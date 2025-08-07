Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc Tấm lòng vàng

Những tấm lòng vàng 7.8.2025

Ban CTBĐ
Ban CTBĐ
07/08/2025 09:31 GMT+7

Giúp vợ chồng anh Ngô Đăng Khôi - Bình Định cũ (nhân vật được đề cập trong bài viết Lời cầu xin của người vợ nuôi chồng bệnh nặng; trên Thanh Niên ngày 4.6.2024, tiếp theo):

Chuyển khoản: Le Thi Le Chi: 100.000 đồng; Vu Thi Thanh Yen: 200.000 đồng; Le Minh Hieu: 200.000 đồng; Le Thuy Khanh Nhu: 200.000 đồng; Ta Van Duc: 500.000 đồng; Cong Ty Cp Dich Vu Di Dong Truc Tuyen: 200.000 đồng; Pham Huy Thong: 50.000 đồng; Nguyen Duc Tho (P.Phu Tho Hoa,Q.Tan Phu, TP.HCM): 150.000 đồng; Nguyen Ngoc Thien: 500.000 đồng; Do Hoai Nam: 100.000 đồng; Tran Thi Xuan Trang: 3.000.000 đồng; Mai Pham Phuong Quyen: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Vu Ngan Ha: 500.000 đồng;

Giúp em Phan Quốc Huy - TP.Cần Thơ (nhân vật được đề cập trong bài viết NLMT - Cậu học trò có gia cảnh nghèo khó và giấc mơ vào đại học; trên Thanh Niên ngày 4.6.2024):

Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; Tú Linh (Q.11, TP.HCM): 1.000.000 đồng; TKM (Q.3, TP.HCM): 100.000 đồng; cô Chín (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 100.000 đồng;

Chuyển khoản: Nguyen Duy Thai: 200.000 đồng; Pham Thi Ngoc Thuan: 500.000 đồng; Tran Minh Thanh: 300.000 đồng; Le Thi Huong: 100.000 đồng; Mai Duc Dung: 200.000 đồng; Bui Hong Thao: 100.000 đồng; Le Thi Nga: 500.000 đồng; Pham Thi Hong Quyen: 500.000 đồng; Tran Hai Trieu: 300.000 đồng; Nguyen Thanh Hai: 500.000 đồng; Pham Thi Hoa: 100.000 đồng; Le Thi Vui: 500.000 đồng; Phan Lam Thuy An: 300.000 đồng; Huynh Nhuan: 1.000.000 đồng; Nguyen Nguyen Anh Tuan: 300.000 đồng; Pham Tri Quan: 100.000 đồng; Vo Phuc Le: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thu Uyen: 6.000 đồng; Le Thi Kim Ha: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Tuoi: 500.000 đồng; Pham Thi Ngoc Trinh: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Thao: 500.000 đồng; Chung Que Khai: 1.000.000 đồng; Phung Phan Thuy Tien: 1.000.000 đồng; Nguyen Minh Duc: 50.000 đồng; Nguyen Dinh Bach Yen: 300.000 đồng; Huynh Thanh Vung: 200.000 đồng; Pham Long Giang: 1.000.000 đồng; Tran Ngoc Thinh: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Le Xuan Hoa: 500.000 đồng; Nguyen Tran Nam Phuong: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Kieu Oanh: 200.000 đồng; Chau Le My Nhan: 100.000 đồng; Minh Hieu: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Tran Thi My Ngoc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Xuan Phuong: 300.000 đồng; Nguyen Thi Kim Dung: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Dung: 500.000 đồng;

Giúp ông Phan Thế Phát - Quảng Nam cũ (nhân vật được đề cập trong bài viết Xin giúp một cựu chiến binh chữa bệnh; trên Thanh Niên ngày 8.6.2024):

Minh Tài (60 Hồ Hảo Hớn, TP.HCM): 500.000 đồng; Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; Tú Linh (Q.11, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Trần Tam Quý (Q.1, TP.HCM): 300.000 đồng; cô Năm (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; TKM (Q.3, TP.HCM): 100.000 đồng; ông Hoàng Anh Tuấn (20/12 Mai Văn Ngọc, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Lê Thị Minh Phụng (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; cô Chín (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 100.000 đồng; Bạn đọc Báo Thanh Niên (Nha Trang, Khánh Hòa): 300.000 đồng; Mai Linh Giang (TP.Quy Nhơn): 500.000 đồng; Sang Cúc (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 200.000 đồng;

Chuyển khoản: Tran Hung Quoc Bao: 100.000 đồng; Du Minh Duc: 200.000 đồng; Tran Thi Nhung: 20.000 đồng; Vu Duy Linh: 120.000 đồng; Duong Ngoc Minh: 1.000.000 đồng; Do Ngoc Thuy: 300.000 đồng; Le Thi Ha Hien: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Ho Diem Huong: 100.000 đồng; Ho Dac Minh: 300.000 đồng; An Danh: 500.000 đồng; Duong Quang Sang: 100.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Ha: 50.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Ha Hong Xuan Huong: 150.000 đồng; Doan Viet Du: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Pham Thuy Lieu: 500.000 đồng; Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Anh Tuan: 500.000 đồng; Nguyen Minh Tung: 200.000 đồng; Nguyen Thi My Tien: 200.000 đồng; Do Phuoc Dinh: 500.000 đồng; Nguyen Thi Nghiem: 1.000.000 đồng; Vien Thi Thuy Hanh: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Hang: 2.000.000 đồng; Nguyen Duc Kien: 200.000 đồng; To Thi Chin: 1.000.000 đồng; Nguyen Ngoc Thang: 500.000 đồng; Nguyen Van Huong: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; La Tran My Phung: 200.000 đồng; Le Ngoc Duc: 200.000 đồng; Le Hong Phong: 500.000 đồng; Ly Duc Hai: 50.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Viet Cuong: 1.000.000 đồng; Nguyen Vu Bao Trung: 200.000 đồng; Duong Thanh Van: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Pham Thi Thu Hong (Q.3): 250.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Trong Canh: 500.000 đồng; Lam Binh Phi Long: 300.000 đồng; Kinh Qui Binh: 200.000 đồng; Ton Nu Thu Ha: 200.000 đồng; Huynh Thi Yen: 200.000 đồng; Bui Ngoc Long: 200.000 đồng; Nhom Vien Gach Nho: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

Tin liên quan

Những tấm lòng vàng 31.7.2025

Những tấm lòng vàng 31.7.2025

Giúp em Hồ Huỳnh Nhi - TP.HCM (nhân vật được đề cập trong bài viết Xin cứu giúp cô học trò không người thân, không nhà cửa trên Thanh Niên ngày 30.5.2024; tiếp theo):

Những tấm lòng vàng 28.7.2025

Những tấm lòng vàng 25.7.2025

Khám phá thêm chủ đề

Tấm lòng vàng Báo Thanh Niên bạn đọc bạn đọc báo Thanh Niên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận