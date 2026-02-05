Những tấm lòng vàng

Công Ty Cổ Phần Asta Healthcare USA 5.000.000 đồng; Cong Ty DT Tai Chinh Nha Nuoc TP.HCM - HFIC: 5.000.000 đồng; Ngo Thi Khanh: 2.000.000 đồng; P.Xuan Hoa, TP.HCM (Hua Thi My Huong Ct): 2.000.000 đồng; Nguyen Thi Hong Duc: 2.000.000 đồng; Nguyen Tuan: 3.000.000 đồng; Tap Doan Vietravel (Nguyen Thuy Tien Ct): 5.000.000 đồng; Cong Ty Co Phan Dong Tam: 10.000.000 đồng; Báo Dân Việt: 2.000.000 đồng; Trường đại học Thủy Lợi: 10.000.000 đồng; Chi Nhanh Cong Ty Co Phan Dong Luc Tai: 10.000.000 đồng; Báo Hà Nội Mới: 2.000.000 đồng; Trường đại học Kinh Tế Tài Chính TP.HCM (UEF): 10.000.000 đồng; Công ty cổ phần tập đoàn truyền thông Thanh Niên: 5.000.000 đồng.

Danh sách cá nhân, đơn vị ủng hộ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời - Báo Thanh Niên nhân kỷ niệm 40 năm ngày phát hành số báo đầu tiên:

Công Ty MGID: 5.000.000 đồng; Ngô Quang Sỹ - Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng thương mại đầu tư Ngô Gia Phát: 5.000.000 đồng; ong Phan Tan Dat - Cong Ty KSB: 5.000.000 đồng; Nguyen Thi Tan: 5.000.000 đồng; Cong Ty DT Tai Chinh Nha Nuoc TP HCM - HFIC: 5.000.000 đồng; Bim Group: 5.000.000 đồng; Bộ Phận Tuyên Giáo Trung Ương Đoàn: 1,000,000 đồng; Tran Thi Thanh Tuyen: 20.000.000 đồng; Nguyen Thi Dieu Hien: 20.000.000 đồng; Nhà báo Trần Thanh Bình – Báo Thanh Niên: 1.500.000 đồng (nhuận bút bài viết trên Báo Thanh Niên số phát hành ngày 31.12.2025).

Báo Thanh Niên trân trọng cảm ơn quý đơn vị, cá nhân đã dành tặng những phần quà ý nghĩa này dành cho trẻ mồ côi do Covid-19, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời và dành tặng học bổng cho các em học sinh, sinh viên trong chương trình học bổng Nguyễn Thái Bình - Báo Thanh Niên. Chúng tôi sẽ sớm triển khai trao những phần quà này đến với các em được thụ hưởng từ các chương trình này. Xin chân thành cảm ơn!