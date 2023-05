Những tấm lòng vàng 29.5.2023

Bé Lê Trung Tín: 200.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: Ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Bui Thi Minh Hang: 1.300.000 đồng; Nguyen Trong Canh: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; (còn tiếp)

Bạn đọc giúp Trần Thanh Tâm - An Giang (nhân vật được đề cập trong bài viết Vợ qua đời sau sinh 3, chồng nuôi 6 con trong khốn khó; trên Thanh Niên ngày 16.5.2023)

Bạn đọc (Q.5, TP.HCM): 300.000 đồng; Nguyễn Thị Thanh Diệu: 500.000 đồng; Võ Văn Út: 200.000 đồng; Hoàng Văn Sỹ: 500.000 đồng; Bùi Thị Thanh Phương: 1.000.000 đồng; Nguyễn Thị Huấn (Q.1, TP.HCM): 100.000 đồng; Đỗ Xuân Ba (219/22 A1 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM): 400.000 đồng; Ngọc Bích (Edmonton - Canada): 500.000 đồng; gia đình Tú - Loan (533/41 Huỳnh Văn Bánh, P.13, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; bác Năm (P.1, Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: Ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Chau Minh Tri: 100.000 đồng; Dam Van Tuan: 5.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Duong Hung: 300.000 đồng; ban doc Thu Duc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Duc Kien: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Mai Thi Thuy: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Do Thi Ngoc Lan: 100.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Nh Thao Nguyen (124 Ng Cong Tru, P.8, TP. Dalat): 5.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Truong Giang: 200.000 đồng; Nguyen Van Huong: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Nguyen Thanh Thao: 20.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; Trinh Thi Yen: 100.000 đồng; Dang Huutho: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Ly Thu Thuong: 2.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Dang Nguyen Quynh Nhi: 100.000 đồng; ong Le Tu Thanh (P.4, Q.8, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Giang: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Minh Trung: 50.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Pham Thi Yen Nhi: 200.000 đồng; Nguyen Hoang Quang Thai: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Dinh Kim Phuong: 1.000.000 đồng; Truong Hao Van: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 250.000 đồng; Ban Doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Vo Thi Thanh Nga: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Huynh Thi Phuong Nga: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Do Minh Tan: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Huyen Trang: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Do Phuoc Dinh: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Pham Quang: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 1.500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 150.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.