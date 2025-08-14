Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Những tấm lòng vàng 14.8.2025

Ban CTBĐ
Ban CTBĐ
14/08/2025 09:46 GMT+7

Giúp ông Phan Thế Phát - Quảng Nam cũ (nhân vật được đề cập trong bài viết Xin giúp một cựu chiến binh chữa bệnh; trên Thanh Niên ngày 8.6.2024, tiếp theo):

Chuyển khoản: Nguyen Hoang Quang Thai: 200.000 đồng; Nguyen Thi Dieu Lam: 200.000 đồng; Le Thi Anh Man: 1.000.000 đồng; Le Thi Le Chi: 100.000 đồng; Nguyen Van Phu: 1.000.000 đồng; Ban doc: 200.000 đồng; Le Thuy Khanh Nhu: 200.000 đồng; Ta Van Duc: 500.000 đồng; Tran Van Thong (Q.3): 500.000 đồng; Do Thanh Long: 100.000 đồng; Nguyen Duc Tho (P.Phu Tho Hoa, Q.Tan Phu, TP.HCM): 150.000 đồng; Nguyen Thanh Danh: 500.000 đồng; Do Hoai Nam: 100.000 đồng; Ha Thi Ai Van: 50.000 đồng; Tran Thi Xuan Trang: 3.000.000 đồng; Truong Thi Tuyet Hong: 500.000 đồng;

Giúp cụ Đoàn Thị Bảy - Bình Định cũ (nhân vật được đề cập trong bài viết Mẹ mù 86 tuổi chăm con bệnh nặng; trên Thanh Niên ngày 11.6.2024):

Bảo Huy (Đà Nẵng): 200.000 đồng; chú Đạt (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; Phan Thế Dũng (33 Phan Nhơn Tịnh, P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 300.000 đồng; Đoàn Văn Thọ (P.4, Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; chú Tuấn (Q.1, TP.HCM): 300.000 đồng; Tú Linh (Q.11, TP.HCM): 1.000.000 đồng; cô Nhung (Q.11, TP.HCM): 500.000 đồng; Trần Tam Quý (Q.1, TP.HCM): 300.000 đồng; bạn đọc (Q.10, TP.HCM): 200.000 đồng; TKM (Q.3, TP.HCM): 100.000 đồng; bạn đọc (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; ông Hoàng Anh Tuấn (20/12 Mai Văn Ngọc, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Lê Thị Minh Phụng (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Trương Văn Quang (21/3 Hai Bà Trưng, P.6, TP.Đà Lạt): 500.000 đồng; cô Chín (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 100.000 đồng; chị Nguyên (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 200.000 đồng;

Chuyển khoản: Ban doc: 200.000 đồng; Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; Nguyen Duong Hung: 300.000 đồng; Dam Van Tuan: 2.000.000 đồng; Do Cao Tri: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Dinh Van Nang: 500.000 đồng; Dinh Quoc Cuong: 100.000 đồng; Nguyen Thanh Su: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Hang: 2.000.000 đồng; Do Phuoc Dinh: 500.000 đồng; Nguyen Thi Cam Nhung: 200.000 đồng; Bui Thi Bich Nga: 300.000 đồng; Vien Thi Thuy Hanh: 200.000 đồng; Cao Van Len: 2.000.000 đồng; Nguyen Duc Kien: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Van Hoan: 100.000 đồng; Lvty: 500.000 đồng; Duong Hong Phuc: 500.000 đồng; Nguyen Van Huong: 200.000 đồng; Le Manh Hung: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Loc Vinh: 500.000 đồng; Nguyen Minh Tam: 30.000 đồng; Nguyen Van Huong: 30.000 đồng; Nguyen Thi Anh: 300.000 đồng; Le Vu Uyen Nhi: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Cty CP TM Dia Oc Viet-Vietcomreal: 500.000 đồng; Cty TNHH Giai Phap Phan Mem Tuong Minh: 2.000.000 đồng; Vu Thi Van Anh: 500.000 đồng; Tran Thi Thu Huong: 100.000 đồng; Tran Chanh Duy Tam: 500.000 đồng; Vu Duy Linh: 100.000 đồng; Mai Thi Thuy: 500.000 đồng; Huynh Thi Yen: 300.000 đồng; Nguyen Thi Thach: 50.000 đồng; Tran Tuyet Suong: 500.000 đồng; Nguyen Quang Phat: 300.000 đồng; Vo Thi Cam Nhung: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nhom Vien Gach Nho: 100.000 đồng; Ly Thu Thuong: 1.000.000 đồng; Le Hong Phong: 500.000 đồng; Tran Thi Dan Phuong: 500.000 đồng; Nguyen Thi Minh Xuan: 300.000 đồng; Truong Thi Ha Diep: 2.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Tuyen: 100.000 đồng; Ban Doc Quan 10 (Vu Phuong Khanh Ct): 300.000 đồng; Bich (Nguyen Thi Giang Ct): 100.000 đồng; Vu Nguyen Tuyet Nhung: 200.000 đồng; Ba Ha Trung (Nguyen Thi Y Lan Ct): 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Tang Nguyet Anh: 500.000 đồng; Nguyen Quoc Vinh: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Hanh: 500.000 đồng; Le Thi Le Chi: 100.000 đồng; Ngo Tuyet Diem: 500.000 đồng; Pham Thi Ngoc Tu: 50.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Lan: 200.000 đồng; Nguyen Van Phu: 1.000.000 đồng; ban doc: 60.000 đồng; Truong Hong Hoa: 200.000 đồng; Do Thanh Long: 100.000 đồng; Nguyen Ngoc Phung: 30.000 đồng; Nguyen Vu Bao Trung: 200.000 đồng; Le Thuy Khanh Nhu: 200.000 đồng; Nguyen Trong Canh: 500.000 đồng; Van Tran Dang Khoa: 600.000 đồng; Phan Van Niem Va Tan Thinh: 200.000 đồng; Nguyen Quoc Vinh: 1.000.000 đồng; Nguyen Duc Tho (P.Phu Tho Hoa, Q.Tan Phu, TP.HCM): 150.000 đồng; Do Hoai Nam: 100.000 đồng; Tran Thi Xuan Trang: 3.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Hai - De Tu Thay Chan Quang (Tran Trong Hai): 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Trong Hai: 400.000 đồng; Truong Thi Tuyet Hong: 1.000.000 đồng; Ong Nguyen Son Thuy Hung (Nguyen Hoang Long Ct): 500.000 đồng;

Giúp em Nguyễn Cẩm Tiên - TP.Cần Thơ (nhân vật được đề cập trong bài viết Nghị lực mùa thi: Nữ sinh nghèo nhịn ăn để dành tiền đóng học phí; trên Thanh Niên ngày 13.6.2024):

Chú Thế (Q.3, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; Ngô Hùng (họa sĩ): 300.000 đồng; TKM (Q.3, TP.HCM): 100.000 đồng; cô Chín (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 100.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

