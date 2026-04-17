Bạn đọc Tấm lòng vàng

Những tấm lòng vàng 17.4.2026

Ban CTBĐ
Ban CTBĐ
17/04/2026 07:53 GMT+7

Giúp em Nguyễn Lê Vy - TP.Đà Nẵng (nhân vật được đề cập trong bài viết Xin giúp cô gái mồ côi mẹ bị bệnh nặng trên Thanh Niên ngày 8.10.2024):

Chuyển khoản: Le Phi Anh: 100.000 đồng; Nguyen Quoc Vinh: 500.000 đồng; Le Tuong Vi: 100.000 đồng; Nguyen Thi Hong Nga: 100.000 đồng; Tran Thi My Linh: 200.000 đồng; Vo Thi My Linh: 100.000 đồng; Tran Thi Lan Anh: 100.000 đồng; Pham Thi Kim Phung: 100.000 đồng; Le Thi Hong Hanh: 300.000 đồng; Lam Kha Ai: 100.000 đồng; Tran Thi Bich Quy: 200.000 đồng; Tran Thi Duong Huu: 200.000 đồng; Phan Thi Hong Ha: 500.000 đồng; Tran Thi Thuy Diem: 50.000 đồng; Phan Thi Dai: 50.000 đồng; Than Thi Thanh Hien: 100.000 đồng; Dang Ngoc Tram: 100.000 đồng; Truong Thanh Liet: 300.000 đồng; Tran Thi Bich Ty: 100.000 đồng; Ha Thi Nguyen Phuong: 333.333 đồng; Nguyen Thi Thu Huong: 50.000 đồng; Nguyen Thi Hoang Oanh: 200.000 đồng; Mai Van Thong: 300.000 đồng; Dang Thi My Duyen: 100.000 đồng; Nguyen Thi Le Vi: 100.000 đồng; Truong Thi Mai Tram: 200.000 đồng; Nguyen Do Van Anh: 500.000 đồng; Than Thi Ngoc Hang: 1.000.000 đồng; Nguyen Trong Canh: 500.000 đồng; Nguyen Quang Tuan: 1.000.000 đồng; Ba Ha Trung (Nguyen Thi Y Lan Ct): 500.000 đồng; Nguyen Thanh Hanh: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Ha: 50.000 đồng; Tran Tan Tam: 1.000.000 đồng; Nguyen Hoang Anh: 500.000 đồng; Truong Dai Loc: 300.000 đồng; Ton Tong Tai: 500.000 đồng; Nguyen Thi Yen Nhi: 100.000 đồng; Nguyen Ngoc Quang Minh: 300.000 đồng; Vo Thi Quynh My: 100.000 đồng; Nguyen Vu Van Thi: 80.000 đồng; Truong Nhu Thao: 100.000 đồng; Tran Thi Anh Thu: 800.000 đồng; Nguyen Viet Cuong: 1.000.000 đồng; Truong Thi Hoang Nhi: 100.000 đồng; Nguyen Van Hung: 500.000 đồng; Nhom Vien Gach Nho: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Vu Tran Ngoc Bich: 200.000 đồng; Nguyen Thanh An: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Thi Ha Nam: 100.000 đồng; Ct Cp Tm Dia Oc Viet - Vietcomreal: 500.000 đồng; Tran Ngo Thanh Mai: 100.000 đồng; Huynh Le Nhu Thuy: 100.000 đồng; Le Thi Van: 100.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Phuong: 50.000 đồng; Dang Thi Phuong Truc: 50.000 đồng; Dang Thi Bich Nga: 500.000 đồng; Trinh Minh Phap: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Le Quang Bao Chau: 250.000 đồng; Luong Ha Vi: 100.000 đồng; Tran Hoang Lynh Vu: 168.000 đồng; Huynh Cong Su: 500.000 đồng; Huynh Thi Thu Phuong: 100.000 đồng; Nguyen Tan Thinh: 1.500.000 đồng; Huynh Tuan Kiet: 200.000 đồng; Pham Ha Vinh Phuc: 100.000 đồng; Nguyen Thi Kim Nhung: 15.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Vo Thi Cam Nhung: 200.000 đồng; Vu Ngan Ha: 500.000 đồng; Chu Minh Ha - Tran My Dung: 1.500.000 đồng; Nguyen Vu Bao Trung: 100.000 đồng; Ngo Thanh Hai: 540.000 đồng; Ba Bich (Nguyen Thi Giang Ct): 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Pham Thi Ngoc Tu: 50.000 đồng; Ba Nguyen Thi Tinh: 2.000.000 đồng; Nguyen Doan Hong Son: 400.000 đồng; Pham Huy Thong: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Co Chi (P.13, Q.8): 100.000 đồng; Phan Van Niem Va Tan Thinh: 100.000 đồng; Nguyen Van Thanh: 200.000 đồng; Le Tran Anh Minh: 100.000 đồng; Nguyen Van Huong: 20.000 đồng; Nguyen Duc Tho: 200.000 đồng; Trong Hai: 400.000 đồng; Le Thuy Khanh Nhu: 200.000 đồng; Pham Nguyen Ha Phuong: 300.000 đồng;

Giúp bà Nguyễn Thị Nhàn - Nghệ An (nhân vật được đề cập trong bài viết Tình cảnh khốn khó của gia đình một cựu binh trên Thanh Niên ngày 11.10.2024):

Cô Tâm (Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Hoàng Bách Tùng (224(L2) CC Thanh Niên, Bàu Cát 2, P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Vinh (Đà Nẵng): 200.000 đồng; Thùy Dung, Nhật Nguyên (Hải Châu, Đà Nẵng): 200.000 đồng; Hà Phương (296 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 100.000 đồng; Nguyễn Thị Bảo Thụy (537/12 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; cô Đoàn Vũ (Đà Nẵng): 200.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.


