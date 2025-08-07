Những tấm lòng vàng 7.8.2025

Chuyển khoản: Le Thi Le Chi: 100.000 đồng; Vu Thi Thanh Yen: 200.000 đồng; Le Minh Hieu: 200.000 đồng; Le Thuy Khanh Nhu: 200.000 đồng; Ta Van Duc: 500.000 đồng; Cong Ty Cp Dich Vu Di Dong Truc Tuyen: 200.000 đồng; Pham Huy Thong: 50.000 đồng; Nguyen Duc Tho (P.Phu Tho Hoa,Q.Tan Phu, TP.HCM): 150.000 đồng; Nguyen Ngoc Thien: 500.000 đồng; Do Hoai Nam: 100.000 đồng; Tran Thi Xuan Trang: 3.000.000 đồng; Mai Pham Phuong Quyen: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Vu Ngan Ha: 500.000 đồng;

Giúp em Phan Quốc Huy - TP.Cần Thơ (nhân vật được đề cập trong bài viết NLMT - Cậu học trò có gia cảnh nghèo khó và giấc mơ vào đại học; trên Thanh Niên ngày 4.6.2024):

Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; Tú Linh (Q.11, TP.HCM): 1.000.000 đồng; TKM (Q.3, TP.HCM): 100.000 đồng; cô Chín (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 100.000 đồng;

Chuyển khoản: Nguyen Duy Thai: 200.000 đồng; Pham Thi Ngoc Thuan: 500.000 đồng; Tran Minh Thanh: 300.000 đồng; Le Thi Huong: 100.000 đồng; Mai Duc Dung: 200.000 đồng; Bui Hong Thao: 100.000 đồng; Le Thi Nga: 500.000 đồng; Pham Thi Hong Quyen: 500.000 đồng; Tran Hai Trieu: 300.000 đồng; Nguyen Thanh Hai: 500.000 đồng; Pham Thi Hoa: 100.000 đồng; Le Thi Vui: 500.000 đồng; Phan Lam Thuy An: 300.000 đồng; Huynh Nhuan: 1.000.000 đồng; Nguyen Nguyen Anh Tuan: 300.000 đồng; Pham Tri Quan: 100.000 đồng; Vo Phuc Le: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thu Uyen: 6.000 đồng; Le Thi Kim Ha: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Tuoi: 500.000 đồng; Pham Thi Ngoc Trinh: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Thao: 500.000 đồng; Chung Que Khai: 1.000.000 đồng; Phung Phan Thuy Tien: 1.000.000 đồng; Nguyen Minh Duc: 50.000 đồng; Nguyen Dinh Bach Yen: 300.000 đồng; Huynh Thanh Vung: 200.000 đồng; Pham Long Giang: 1.000.000 đồng; Tran Ngoc Thinh: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Le Xuan Hoa: 500.000 đồng; Nguyen Tran Nam Phuong: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Kieu Oanh: 200.000 đồng; Chau Le My Nhan: 100.000 đồng; Minh Hieu: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Tran Thi My Ngoc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Xuan Phuong: 300.000 đồng; Nguyen Thi Kim Dung: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Dung: 500.000 đồng;

Giúp ông Phan Thế Phát - Quảng Nam cũ (nhân vật được đề cập trong bài viết Xin giúp một cựu chiến binh chữa bệnh; trên Thanh Niên ngày 8.6.2024):

Minh Tài (60 Hồ Hảo Hớn, TP.HCM): 500.000 đồng; Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; Tú Linh (Q.11, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Trần Tam Quý (Q.1, TP.HCM): 300.000 đồng; cô Năm (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; TKM (Q.3, TP.HCM): 100.000 đồng; ông Hoàng Anh Tuấn (20/12 Mai Văn Ngọc, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Lê Thị Minh Phụng (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; cô Chín (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 100.000 đồng; Bạn đọc Báo Thanh Niên (Nha Trang, Khánh Hòa): 300.000 đồng; Mai Linh Giang (TP.Quy Nhơn): 500.000 đồng; Sang Cúc (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 200.000 đồng;

Chuyển khoản: Tran Hung Quoc Bao: 100.000 đồng; Du Minh Duc: 200.000 đồng; Tran Thi Nhung: 20.000 đồng; Vu Duy Linh: 120.000 đồng; Duong Ngoc Minh: 1.000.000 đồng; Do Ngoc Thuy: 300.000 đồng; Le Thi Ha Hien: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Ho Diem Huong: 100.000 đồng; Ho Dac Minh: 300.000 đồng; An Danh: 500.000 đồng; Duong Quang Sang: 100.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Ha: 50.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Ha Hong Xuan Huong: 150.000 đồng; Doan Viet Du: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Pham Thuy Lieu: 500.000 đồng; Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Anh Tuan: 500.000 đồng; Nguyen Minh Tung: 200.000 đồng; Nguyen Thi My Tien: 200.000 đồng; Do Phuoc Dinh: 500.000 đồng; Nguyen Thi Nghiem: 1.000.000 đồng; Vien Thi Thuy Hanh: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Hang: 2.000.000 đồng; Nguyen Duc Kien: 200.000 đồng; To Thi Chin: 1.000.000 đồng; Nguyen Ngoc Thang: 500.000 đồng; Nguyen Van Huong: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; La Tran My Phung: 200.000 đồng; Le Ngoc Duc: 200.000 đồng; Le Hong Phong: 500.000 đồng; Ly Duc Hai: 50.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Viet Cuong: 1.000.000 đồng; Nguyen Vu Bao Trung: 200.000 đồng; Duong Thanh Van: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Pham Thi Thu Hong (Q.3): 250.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Trong Canh: 500.000 đồng; Lam Binh Phi Long: 300.000 đồng; Kinh Qui Binh: 200.000 đồng; Ton Nu Thu Ha: 200.000 đồng; Huynh Thi Yen: 200.000 đồng; Bui Ngoc Long: 200.000 đồng; Nhom Vien Gach Nho: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.