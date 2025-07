Những tấm lòng vàng 25.7.2025

Chuyển khoản: Nguyen Thi Ngoc Tram: 1.000.000 đồng; Dinh Hoang Giang: 500.000 đồng; Nguyen Thi Le Thu: 300.000 đồng; Dinh Hoang Sang: 500.000 đồng; Le Thi Huynh Mai: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Mac Thien Tam Phuong: 300.000 đồng; Nguyen Thi Ba: 5.000.000 đồng; Do Thi Thanh Huong: 500.000 đồng; Nguyen Thi Minh Hang: 1.000.000 đồng; Vo Uyen Vy: 200.000 đồng; Phan Thanh Phuong: 1.000.000 đồng; Chu Tung: 500.000 đồng; Nguyen Tho Thang: 300.000 đồng; Ngo Thi Son Lam: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Pham Van Linh: 2.000.000 đồng; Truong Huu Tho: 3.000.000 đồng; Dang Vien Chi Bo Tram Vung Tau Tt Kiem Dinh Ky Thuat An Toan KV II: 3.100.000 đồng; Quach Tran Tuan: 500.000 đồng; Nguyen The Tai: 50.000 đồng; Luu Thi Hue: 300.000 đồng; Pham Thi Kim Khanh: 300.000 đồng; Tran Thi Cuc: 500.000 đồng; Pham Thi Nguyen Thanh: 500.000 đồng; Hoang Kim Phuong: 100.000 đồng; Bui Quang Hung: 1.000.000 đồng; Le Huynh Cong Phuc: 300.000 đồng; Nguyen Thi My Lien: 200.000 đồng; Huynh Trung Hung: 500.000 đồng; Tran Thi Lien: 200.000 đồng; Ngo Thi Thu: 200.000 đồng; Nguyen Anh Kiet: 100.000 đồng; Dao Thi Le Thuong: 200.000 đồng; Le Vu Hau: 200.000 đồng; Tran Tuan Linh: 500.000 đồng; Dinh Van Thanh: 200.000 đồng; Nguyen Van Minh Hung: 200.000 đồng; Vo Huu Thoai: 1.000.000 đồng; Nguyen Minh Man: 500.000 đồng; Do Van Cuong: 500.000 đồng; Bac Truong Quang Trung: 200.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.