Những tấm lòng vàng 25.5.2023

25.5Võ Văn Út (124/27 Xóm Đất, P.8, Q.11, TP.HCM): 200.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: Nguyen Tan Dat: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Vo Thi Thanh Nga: 1.000.000 đồng; Huynh Le Minh: 300.000 đồng; Than Thi Lieu: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Dam Van Tuan: 3.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Duong Hung: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 3.000.000 đồng; Nguyen Van Hung: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Dien Tan: 1.000.000 đồng; Le Thi Tuyet Trinh: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Tuong Vy: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Truong Hao Van: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Hoang Vi Thuy: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Le Quoc Thai: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Pham Thuy Lieu: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Bui Thi Anh Anh: 300.000 đồng; Dao Thi Hien: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Phan Thi Tu Anh: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Van Huong: 500.000 đồng; Phan Thi Diem: 100.000 đồng; Phan Tan Phat: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tran Thanh Liem: 200.000 đồng; Nguyen Thi Kieu Oanh: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Le Thai Bao Tuyet Trinh: 100.000 đồng; Nguyen Duc Kien: 200.000 đồng; Dao Viet Manh: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Minh Thang: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Thuy: 1.000.000 đồng; Hoang Thi My Thuan: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Tran Thi Loi: 100.000 đồng; Truong Minh Tuan: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Pham Anh Hao: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Thi Ben: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Thi Hong Hanh: 300.000 đồng; Do Phuoc Dinh: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Ly Thi Thuy Trang: 500.000 đồng; Bui Thi Thuy Hong: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Hoang Cong Tuan: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Trinh Hoang Ngoc Ha: 1.000.000 đồng; Ong Tran Quang Nghia (143 Phan Van Khoe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; ban doc: 45.225 đồng; Le Thi Nhan: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Dang Huu Tho: 500.000 đồng; ban doc: 700.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Quang Dat: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Do Thi Ngoc Lan: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Dinh Thi Phoi Phoi: 200.000 đồng; Tran Le Phuong Binh: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Thi Kim Hoang: 3.000.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Le Thi Sen: 400.000 đồng; Nguyen Trong Canh: 1.000.000 đồng; Nguyen Nga: 300.000 đồng; Dao Duc Thanh: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Minh Hue: 100.000 đồng; Be Dang Bao Hoang: 300.000 đồng; Trinh Nha Hue: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Quoc Khoi: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Phuoc Thinh: 10.000 đồng; (còn tiếp)

Bạn đọc giúp Nguyễn Tấn Phát - Bình Dương (nhân vật được đề cập trong bài viết Cháu bé sinh non mang nhiều chứng bệnh; trên Thanh Niên ngày 10.5.2023)

Bạn đọc (Q.5, TP.HCM): 200.000 đồng; Nguyễn Văn Sông (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Bà Marti Magaret (Q. Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Tâm (Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Đỗ Xuân Ba (219/22 A1 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Duong Hung: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Le Thi Hoa: 2.000.000 đồng; Chu Minh: 250.000 đồng; Ta Vinh Anh: 1.000.000 đồng; Do Phuoc Dinh: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Truong Hao Van: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Phuong Khanh Ha: 50.000 đồng; Tran Thi Mong Loan: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 3.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Ngo Vu Ni Na: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tiet Do Dong Giao: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Phan Tan Phat: 100.000 đồng; Ta Van Duc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Gd Bac Hoanh (Q.9, TP.HCM): 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thuan: 3.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.