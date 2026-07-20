Những tấm lòng vàng 20.7.2026

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Giúp bà Trần Thị Xuân - Nghệ An (nhân vật được đề cập trong bài viết Nỗi cơ cực của gia đình có 3 người con bị tâm thần trên Thanh Niên ngày 15.10.2024):

Chuyển khoản: Ha Tien Dang: 200.000 đồng; Nguyen Thi Nguyet Thanh: 500.000 đồng; Ha Tien Dang: 200.000 đồng; Hoang Thi Thu Quyen: 500.000 đồng; Le Tan Len: 1.000.000 đồng; Lien Thi Phuong: 5.000.000 đồng; Do Cac Lan: 500.000 đồng; Tran Hung Quoc Bao: 100.000 đồng; To Thi Chin: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Huong: 500.000 đồng; Ba Bich (Nguyen Thi Giang Ct): 100.000 đồng; Nguyen Trong Canh: 500.000 đồng; Pham Van Niem: 200.000 đồng; Thach Yen Trang: 200.000 đồng; Thach Yen Trang: 300.000 đồng; Dao Thi Tam: 1.000.000 đồng; Hoang Doan Bao Son: 1.000.000 đồng; Le Thi Ha Hien: 500.000 đồng; Dao Viet Manh: 500.000 đồng; Le Phuoc Hiep: 1.000.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; Do Thanh Long: 100.000 đồng; Nguyen Quang Phuong: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Quach My Ngoc: 300.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Ha: 50.000 đồng; Ba Ha Trung (Nguyen Thi Y Lan Ct): 500.000 đồng; Nguyen Duc Kien: 200.000 đồng; Ky Ngoc Tram: 800.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Hang: 5.000.000 đồng; (còn tiếp) Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.