi Hong Vinh: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Ngoc Bich Van: 2.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 150.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.