Những tấm lòng vàng 18.4.2023

Chuyển khoản: Ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Cong Do: 3.000.000 đồng; Ho Van Ut Muoi: 2.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; giup do chi Nguyen Thi Kieu Phuong: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Minh Thuyen: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Thi Ngoc An: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Tiet Do Dong Giao: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Vo Thi Thanh Nga: 1.000.000 đồng; Ta Bich Tram: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Pham Thi Thu Hong (Q.3, TP.HCM): 250.000 đồng; Nguyen Thai Khoe: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Minh Tam: 50.000 đồng; Tran Van That: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Y Lan: 500.000 đồng; ban doc: 1.500.000 đồng; Tra Xuan Binh: 5.000 đồng; ong Khoan: 200.000 đồng; Ly Thu Thuong: 2.000.000 đồng; Ta Bich Tram: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Huynh Thi Cam Chau: 2.000.000 đồng; Tran Thi Tuyet Oanh: 3.000.000 đồng; ong Tran Quang Nghia (143 Phan Van Khoe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Duong Hong Phuc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Minh Hue: 200.000 đồng; Nguyen Hoang Nguyen: 300.000 đồng; ban doc: 1.250.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Huu Hiep: 500.000 đồng; Nguyen Van Nam: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen The Phuong: 3.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 20.000 đồng; ban doc: 96.377 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Phan Van Niem: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Thanh Phong: 1.000.000 đồng; Hoang Thi My Thuan: 100.000 đồng; Tran Trong Hai: 500.000 đồng; Nhom Vien Gach Nho: 100.000 đồng; Le Hong Loan: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc (Nguyen Duc Tho, Phu Tho Hoa, Tan Phu): 100.000 đồng; Le Thi Le Chi: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Huynh Thi Yen: 300.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng;(còn tiếp)

Bạn đọc giúp Trương Văn Sang - Quảng Nam (nhân vật được đề cập trong bài viết Người đầu bếp gặp nạn, hôn mê xuyên tết cần giúp đỡ; trên Thanh Niên ngày 4.2.2023)

Nguyễn Văn Lộc (Q.10, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bạn đọc (Q.10, TP.HCM): 200.000 đồng; Đặng Đức Thịnh (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Thị Hồng (Q.Tân Bình, TP.HCM): 3.000.000 đồng; Võ Văn Út (124/27 Xóm Đất, P.8, Q.11, TP.HCM): 200.000 đồng; Nguyễn Thị Hồng Cúc (408 Cách Mạng Tháng Tám, P.3, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp): 400.000 đồng; Long Văn Ngọc: 500.000 đồng; Lương Nam Việt (Q.1, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Phạm Thị Tư (106 Hải Thượng Lãn Ông, Q.5, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Lê Văn Nhân (ấp Tân Phong, Tân Lý Tây, Châu Thành, Tiền Giang): 400.000 đồng; Lê Thị Tuyết Nhung (đường Lý Thường Kiệt, P.7, Q.11, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Văn Đức (Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; Phùng Thị Quỳnh Yến (6 Đặng Tất, Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bác Nguyễn Tiến Quang (120 Triệu Nữ Vương, Đà Nẵng): 200.000 đồng; cô Đoàn Vũ (Đà Nẵng): 200.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.