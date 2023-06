Những tấm lòng vàng 1.6.2023

Chuyển khoản: Ban doc: 200.000 đồng; Tran Thi Thanh Lan: 200.000 đồng; Nguyen Thuy Lan: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Ly Chau Anh: 2.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Trong Nghia: 100.000 đồng; Tu Toan Trung: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Gd Bac Hoanh (Q.9, TP.HCM): 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Van Len: 100.000 đồng; Le Thi Hoa: 3.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 20.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Dong Thi My Ly: 200.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Tuyen: 170.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Bui Minh Tri: 500.000 đồng; Pham Thuy Lieu: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Tuong Nguyen: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Thai Thi Huyen Thoai: 200.000 đồng; Pham Duong Phan Nguyen: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Ba Bui Thi Minh Hang: 1.500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Y Lan: 490.000 đồng; Tran Van That: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Hung: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Thu Huong: 50.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Ta Van Duc: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.500.000 đồng; Trang (Q.6, TP.HCM): 200.000 đồng; Nguyen Thi Minh Hue: 100.000 đồng; (còn tiếp)



Bạn đọc giúp Nguyễn Hùng Mạnh - TP.HCM (nhân vật được đề cập trong bài viết Xin giúp đỡ cậu học trò ở trọ, bữa ăn chỉ rau hoặc mì gói trên Thanh Niên ngày 23.5.2023)

Nguyễn Thị Thu Cúc (219/22 A1 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM): 200.000 đồng; chú Đạt (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; bạn đọc (Q.10, TP.HCM): 200.000 đồng; Đoan Trinh (Q.1, TP.HCM): 4.000.000 đồng; Hoàng Thị Mỹ Hằng (Q.10, TP.HCM): 500.000 đồng; Lê Văn Đời (Q.6, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bác Năm (P.1, Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Lê Thị Minh Phụng (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyễn Thị Tâm (133/8 Hòa Hưng, P.12, Q.10, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Mạnh Hùng (133/8 Hòa Hưng, P.12, Q.10, TP.HCM): 500.000 đồng; Võ Văn Út (124/27 Xóm Đất, P.8, Q.11, TP.HCM): 200.000 đồng; Trần Thị Thúy (Q.8, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Pham Phuoc: 2.329.000 đồng; Nguyễn Thành Đông (P.3, Q.5, TP.HCM): 200.000 đồng; Nguyễn Thị Xuân Hòa (Q.1, TP.HCM): 16.000.000 đồng; bạn đọc (Q.12, TP.HCM): 300.000 đồng; anh Bình (Q.12, TP.HCM): 200.000 đồng; Phạm Ngọc Phúc (Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Hà Phương (296 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 200.000 đồng; Trần Văn Phúc Đức (736/12 CMT8, P.5, Q.Tân Bình, TP.HCM): 500.000 đồng; bé Mio (Q.7, TP.HCM): 500.000 đồng; Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; Hoàng Thị Chín (64 Cô Giang, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; Đoàn Thị Tố Như (154/29/29 Phạm Văn Hai, P.3, Q.Tân Bình, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyễn Văn Xương: 500.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: Ban doc: 100.000 đồng; Pham Thi My Phung: 1.000.000 đồng; Cao Van Tuan: 500.000 đồng; Truong Hong Tuan: 200.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Ly Nhon: 200.000 đồng; Dinh Thi Ngoc Lan: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Dang Thi Yen Nhi: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Van Tien: 1.000.000 đồng; Doan Thi My: 200.000 đồng; Bui The He: 1.000.000 đồng; Tran Kim To: 50.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Thai Viet Thong: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Phi Oanh: 100.000 đồng; Le Quoc Hieu: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thu Ha: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Vo Cao Son: 1.000.000 đồng; Truong Van Trieu: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Vu Thuy Hong: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Dieu Chinh Vinh Hien: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Vo Van Loc: 50.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Van Hanh: 500.000 đồng; Le Minh Trong Le: 200.000 đồng; Phan Thanh Tiep: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Ha Thi Thoan: 500.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Quang Trung: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Thi Ai Lien: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Hong Tham: 400.000 đồng; ban doc: 5.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Doan Van Tan: 1.000.000 đồng; Tran Quang Binh: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Tan Tra: 500.000 đồng; Nguyen Ngoc Son: 500.000 đồng; Nguyen Thi Kim Anh: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Hoai My: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 5.000.000 đồng; Phan Dinh Hao: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 1.500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Hoai Nhan: 500.000 đồng; Nguyen Vinh Chinh: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Huu Dien: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Bao Tram: 200.000 đồng; ban doc: 15.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Pham Ngo Thanh Truc: 50.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Huynh Minh Vu: 500.000 đồng; Dang Quyen Xuan Thanh: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Phan Thi Anh Thu: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; Dang Thi Phong Thao: 2.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Co Chau: 300.000 đồng; Bui Cong Khanh: 300.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.