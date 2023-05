Những tấm lòng vàng 15.5.2023

Chuyển khoản: Ban doc: 300.000 đồng; Lan Anh: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Bui Minh Tri: 1.000.000 đồng; Do Gia Hiep: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Suong: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Hong My: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; GD bac Hoanh (Q.9, TP.HCM): 1.000.000 đồng; To Thi Thu Hoai: 200.000 đồng; Do Thi Ngoc Lan: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tra Xuan Binh: 5.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Dinh Bach Yen: 500.000 đồng; Vo Viet Dung: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Dieu Linh: 1.000.000 đồng; gia dinh Do Thi Nhung: 400.000 đồng; Vu Quoc Tuan: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Duong Thi Thanh Truc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Truong Ngoc Ky: 300.000 đồng; Dang Nguyen Quynh Nhi: 100.000 đồng; Tiet Do Dong Giao: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Do Phuoc Dinh: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Banh Bao Thu Giang: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Lieu: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Thanh Hai: 500.000 đồng; Ho Duc Nguyen: 200.000 đồng; Truong Ngoc Minh: 300.000 đồng; Nguyen Thi Huong: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Ly Thu Thuong: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Gia Dinh (Q.8, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyen Ngoc Thanh: 500.000 đồng; Truong Hao Van: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Trang: 300.000 đồng; Nhom Vien Gach Nho: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Le Hong Loan: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Pham Trung Dung: 50.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Le Nguyen Thanh Tam: 1.000.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Van Loc: 500.000 đồng; Le Chanh: 1.000.000 đồng; Co Chi (P.13, Q.8, TP.HCM): 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 5.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Tran Nam Khang: 1.000.000 đồng; (còn tiếp)



Bạn đọc giúp Trần Thị Hường - TP.HCM (nhân vật được đề cập trong bài viết Mẹ già U.90 nặng 29 kg đội nắng bán vé số phụ con gái tiền nhà trọ ở TP.HCM; trên Thanh Niên Online ngày 31.3.2023)

Chuyển khoản: Ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Hoang Hai Nam: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Yen: 200.000 đồng; ban doc: 250.000 đồng; Cao Tuan Nguyen: 50.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Le Chi Trung: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Lam Minh Tien: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Le Thi Minh Hue (Hai Phong): 1.000.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Duong Cam Vinh: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Cao Duy Linh: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Dinh Phu: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Phan Huy Tien: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Ngoc Gia Huy: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Hong Hai: 200.000 đồng; ban doc: 5.000 đồng; Duong Le Khanh: 250.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen The Anh: 250.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 1.500.000 đồng; Nguyen Khanh Duy: 50.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Pham Dinh Luong: 200 đồng; (còn tiếp)

Bạn đọc giúp Bùi Thị Hòa - Quảng Ngãi (nhân vật được đề cập trong bài viết Thắt lòng khi chăm mẹ nguy kịch vì tai nạn giao thông; trên Thanh Niên ngày 10.4.2023)

Chú Đạt (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; ban đọc (Q.10, TP.HCM): 300.000 đồng; anh Phương (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Thành Đông (P.3, Q.5, TP.HCM): 500.000 đồng; bạn đọc (Q.5, TP.HCM): 300.000 đồng; bạn đọc (TP.HCM): 500.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: Nguyen Thi Ngoc Thuy: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Tran Huu Nghia: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Bui Cong Khanh: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Ho Thi Minh Tam: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Ngo Hong Son: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Vien Thi Thuy Hanh: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Nam Khang: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; To Thi Chin: 1.000.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Tran Duy Hung: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Le Van: 500.000 đồng; Hoang Thi My Thuan: 100.000 đồng; Pham Trung Dung: 20.000 đồng; Tiet Do Dong Giao: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 98.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Bui Minh Tri: 1.500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Ly: 1.000.000 đồng; Do Phuoc Dinh: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Tran Thi Nhu Ha: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.