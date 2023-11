Những tấm lòng vàng 26.11.2023

Chuyển khoản: Nguyen Thi Kim Anh: 50.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Vuong Van Thai: 50.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 20.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Vu Thi Lanh: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Dao Thi Thuy Linh: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Do Tran Hoai Nam: 100.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi My Phuong: 200.000 đồng; Huynh Thi Thuy Tien: 30.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Ngoc Anh: 250.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tran Thien Trinh: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Hoang Thi Thu: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 20.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; La Thi Loan: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 700.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Sam A Manh: 100.000 đồng; Minh Trang: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Ngo Thi Kim Lan: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Thi Kim Cuc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Truong A Binh: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Dang Tan Tai: 200.000 đồng; La Ngoc My Yen: 50.000 đồng; Phan Thi Minh: 1.000.000 đồng; Duong Cam Ha: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 20.000 đồng; Ho Van Be: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Le Thi Phuong: 200.000 đồng; Do Bich Tuyen: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Pham Thi Xuan Huong: 1.000.000 đồng; Vo Thi Linh Phuong: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Tran Thi Hien: 1.000.000 đồng; Quy Gmvnx: 2.000.000 đồng; Nguyen Phuong Thao: 100.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 150.000 đồng; Co Huong: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Minh Luan: 20.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Pham Thi Yen: 150.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Hien: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Do Chi Thien: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Thi Mo: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Bui Thi Thu Hang: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Bui Dang Cam Ly: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 150.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tu Thu: 1.000.000 đồng; Le Thi Ngan: 500.000 đồng; Pham Thi Hong: 500.000 đồng; (còn tiếp).



Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.