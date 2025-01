Những tấm lòng vàng 20.1.2025

Chuyển khoản: Bui Hoang Tu: 150.000 đồng; Vo Ngoc Dien: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Duc Kien: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tran Thi Ngoc My: 500.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Yen: 500.000 đồng; Tran Thuy Phuong: 100.000 đồng; Anh Dao: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; C.Mai (Nguyen Thi Bich Ct): 200.000 đồng; Nguyen Linh Lam: 200.000 đồng; Nguyen Hoang Quan: 200.000 đồng; Nguyen Van Huong: 100.000 đồng; Ly Thu Thuong: 1.000.000 đồng; Pham Huy Thong: 50.000 đồng; Ba Ha Trung (Nguyen Thi Y Lan Ct): 500.000 đồng; Nguyen Tan Duc: 500.000 đồng; Phan Thi Thu: 200.000 đồng; Phan Van Niem: 200.000 đồng; Tronghai: 500.000 đồng; Tran Thi My Hanh: 300.000 đồng; Ong Khoan: 200.000 đồng; Pham Anh Tuan: 500.000 đồng; Nguyen Ngoc Phung: 30.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Vu Bao Trung: 200.000 đồng; Tran Ngoc Vy: 200.000 đồng; Tran Duy Khiem: 400.000 đồng; Lam Quang Sang: 200.000 đồng; Nguyen Ngoc Thang: 500.000 đồng; Hoang Kim Phuong: 100.000 đồng; Tran Thi Minh Hien: 300.000 đồng; Con Chau Ba Bui Thi Viet (Huynh Phuong Thao Ct): 1.000.000 đồng; Nguyen Phu Lam: 100.000 đồng;

Giúp cháu Dương Thị Mai Phương - Nghệ An (nhân vật được đề cập trong bài viết Hoàn cảnh đáng thương của hai chị em mồ côi trên Thanh Niên ngày 23.1.2024):

Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; Nguyễn Xuân Minh Nguyệt (23 Nguyễn Khắc Nhu, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM): 5.000.000 đồng; Trương Văn Quang (21/3 Hai Bà Trưng, P.6, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng): 500.000 đồng; Nguyên Đăng (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyễn Minh Nhật (Q.10, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bạn đọc (TP.HCM): 500.000 đồng; Đinh Tiến Hưng, Đinh Tiến Đạt (Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Phan Thị Phụng (33 Ngô Nhơn Tịnh, P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Đoàn Vũ (Đà Nẵng): 200.000 đồng; bác Nguyễn Vinh (Đà Nẵng): 200.000 đồng; bạn đọc (Q.10, TP.HCM): 200.000 đồng; bạn đọc Báo Thanh Niên (Nha Trang, Khánh Hòa): 300.000 đồng; Trịnh Cường (Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai): 300.000 đồng; Gia đình Tú - Loan (533/41 Huỳnh Văn Bánh, P.13, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Văn Thiệt (208/39 Đoàn Văn Bơ, Q.4, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Tiến Dũng, Tiến Đạt (Q.Bình Tân, TP.HCM): 200.000 đồng; Hà Phương (296 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 200.000 đồng; cô Tôn Nữ Thuấn Anh (Quán Hỷ, California): 700.000 đồng; Đỗ Xuân Ba (219/22 A1 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM): 200.000 đồng; anh Phong (Nha Trang, Khánh Hòa): 500.000 đồng; cô Chín (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 150.000 đồng;

Chuyển khoản: Le Phuoc Khang: 100.000 đồng: ban doc: 200.000 đồng; Dam Van Tuan: 2.000.000 đồng; Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; Bui Hoang Tu: 200.000 đồng: ban doc: 400.000 đồng; Le Viet Quan: 500.000 đồng; Nguyen Tan Loc: 100.000 đồng; Le Minh Hieu: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Do Phuoc Dinh: 500.000 đồng; Tran Van That: 1.000.000 đồng; Phan Van Tam: 500.000 đồng; Do Thi Ngoc Lan: 200.000 đồng; Le Ngoc Duc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Ha Thi Hanh: 500.000 đồng; Nguyen Xuan Minh: 200.000 đồng; Nguyen Van Hung: 500.000 đồng; Nguyen Thi Huong: 300.000 đồng; Co Sau Binh Loi: 1.000.000 đồng; Thuy Hanh: 200.000 đồng; Nguyen Thi Hong Thien: 150.000 đồng; Phan Tran Truong Son: 500.000 đồng; Le Thuy Khanh Nhu: 200.000 đồng; Nguyen Anh Tai: 1.000.000 đồng; To Thi Chin: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Huong: 200.000 đồng; Duong Hong Phuc: 500.000 đồng; Ba Ha Trung (Nguyen Thi Y Lan Ct): 500.000 đồng; Pham Thuy Lieu: 500.000 đồng; Trinh Hoang Nam: 1.500.000 đồng; Nguyen Thi Thach: 200.000 đồng; Nguyen Tan Duc: 500.000 đồng; Le Thi Hong Diem: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Ta Van Duc: 1.000.000 đồng; Huynh Le Viet Tan: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Dinh Thi My Duyen: 5.000.000 đồng; Nguyen Hoang Quan: 200.000 đồng; Nhom Vien Gach Nho: 100.000 đồng; Do Thanh Long: 100.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Ha: 50.000 đồng; Ly Thu Thuong: 1.000.000 đồng; Tran Van Thong (Q.3): 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Quoc Vinh: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thuan: 1.000.000 đồng; Chu Tam Khoe (Cu Chi): 1.000.000 đồng; Nguyen Duc Tho, Phu Tho Hoa, Tan Phu, TP.HCM: 250.000 đồng; Pham Huy Thong: 50.000 đồng; Pham Thi Ngoc Tu: 30.000 đồng; Le Thi Huong: 100.000 đồng; Nguyen Ngo Tinh Giang: 200.000 đồng; Pham Anh Tuan: 500.000 đồng; Phan Ngoc Bao Nguyen: 500.000 đồng; Pham Quang: 100.000 đồng; Nguyen Ngoc Phung: 30.000 đồng; Tran Hai: 500.000 đồng; Van Niem Va Tan Thinh: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Vu Bao Trung: 200.000 đồng;

Giúp anh em A Lương - Kon Tum (nhân vật được đề cập trong bài viết Xin giúp 3 anh em mồ côi trên Thanh Niên ngày 30.1.2024):

Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; ông Nguyễn Quang Minh (Cầu Giấy, Hà Nội): 500.000 đồng; Nguyễn Văn Hùng (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 500.000 đồng; bạn đọc (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Trương Nguyễn Hoàng Châu, Nguyễn Hoàng Nam (Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Hà Phương (296 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 200.000 đồng; Khánh Tâm (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 500.000 đồng; Bé Lê Trung Tín (H.Chợ Mới, An Giang): 200.000 đồng; Chị Hiền (Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ): 100.000 đồng; Hà Phương (296 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 200.000 đồng; Triều Anh (Q.1, TP.HCM): 600.000 đồng; cô Tôn Nữ Thuấn Anh (Quán Hỷ, California): 700.000 đồng; Dan - UK: 1.000.000 đồng; Mit - UK: 1.000.000 đồng; Đỗ Xuân Ba (219/22 A1 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM): 300.000 đồng; cô Đoàn Vũ (Đà Nẵng): 200.000 đồng; Trương Văn Quang (21/3 Hai Bà Trưng, P.6, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng): 500.000 đồng; cô Chín (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 150.000 đồng;

Chuyển khoản: Le Phuoc Khang: 100.000 đồng; Hoang Nhu Lam: 680.000 đồng; Ong Khoan: 200.000 đồng; Thanh Van: 300.000 đồng; Tran Quoc Thinh: 1.000.000 đồng; Nguyen Duong Hung: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Dam Van Tuan: 2.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Gd Bac Hoanh: 500.000 đồng; Pham Tuan Anh: 200.000 đồng; Tran Phong: 500.000 đồng; Le Thi Kim Lien: 300.000 đồng; Dang Van Thiep: 5.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thuc Tan: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.