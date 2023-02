Những tấm lòng vàng 16.2.2023

Chuyển khoản: Ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Tran Minh Khanh: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Le Thi Nguyen Tra: 300.000 đồng; Vi Thi Ngoc Quynh: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 250.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 20.000 đồng; Luong Hong Nhat Tan: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 20.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Le Minh Tri: 200.000 đồng; Bui Thi Le Quyen: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Hoang Phuong Anh: 50.000 đồng; Luu Thi Giang: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Viet Nga: 300.000 đồng; Trinh Tieu Linh: 100.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 10.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 30.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Ngoc Nhu: 100.000 đồng; Le Van Minh: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Vo Ho Huynh Nhu: 100.000 đồng; Trinh Ngoc Ha Vy: 100.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Mac Thi Anh Tram: 500.000 đồng; ban doc: 4.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thu Huong: 500.000 đồng; ban doc: 30.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Dinh Thanh Nghi: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Ut Them: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 10.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 480.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Nguyen Ngoc Tu Tran: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Doan Van Huy: 200.000 đồng; Giang Quoc Tai: 200.000 đồng; Nguyen Quang Minh: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Co Huong: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 30.000 đồng; Le Thi Thu Hang: 100.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Phung Thanh Duc Thao: 300.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Nguyen Thi Kim Oanh: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 10.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 10.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 40.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Bui Thi Loi: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 150.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Tran Tuan: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tran Mai Thy: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 20.000 đồng; Do Khanh Hong: 50.000 đồng; Hoang Duy Thuan: 76.577 đồng; Ngo Thi Huong: 50.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 30.000 đồng; ban doc: 15.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Vo Thi Ngoc Han: 150.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Phan Thi Lai: 200.000 đồng; Pham Thi Tuong Vi: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Tuan Nguyen Thao: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Thi Thu Trang: 500.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Thu: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 60.000 đồng; Nguyen Quynh Chi: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Dao Thi Nhat Quynh: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 5.000 đồng; ban doc: 20.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tra Thu My: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Nhung: 50.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Dang Ngoc Diep: 50.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Ho Huu Doan Trang: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 150.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 10.000 đồng; Hoang Thi Huyen: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Nguyen Thi Hanh: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Mai: 150.000 đồng; (còn tiếp)



Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.