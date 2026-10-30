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    Những tấm lòng vàng 30.10.2026

    Ban CTBĐ
    Ban CTBĐ
    Giúp đỡ em Võ Ngọc Thảo - TP.HCM (nhân vật được đề cập trong bài viết Nghị lực mùa thi: Quặn lòng cô học trò mồ côi mẹ, không nhà cửa cần cứu giúp học đại học trên Thanh Niên ngày 4.9.2026):

    Nguyen Hieu Nghia: 15.355.000 đồng; Võ Quốc Tuấn, Võ Thị Tuyết Nhung (P.Bàn Cờ, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Võ Văn Du (P.Tân Định. TP.HCM): 500.000 đồng; Võ Văn Bằng (P.Cầu Kiệu, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bạn đọc (P.Bình Thới, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Ngọc Thuận (306 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bàn Cờ, TP.HCM): 1.000.000 đồng; gia đình Tú - Loan (533/41 Huỳnh Văn Bánh, P.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Chín (P.Cầu Kiệu, TP.HCM): 200.000 đồng; Tôn Nữ Phương Anh (P.Phú Thạnh, TP.HCM): 300.000 đồng; Nguyễn Văn Hiếu (TP.HCM): 1.000.000 đồng; bạn đọc (P.Đông Hưng Thuận, TP.HCM): 200.000 đồng; Hà Phương (296 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 100.000 đồng; Trà Sữa, Gia Bảo (296 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 100.000 đồng;

    Chuyển khoản: Dao Duy Yen: 5.000.000 đồng; Huynh Van Linh: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Trang Ngoc Thao: 100.000 đồng; Tran Phi Bao: 500.000 đồng; Nguyen Hoang Phuc Nguyen: 1.000.000 đồng; Huynh Ba Cuu: 300.000 đồng; Nguyen Thi Hong Phuong: 200.000 đồng; Nguyen Tien Dung: 100.000 đồng; Nguyen Thanh Tan: 1.000.000 đồng; Le Van Phuoc: 500.000 đồng; Vu Manh Tien: 2.000.000 đồng; Pham Van Dong: 500.000 đồng; Kiem Binh: 100.000 đồng; Nguyen Thi Kim Nhuong: 100.000 đồng; Truong Vu Hanh: 500.000 đồng; Le Duc Hau: 100.000 đồng; Dang Anh Dung: 200.000 đồng; Nguyen Thanh Phong: 200.000 đồng; Hoang Ngoc Thanh: 500.000 đồng; Le Thi Kim Dung: 100.000 đồng; Le Phuoc Thanh: 200.000 đồng; Nguyen Nguyen Hong Phong: 150.000 đồng; Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; Le Van Tuan: 500.000 đồng; Tran Duy Vu: 200.000 đồng; Ly Duc Hai: 50.000 đồng; Pham Hong Hai: 500.000 đồng; Le Thi Thuy Trang: 500.000 đồng; Tran Duy Linh: 1.500.000 đồng; Huynh Ngoc Vy: 1.000.000 đồng; Nguyen Quoc Viet: 500.000 đồng; Tran Quang Chung: 200.000 đồng; Vu Huy Phuong: 200.000 đồng; Luu Van Hieu: 100.000 đồng; Vo Ngoc Hoang: 100.000 đồng; Huynh Thi Thu Thao: 100.000 đồng; Le Ngoc Thao: 100.000 đồng; Tran Xuan Sang: 300.000 đồng; Lam Minh Dung: 300.000 đồng; Tran Van Bien: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Huong: 1.000.000 đồng; Bui Quang Vinh: 500.000 đồng; Pham Thi Thu Trang: 200.000 đồng; Phan Thi Ngoc Lam: 100.000 đồng; Ha Van Khanh: 400.000 đồng; Do The Vinh: 400.000 đồng; Phan Van Niem - Thu - Thinh (Phan Huynh Tan Thinh Ct): 86.999 đồng; Nguyen Duy Thai: 200.000 đồng; Nguyen Van Duoc: 300.000 đồng; ban doc: 150.000 đồng; Nguyen Dang Khoa: 100.000 đồng; Tran Mai Bich Thao: 100.000 đồng; Nguyen Thi My Hanh: 100.000 đồng; Lam Van Phu: 200.000 đồng; Phan Truong Duy Minh: 200.000 đồng; Pham Quoc Khanh: 100.000 đồng; Luu Thi Ngoc Huynh: 300.000 đồng; Nguyen Ngoc Bao: 100.000 đồng; Tran Hoang Minh: 100.000 đồng; Nguyen Thi Dieu Hien: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Hoang Dinh Truong: 200.000 đồng; Tran Thi Thu Ha: 500.000 đồng; Tran Bao Phuoc: 500.000 đồng; Ngo Thi Loan: 200.000 đồng; Luong Cong Hau: 200.000 đồng; Nguyen Hoang Dung: 200.000 đồng; Dao Xuan Chien: 500.000 đồng; Nguyen Trong Phuc: 500.000 đồng; Nguyen Anh Tuan: 200.000 đồng; Le Thanh Phuong: 300.000 đồng; Nguyen Ngoc Thu Hang: 100.000 đồng; Huynh Le Viet Tan: 100.000 đồng; Tran Thi Thuy Linh: 2.000.000 đồng; Le Tien Phat: 50.000 đồng; Nguyen Thai Quan: 100.000 đồng; Nguyen Van Thien Tai: 200.000 đồng; Nguyen Quang Vu: 100.000 đồng; Che Van Loi: 100.000 đồng; Nguyen Minh Tu: 1.000.000 đồng; Tran Minh Anh: 200.000 đồng; Le Hong Phuong: 1.000.000 đồng; Lac Thi Ngoc Mai: 300.000 đồng; Nga va Son (Bui Thi Bich Nga Ct): 1.500.000 đồng; Be Carot (Pham Van Chien Ct): 500.000 đồng; Ha Anh Tuan: 100.000 đồng; Nguyen Van Vinh: 100.000 đồng; Truong Tien Sang: 400.000 đồng; Pham Truong Long: 200.000 đồng; Nguyen Phuoc Vu: 100.000 đồng; Pham Thi Tuyet Hoa: 200.000 đồng; Nguyen Thanh Danh: 1.000.000 đồng; Tran Dinh Thang: 100.000 đồng; Le Thi Anh Nguyet: 200.000 đồng; Vo Van Ho: 2.000.000 đồng; Dao Cong Hoang: 50.000 đồng; Ly Bang: 20.000 đồng; Duong Bich Thuy: 300.000 đồng; Tran Thi Minh Phuong: 100.000 đồng; Nguyen Kim Tan: 289.000 đồng; Ha Cam Huy: 3.000.000 đồng; Le Nguyen Bich Tram: 50.000 đồng; Pham Viet Ngu: 200.000 đồng; Pham Hong Thai: 200.000 đồng; Nguyen Lu Minh Hien: 100.000 đồng; Le Thi Huong: 100.000 đồng; Vo Thi My Hanh: 300.000 đồng; Huynh Hung Phat: 500.000 đồng; Nguyen Dinh Trinh: 50.000 đồng; Ly Hoang Huu Hanh: 500.000 đồng; Phan Ho Hai: 500.000 đồng; Bui Thi Kim Thu: 500.000 đồng; Pham Tuan Anh: 200.000 đồng; Do Phan Lan Huong: 300.000 đồng; Nguyen Anh Mai: 500.000 đồng; Nguyen Thanh Nam: 500.000 đồng; Cao Van Vinh: 200.000 đồng; Nguyen Ngoc Thang: 1.000.000 đồng; Bui Phuc Tram Anh: 100.000 đồng; Luong Binh Trong: 100.000 đồng; Tran Thi Quynh Mai: 200.000 đồng; Hoang Thi Toan: 50.000 đồng; Nguyen Duc Khoa: 2.000.000 đồng; Dinh Son Kim: 500.000 đồng; Chu Van Thanh: 200.000 đồng; Chau Minh Tri: 100.000 đồng; Dang Thi Thu Thao: 100.000 đồng; Le Thi Thu Sa: 100.000 đồng; Luu Thi Phuong Trinh: 500.000 đồng; Nguyen Ngoc Uyen Phuong: 5.000.000 đồng; Truong Bui Qui: 100.000 đồng; Pham Le Huy: 100.000 đồng; Vuong Sy Giao: 500.000 đồng; Tran Thi Quynh Nhu: 300.000 đồng; Chu Quang Huy: 500.000 đồng; Hoang Manh Hung: 200.000 đồng; Tran Thi No: 500.000 đồng; Vo Van Qui: 500.000 đồng; Duong Quang Thuy: 300.000 đồng; Phan Doan Tuan Phuong: 100.000 đồng; Nguyen Thanh Sang: 500.000 đồng; Ly Thai Nhan: 500.000 đồng; Tran Thi Yen Thanh: 100.000 đồng; Nguyen Hoai Nam: 300.000 đồng; Nguyen Thi Tri: 300.000 đồng; Nguyen Binh Minh: 500.000 đồng; Tran Long Ho: 100.000 đồng; Ho Thanh Tam: 500.000 đồng; Cao Cong Ngoc: 200.000 đồng; Nguyen Minh Khang: 200.000 đồng; Tran Tu Thanh Nam: 1.000.000 đồng; Huynh Hoang Viet: 200.000 đồng; Tran Quoc Binh: 500.000 đồng; Doan Thi Minh Trinh: 500.000 đồng; Vo Thuy Thuy Vi: 200.000 đồng; Anh Trung (Tran Thi Diem Thi Ct): 1.000.000 đồng; Nguyen Hoai Nam: 100.000 đồng; Ngo Quang Binh: 500.000 đồng; Cao Thi Ly Ly: 200.000 đồng; Nguyen Huu Long: 600.000 đồng; Vy The Hoang: 200.000 đồng; Le Hong Huy: 100.000 đồng; Tran Ngoc Dung: 500.000 đồng; Nguyen Minh Hieu: 50.000 đồng; Nguyen Nhat Vu: 2.000.000 đồng; Tran Van Long: 200.000 đồng; Phan Thanh Son: 300.000 đồng; Nguyen Thi Kim Anh: 100.000 đồng; Pham Thi Bich Ngoc: 500.000 đồng; Nguyen Hoang Vu: 200.000 đồng; Nguyen Minh Triet: 100.000 đồng; Tran Van Nhan: 500.000 đồng; Bui Nguyet Minh: 200.000 đồng; Phan Minh Huy: 200.000 đồng; Le Van Tan: 1.000.000 đồng; Vy Minh Tam: 200.000 đồng; Phan Tran Quan: 100.000 đồng; Nguyen Thi Mai Khanh: 500.000 đồng; Trinh Phuong Lam: 70.000 đồng; Nguyen Tan Ngoc: 1.000.000 đồng; Nguyen Le Minh: 100.000 đồng; Do Trung Dong: 200.000 đồng; Nguyen Hoang Loc: 100.000 đồng; Nguyen Thi Ha Trinh: 200.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Nghiem Boi Hanh: 500.000 đồng; Nguyen Van Tri: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Linh: 200.000 đồng; Truong Van Binh: 500.000 đồng; Dao Duy Binh: 500.000 đồng; Tran Nguyen Tuan Vu: 200.000 đồng; Trinh Nam Phuong: 500.000 đồng; Pham Minh Khanh: 300.000 đồng; Luong Minh Duong: 100.000 đồng; Tran Hoang Dat: 100.000 đồng; Ngo Tran Nam: 200.000 đồng; Nguyen Thi Bich Phuong: 300.000 đồng; Le Van Thanh: 100.000 đồng; Tran Hoang Thong: 500.000 đồng; Tran Mau Hanh: 100.000 đồng; Doan Hong Giang: 200.000 đồng; DNTN Xay Dung Cam Chau: 500.000 đồng; Dinh Chi Dung: 5.000 đồng; Le Duc Thuan: 100.000 đồng; Huyen Ton Nu Tuyet Hang: 500.000 đồng; Tran Van Huyen: 300.000 đồng; Tran Binh Hop: 300.000 đồng; Nguyen Phuoc Trung: 1.000.000 đồng; Le Quoc Trung: 200.000 đồng; Mai Thi Khanh Tho: 50.000 đồng; Vu Van Thach: 20.000 đồng; Le Thi Thach Thao: 500.000 đồng; Nguyen Minh Chung: 500.000 đồng; Nguyen Viet Cuong: 300.000 đồng; Lu Thi My Loan: 200.000 đồng; Nguyen Thanh Thuy: 1.000.000 đồng; Ho Quang Tien: 100.000 đồng; Vu Ngoc Linh: 100.000 đồng; Do Dinh Phong: 200.000 đồng; Nguyen Hieu Nghia (giuùp Thaûo hoïc phí 4 naêm ñaïi hoïc): 84.645.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Dinh Ngoc Toan: 200.000 đồng; Y Nghiem Mlo: 200.000 đồng; Ly Han Huan: 200.000 đồng; Pham Nguyen Phu Loc: 500.000 đồng; Tran Van Chi Linh: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Thuy: 1.000.000 đồng; Le Thanh Tung: 200.000 đồng; Vyu Thanh Duy: 100.000 đồng; Truong Dinh Vy: 500.000 đồng; Hoang Viet Hung: 300.000 đồng; Nguyen Manh Linh: 200.000 đồng; Do Hong Thai: 300.000 đồng; ban doc: 3.000.000 đồng; Nguyen Thanh Chung: 200.000 đồng; Do Khac Dao: 500.000 đồng; Phan Van Thong: 500.000 đồng; Truong Thi Tuyet Mai: 100.000 đồng; Do Thanh Nhan: 100.000 đồng; Ngo Thu Phuong: 200.000 đồng; Nguyen Thi Phuong Thao: 200.000 đồng; Ma Thi Nguyet Thanh: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Mai: 300.000 đồng; Ngo Thi Hong Nhung: 500.000 đồng; Pham Thanh Trung: 100.000 đồng; Tran Dien Trung: 100.000 đồng; H Huu Hai: 100.000 đồng; Than Trong Thien: 2.000.000 đồng; Truong Thi Thuy Trang: 100.000 đồng; Tran Quang Duc: 500.000 đồng; Truong Phuoc Hoa: 300.000 đồng; Tang Lan Huong: 200.000 đồng; Ho Ngoc Hien: 500.000 đồng; Nguyen Van Tung: 200.000 đồng; Vo Hong Sinh: 200.000 đồng; Nguyen Thi Tuong Vy: 500.000 đồng; Dang Thi Ngco Diep: 2.000.000 đồng; Vu Kieu Oanh: 1.000.000 đồng; Nguyen Anh Tinh: 1.000.000 đồng; Doan Hung Vu Hung: 1.000.000 đồng; Ly Khanh Huy: 100.000 đồng; Vu Thi Thanh Tam: 1.000.000 đồng; Tran Cong Nguyet Hang: 100.000 đồng; Le Thuy Huyen Tran: 200.000 đồng; Nguyen Quang Tu: 500.000 đồng; Nguyen Khac Tinh: 100.000 đồng; Nguyen Thuy Quynh Anh: 500.000 đồng; Hoang Ngoc Cuong: 1.000.000 đồng; Nguyen Hue: 500.000 đồng; Nguyen Ngoc Anh: 30.000 đồng; Ha Hong Thai: 100.000 đồng; Le Dang Khoa: 400.000 đồng; Le Van Sau: 200.000 đồng; Nguyen Kim Son: 300.000 đồng; Bui Duc Son: 200.000 đồng; Nguyen Duy Hai: 50.000 đồng; ban doc: 20.000 đồng; Bui Quang Viet: 100.000 đồng; Bui Tan Loc: 100.000 đồng; Nguyen Canh Toan: 300.000 đồng; A Phu Lam (Vung Tau) (Tran Thi Nga Ct): 200.000 đồng; Le Dinh Minh: 100.000 đồng; Pham Minh Thanh Tra: 500.000 đồng; To Thi Thuy Hang: 200.000 đồng; Dang Manh Hung: 200.000 đồng; Le Minh Tuong Vy: 2.000.000 đồng; Tran Hong Thinh: 200.000 đồng; Nguyen Thi Dieu Hang: 500.000 đồng; Tran Duc Minh Chau: 100.000 đồng; Le Thi Ngoc Thuy: 300.000 đồng; Tran Chi Hieu: 300.000 đồng; Pham Tran Hung: 30.000 đồng; Cao Dam Linh: 300.000 đồng; Le Dinh Hoang: 200.000 đồng; Ngo Thi Ngoc Lan: 500.000 đồng; Dinh Xuan Nguyen: 200.000 đồng; Vo Chien Thang: 100.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Tam: 200.000 đồng; Nguyen Hoai Nam: 100.000 đồng; Nguyen Tran Tuan: 100.000 đồng; Nguyen Truong Thanh Thanh: 100.000 đồng; Nguyen Manh Hung: 100.000 đồng; Pham Thai Phong: 100.000 đồng; Vo Van Cuu: 200.000 đồng; Hoang Thi Thu Huong: 200.000 đồng; Le Van Hai: 150.000 đồng; Nguyen Thi Phuong Nghi: 100.000 đồng; Ho Ngoc Dan Thanh: 300.000 đồng; Nguyen Phu Thinh: 200.000 đồng; Nguyen Duc Tung: 200.000 đồng; Nguyen Thi Hong Nhung: 100.000 đồng; Le Tuan Anh: 50.000 đồng; Vu Duy Thai: 313.370 đồng; Hoang Thuy Linh: 100.000 đồng; Tran Thanh Hoang Ngan: 400.000 đồng; Nguyen Cong Viet: 200.000 đồng; Nguyen Xuan Truong: 500.000 đồng; Phan Anh Ha: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Huong: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Lam Quoc Hung: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thu Hang: 500.000 đồng; Dang Cao Thuan: 250.000 đồng; Bui Thien Vu: 500.000 đồng; Le Trong Hieu: 200.000 đồng; Phan Khanh Trang: 300.000 đồng; Dang Tran Trieu Thanh: 500.000 đồng; Nguyen Thanh Nhan: 1.000.000 đồng; Do Thanh Danh: 100.000 đồng; Tong Thi Loan: 200.000 đồng; Tran Thi Kieu Loan: 300.000 đồng; Pham Thanh Nguyen: 200.000 đồng; Tran Thi Phuong Ha: 500.000 đồng; Bui Phu Thai: 500.000 đồng; Nguyen Minh Khang: 100.000 đồng; Le Thi Thu Thao: 500.000 đồng; Pham Van Dat: 150.000 đồng; Tran Thanh Hang: 100.000 đồng; Bui Tien Hoang: 200.000 đồng; Dang Minh Tan: 100.000 đồng; Tran Minh Hao: 50.000 đồng; Vu Ba Binh: 300.000 đồng; Nguyen Thanh Tuan: 500.000 đồng; Hoang Thanh Huong: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Vu Thi Huyen: 500.000 đồng; Phan Thi Thu: 200.000 đồng; Roan An Loc: 500.000 đồng; Le Quang Huy: 100.000 đồng; Ha Minh Tu: 4.000.000 đồng; Luong Thai Hien: 2.000.000 đồng; Luong Thai Hien: 1.000.000 đồng; Le Thi Minh Phuong: 500.000 đồng; Bui Van Huy: 500.000 đồng; Nguyen Ba Tuan: 400.000 đồng; Tran Dao Phuong Linh: 500.000 đồng; Ho Thi Mai: 50.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Duy Tuong: 300.000 đồng; Phan Nguyen Truong An: 100.000 đồng; Di Mong Truong - Ho Thi Anh Hoa: 1.000.000 đồng; Vu Thi Thanh Truc: 1.000.000 đồng; Bui Tam: 500.000 đồng; Phan Thanh Phuong: 100.000 đồng; Phan Tran Minh Thao: 200.000 đồng; Van Trong Quy: 100.000 đồng; Nguyen Hai Duong: 200.000 đồng; Le Huu Tai: 100.000 đồng; Nguyen Thanh Nga: 200.000 đồng; Nguyen Thien Phong: 200.000 đồng; Dang Thanh Liem: 500.000 đồng; Nguyen Thi Phuong Thao: 300.000 đồng; Bui Phuong Viet Anh: 500.000 đồng; Dinh Nhu Tien: 100.000 đồng; Tran Van Mien: 500.000 đồng; Nguyen Huong Giang: 100.000 đồng; Huynh Quoc Su: 200.000 đồng; Dang Van Hung: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Anh: 500.000 đồng; Le Trong Uong: 100.000 đồng; Ha Hoai Nam: 500.000 đồng; Ly Hoang Linh San: 300.000 đồng; Pham Thi Thuy Mai: 100.000 đồng; Nguyen Khac Phu: 200.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Suong: 100.000 đồng; Nguyen Manh Chinh: 200.000 đồng; Vo Quoc Duoc: 500.000 đồng; La Viet Xuan: 50.000 đồng; Vu Van Quy: 200.000 đồng; Tran Thuy Ha Giang: 200.000 đồng; Nguyen Trong Toan: 200.000 đồng; Tran Thi Quynh Hoa: 400.000 đồng; Bui Minh Tien: 10.000.000 đồng; Dang Van Minh: 500.000 đồng; Truong Nguyen Tuong Vy: 200.000 đồng; Le Minh Duc: 500.000 đồng; Hoang Quoc Hung: 300.000 đồng; Vang Thu Vinh: 200.000 đồng; Pham Quang Hieu: 200.000 đồng; Hoang Thi Hong Sen: 200.000 đồng; Dinh Le Nha: 500.000 đồng; Nguyen Trung Dung: 100.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Phuong: 300.000 đồng; Nguyen Tan Loc: 300.000 đồng; Nguyen Thi Thu Tam: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Thuy: 300.000 đồng; Tran Van Tuan: 50.000 đồng; Nguyen Van Dung: 500.000 đồng; Phan Kim Oanh: 2.000.000 đồng; Dam Thi Ti Na: 200.000 đồng; Ngo Sy Anh: 20.000 đồng; Nguyen Vu Ha Ngan: 300.000 đồng; Doan Minh Trung: 50.000 đồng; Nguyen Thi Thu Ha: 100.000 đồng; Luong Quang Hung: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Le Dac Lam: 200.000 đồng; Du Le Chi Bao: 1.000.000 đồng; Bui Duc Canh: 300.000 đồng; Nguyen Thi Thu Huyen: 200.000 đồng; Nguyen Minh Tuan: 300.000 đồng; Ly Duong Hoang Phuc: 200.000 đồng; Le Van Dan: 500.000 đồng; Luong Thi My Trang: 500.000 đồng; Le Tieu Dong: 100.000 đồng; Ho Le Vi: 150.000 đồng; Hoang Duc Nha: 500.000 đồng; Hoang Viet Phuong: 500.000 đồng; Trinh Le Nin: 500.000 đồng; Tran Nguyen To Loan: 500.000 đồng; Dang Thi Thu Hang: 100.000 đồng; Dao Nguyen Khanh: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Phuc Hau: 500.000 đồng; Tran Thi Tuan Tu: 500.000 đồng; Nguyen Duong Anh: 100.000 đồng; Tran Le Thanh Duy: 100.000 đồng; Truong Hai Son: 500.000 đồng; Le Thi Kim Nhien: 500.000 đồng; Ho Kinh Doanh Quietlux: 200.000 đồng; Phan Thi Yen Duyen: 200.000 đồng; Tran Tue Minh Hieu: 100.000 đồng; Nguyen Kim Thanh: 200.000 đồng; Phan Tuan Anh: 100.000 đồng; Thai Hoang Dung: 200.000 đồng; Vo Thi Minh Thao: 5.000.000 đồng; Le Van Phuc: 200.000 đồng; Nong Vu Loi: 1.000.000 đồng; Tran Thi Phuong Que: 500.000 đồng; Tran Thien Ly: 300.000 đồng; Bui Su Thi Khoa: 100.000 đồng; Lai Van Lap: 150.000 đồng; Tran Thi Ngoc Thao: 200.000 đồng; Luong Ba Toan: 500.000 đồng; Nguyen Huu Duc: 500.000 đồng; Nguyen Dang Trinh: 500.000 đồng; Nguyen Trong Khoa: 100.000 đồng; Thai Ngoc Lan: 500.000 đồng; Nguyen The Dung: 100.000 đồng; Nguyen Phuong Diem: 1.000.000 đồng; Do Van Toi: 50.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Thuy: 1.000.000 đồng; Nghiem Thanh Tu: 1.000.000 đồng; Tran Trong Qui: 500.000 đồng; Nguyen Van Tuan: 1.000.000 đồng; Ly Thi My Dung: 2.000.000 đồng; Do Dong Mo: 1.000.000 đồng; Hoang Van Huy: 500.000 đồng; Vu Huy Hieu: 1.000.000 đồng; Hoang Thanh Phuc: 200.000 đồng; Nguyen Van Tu: 1.000.000 đồng; Tran Duong My Xuyen: 500.000 đồng; Nguyen Anh Tai: 500.000 đồng; Do Dinh Phao: 200.000 đồng; Ho Xuan Quynh: 200.000 đồng; Pham Hong Phuong: 1.000.000 đồng; Nguyen Tuan Anh: 200.000 đồng; Vo Nguyen Hong Van: 1.000.000 đồng; Nguyen Hai An: 100.000 đồng; Nguyen Khoa Nam: 300.000 đồng; Vo Xuan Huy: 500.000 đồng; Phan Tran Tuan: 200.000 đồng; Do Thi Anh Thi: 100.000 đồng; Nguyen Van Phuc: 1.000.000 đồng; Phan Hoang Van: 456.789 đồng; Le Hoai Nam: 50.000 đồng; Nguyen Thanh Toan: 300.000 đồng; Nguyen Minh Tam: 200.000 đồng; Vo Thanh Hoang: 300.000 đồng; Tran Thi Nga: 300.000 đồng; Dang Thi Kim Ngan: 300.000 đồng; Cao Xuan Quy: 100.000 đồng; Nguyen Mai Phuong: 500.000 đồng; Nguyen Van Sang: 50.000 đồng; Nguyen Trong Hung: 500.000 đồng; Vu Huynh Cao Tri: 400.000 đồng; Nguyen Quang Hung: 50.000 đồng; Nguyen Van Duy: 500.000 đồng; Truong Thi Phuong Trang: 2.000.000 đồng; Dinh Trung Kien: 1.000.000 đồng; Tran Hoai Nam: 100.000 đồng; Pham Thanh Tuan: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Nga: 100.000 đồng; Nguyen Thi Huong: 200.000 đồng; Nguyen Huynh Long: 100.000 đồng; Dang Khanh Lam: 100.000 đồng; Phuong Dinh Anh: 500.000 đồng; Nguyen Dinh Phong: 150.000 đồng; Nguyen Thi Lua: 500.000 đồng; Nguyen Thi Minh Tam: 100.000 đồng; Nguyen Quoc Tuan: 4.000.000 đồng; Nguyen Viet Tuan: 500.000 đồng; Nguyen Van Ha: 500.000 đồng; Vu Thi Tuoi: 50.000 đồng; Nguyen Van Chien: 100.000 đồng; Ly Ngoc Hanh: 300.000 đồng; Nguyen Kim Ngan: 1.000.000 đồng; Dinh Thi Thuy: 100.000 đồng; Le Thi Hai: 100.000 đồng; Tran Minh Hung: 200.000 đồng; Nguyen Duc Thuan: 1.000.000 đồng; Thay Luong Nguyen Trai: 500.000 đồng; Ly Trong Hieu: 200.000 đồng; Nguyen Phi Long: 100.000 đồng; Bui Thi Kim Ngan: 500.000 đồng; Tran Thi Thuy Trang: 100.000 đồng; Hoang Tho Giang: 300.000 đồng; Ho Thanh Phu: 1.000.000 đồng; Nguyen Duc Son: 200.000 đồng; Nguyen Anh Thien: 300.000 đồng; Le Xuan Thuan: 100.000 đồng; Hoang Trong Phat: 1.000.000 đồng; Pham Thi Ngoc Thuan: 500.000 đồng; Vu Thi Thu: 500.000 đồng; Nguyen Thanh Son: 1.000.000 đồng; Luu Nhu Quyen: 1.000.000 đồng; Vu Minh Toan: 2.000.000 đồng; Le Thi Ha Hien: 400.000 đồng; Nguyen Ba Thuc: 500.000 đồng; Le Tien Khanh: 200.000 đồng; Vuong Quang Noi: 100.000 đồng; Nguyen Duc Phuong: 200.000 đồng; Nguyen Thanh Hai: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Lan Trang Dai: 200.000 đồng; Le Trong Phuong: 500.000 đồng; Phan Xuan Binh: 100.000 đồng; Nguyen Hoang Thuy Vy: 100.000 đồng; Le Van Thanh: 500.000 đồng; Nguyen Trung Khanh: 200.000 đồng; Tang Thien Huy: 2.500.000 đồng; Nguyen Nhu Phan: 200.000 đồng; Nguyen Quoc Nam: 200.000 đồng; Huynh Thi Anh Nguyet: 300.000 đồng; Le Viet Hung: 300.000 đồng; Dao Van Ngoc: 500.000 đồng; Pham Phuong Nam: 200.000 đồng; Tran Thi Dan Thu: 300.000 đồng; Doan Van Duong: 500.000 đồng; Mai Dang Canh: 300.000 đồng; Vo Van An: 200.000 đồng; Nguyen Vo Thi Hiep: 200.000 đồng; Vu Van Nam: 200.000 đồng; Nguyen Dinh Hung: 200.000 đồng; Le Phuoc Hiep: 500.000 đồng; Le Tran Khoi Nguyen: 500.000 đồng; Le Thi Hau: 30.000 đồng; Ngo Xuan Luan: 100.000 đồng; Nguy Thi Bach Loi: 500.000 đồng; Luu Duc Anh: 500.000 đồng; Nguyen Vu Truong: 100.000 đồng; To Minh Tuyen: 200.000 đồng; Phan Nguyen Phong: 300.000 đồng; Le Thanh Long: 300.000 đồng; Tran Quoc Ha: 200.000 đồng; Tran Bac Phuong: 500.000 đồng; Nguyen Trong Toan: 500.000 đồng; Ngo Doan Hieu: 300.000 đồng; Nguyen Luong Ha Nam: 500.000 đồng; Chau Thi Thu Nguyet: 300.000 đồng; Bs Phan Xuan Canh: 300.000 đồng; Le Van Hoang: 200.000 đồng; Vo Duc Toan: 500.000 đồng; Vuong Van Truong: 500.000 đồng; Ngo Sy Huan: 500.000 đồng; Dinh Hien Trinh: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Trong: 200.000 đồng; Ton Long Huy: 100.000 đồng; Nguyen Thanh Long: 500.000 đồng; Nguyen Thi Huyen: 100.000 đồng; Truong Van Dinh: 400.000 đồng; Bui Phu Duc: 100.000 đồng; Nguyen Thi Hong Hanh: 500.000 đồng; gia dinh Co May (Pham Thi To Uyen Ct): 10.000.000 đồng; Do Thi Hong Loan: 500.000 đồng; Nguyen Dang Binh: 200.000 đồng; Le Ngoc Anh: 500.000 đồng; Duong Minh Huyen: 1.000.000 đồng; Nguyen Hoang Nguyen: 20.000 đồng; Dang Thi Hoa Linh: 100.000 đồng; Tran Phuong Thao: 200.000 đồng; Hoang Thi Thanh Thuy: 200.000 đồng; Phan Van Tan: 200.000 đồng; Duong Thi Thu Cuc: 500.000 đồng; Do Tran Thuy Trang: 400.000 đồng; Nguyen Van Khoa: 200.000 đồng; Cao Thi Hang: 70.000 đồng; Le Thanh Dat: 500.000 đồng; Le Trung Hieu: 200.000 đồng; Nguyen Thi Phuong Minh: 300.000 đồng; Tran Thi Khanh: 300.000 đồng; Lai Dang Khoa: 200.000 đồng; Ly Thai Bao: 100.000 đồng; Vuong Huu Dat: 300.000 đồng; Pham Hoang Ngoc Anh: 500.000 đồng; Vo Duc Hien: 500.000 đồng; Doan Tran Quoc Duy: 200.000 đồng; Nguyen Thi Kim Hoa: 200.000 đồng; Nguyen The Huu: 100.000 đồng; Vo Le Phu: 500.000 đồng; Tran Hong Hanh: 500.000 đồng; Nguyen Cao Duc: 200.000 đồng; Nguyen Ngoc Giau: 300.000 đồng; Tran Thi Thuy: 500.000 đồng; Nguyen Ngoc Son: 500.000 đồng; Le Van Dung: 1.000.000 đồng; Phan Thi Tra My: 300.000 đồng; Nguyen Hoang Thuong: 200.000 đồng; Tran Thi Yen Nhi: 200.000 đồng; Le Tan Loi: 200.000 đồng; Tran Ngoc Hieu: 500.000 đồng; Phan Hoai Thanh: 500.000 đồng; Bui Hoang Anh: 500.000 đồng; Vo Hong Lam: 500.000 đồng; Ngo Quang Anh Tuan: 500.000 đồng; Nguyen Phoi Hien: 300.000 đồng; Nguyen Thi Thu Suong: 2.000.000 đồng; Nguyen Thanh Ngan: 200.000 đồng; Nguyen Thi Hai Yen: 200.000 đồng; Tran Ngoc Mai Thao: 500.000 đồng; Luu Thang Phat: 200.000 đồng; Hoang Doan Bao Son: 200.000 đồng; Nguyen Xuan Truong: 20.000 đồng; Nguyen Phu Quy: 500.000 đồng; Nguyen Son Tung: 200.000 đồng; Vo Quang Minh: 268.000 đồng; Le Thuong: 500.000 đồng; Dao Xuan Bang: 300.000 đồng; Le Thi Nhan: 100.000 đồng; Nguyen Thi Thu Tram: 1.000.000 đồng; Duong Phi Yen: 100.000 đồng; Le Ngoc Yen: 200.000 đồng; Huynh Minh Tuan: 500.000 đồng; Nguyen An Vinh: 500.000 đồng; Nguyen Cong Do: 3.000.000 đồng; Ngo Dinh Hung: 500.000 đồng; Ha Ngoc Ly: 500.000 đồng; Ngo Tran Trung Hieu: 300.000 đồng; Vu Duy: 22.000 đồng; Vo Thanh Binh: 500.000 đồng; Phan Nguy Thanh Vu: 200.000 đồng; Vu Ngoc Tuong Vi: 200.000 đồng; Nguyen Ba Thang: 200.000 đồng; Tong Thi Kim Chi: 1.000.000 đồng; Phan Quang Huy: 500.000 đồng; Doan Quang Quyen: 500.000 đồng; Le Thi Thu Hong: 200.000 đồng; Vo Xuan Tung: 500.000 đồng; Nguyen Thanh Loi: 100.000 đồng; Bui Van Dai: 200.000 đồng; Chau Vinh Tong: 200.000 đồng; Chu Nguyen Nhu Suong: 200.000 đồng; Nguyen Duong Giac: 200.000 đồng; Ho Nguyen Huyen Phuc (Ho Xuan Hoat Ct): 1.000.000 đồng; Nguyen Thai Tuan Anh: 250.000 đồng; Do Tran Khanh Ha: 300.000 đồng; Mai Van Phu: 100.000 đồng; Duong Thi Minh Nguyet: 1.000.000 đồng; To Minh Son: 1.000.000 đồng; Luu Kim Yen: 200.000 đồng; Dang Vinh Khoa: 500.000 đồng; Mai Thu Anh: 300.000 đồng; Vo Thi Thu Dong: 100.000 đồng; Vo Duy Phuong: 100.000 đồng; Phan Ngoc Tien: 100.000 đồng; Tran Thien Tanh: 100.000 đồng; Huynh Ngoc Duc: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Nam: 200.000 đồng; Nguyen Tien Van: 300.000 đồng; Nguyen Thai Hung: 200.000 đồng; Nguyen Viet Lam: 100.000 đồng; Dang Duy Hoang: 10.000 đồng; Phan Thi Viet Binh: 2.000.000 đồng; Pham Thi Kim Thoa: 300.000 đồng; Vo Chi Hung: 100.000 đồng; Le Van Phong: 2.000.000 đồng; Chau Minh Nhut: 1.000.000 đồng; Bui Thi Thang: 200.000 đồng; Tong Ha Trung: 1.000.000 đồng; Do Van Hoa: 350.000 đồng; Nguyen Van Tien: 400.000 đồng; Phan Duy Hinh: 100.000 đồng; Doan Xuan Minh Hoa: 500.000 đồng; Vuong Ngoc Quang: 200.000 đồng; Nguyen Van Hop: 200.000 đồng; Nguyen Chau Thai: 250.000 đồng; Nguyen Vinh Toan: 500.000 đồng; Nguyen Tien Truong: 300.000 đồng; Le Ngoc Tung: 200.000 đồng; Lam Cong Loc: 1.000.000 đồng; Vu Thi Nguyet Anh: 200.000 đồng; Nguyen Khanh Toan: 400.000 đồng; Nguyen Thi Thao: 200.000 đồng; Hoang Tien Binh: 20.000 đồng; Pham Thanh Son: 500.000 đồng; Bui Thi Kim Thanh: 300.000 đồng; Pham Nhu Man: 300.000 đồng; Than Thi Ngoc Hang: 1.000.000 đồng; Tran Anh Khoa: 300.000 đồng; Nguyen Duc Nghia: 500.000 đồng; Bui Nguyen Bao Chieu: 300.000 đồng; Ta Binh: 300.000 đồng; Le Quang Thanh: 300.000 đồng; Lam Phuoc Tai: 200.000 đồng; Nguyen Van Dong: 200.000 đồng; Chau Thai Quy: 200.000 đồng; Le Van Kien: 500.000 đồng; Nguyen Nhat Tai: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Hoa: 1.000.000 đồng; Vo Tan Thi: 200.000 đồng; Nguyen Tien Sy: 500.000 đồng; Luong Huu Dung: 500.000 đồng; Bui Quang Tuan: 500.000 đồng; Huynh Van Trong: 200.000 đồng; Nguyen Van Loc: 500.000 đồng; Nguyen Hoang Ngan: 1.000.000 đồng; Tran Nhan Thanh: 1.000.000 đồng; Tran Trong Hai: 500.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Thao: 100.000 đồng; Nguyen Duy Quy: 1.000.000 đồng; Dang Van Phu: 300.000 đồng; Nguyen Van Toan: 500.000 đồng; Mai Huu Tai: 500.000 đồng; Nguyen Van Tuy: 5.000.000 đồng; Nguyen Van Hanh: 100.000 đồng; Nguyen Quoc Thang: 200.000 đồng; Duong Thanh Tin: 500.000 đồng; Le Truong Vu: 500.000 đồng; Nguyen Quoc Hung: 5.000.000 đồng; Huynh Nhuan: 1.000.000 đồng; Nguyen Hong Nam: 1.000.000 đồng; Ha Nguyen Hanh Trung: 300.000 đồng; Ha Vinh Quang: 100.000 đồng; Nguyen Thi Nguyen: 500.000 đồng; Le Van Ba: 50.000 đồng; Huynh Van Huong: 500.000 đồng; Vu Duc Canh: 100.000 đồng; Vu Van Tinh: 50.000 đồng; Doan Minh Dan: 100.000 đồng; Le Thi Dieu Huyen: 300.000 đồng; Nguyen Huu Hien: 1.000.000 đồng; Vo Thi Hoang Hai: 300.000 đồng; Ho Dac Minh: 500.000 đồng; Tran Van Hung: 200.000 đồng; Le Van Thanh: 1.000.000 đồng; Tran Thi Ngoc Dung: 200.000 đồng; Do Thi My Tri: 500.000 đồng; Pham Thanh Vinh: 300.000 đồng; Nguyen Trung: 500.000 đồng; Luu Quoc Minh: 500.000 đồng; Tran Quoc Binh: 200.000 đồng; Ho Thi Tuyet Nhung: 200.000 đồng; Phan Anh Phong: 200.000 đồng; Quy Tu Thien Truc Thanh (Vo Viet Tien Ct): 3.000.000 đồng; Khuat Duy Kien: 250.000 đồng; Phan Thi Thanh Huyen: 100.000 đồng; Tran Trong Nghia: 100.000 đồng; Nguyen Thi Thuc: 500.000 đồng; Duong Thanh Mai: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Thuy: 100.000 đồng; Tran Ngoc Anh: 500.000 đồng; Nguyen Thi Diem Lan: 100.000 đồng; Dang Thanh Nam: 300.000 đồng; Dang Thien Hai: 2.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Huy Anh (Doan Viet Du Ct): 500.000 đồng; Phan Tien Hung: 100.000 đồng; Ho Kinh Doanh Nha Tro Dong Tam: 100.000 đồng; Hoang Nhu Lam: 500.000 đồng; Tran Thi Kieu Oanh: 100.000 đồng; Le Thi Kim Thoa: 4.000.000 đồng; Le Thu Trung Dung: 300.000 đồng; Tran Xuan Thang: 3.000.000 đồng; Thai Uyen Nhi: 2.000.000 đồng; La Dac Quang: 100.000 đồng; Ngo Tien Dat: 500.008 đồng; Duong Khanh Linh: 500.000 đồng; Nguyen Huu Cuong: 500.000 đồng; Tran Thanh Dat: 50.000 đồng; Le Sy Giang: 50.000 đồng; Tran Trinh Manh Dung: 500.000 đồng; Mai Trong Phuc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Yen Ngoc: 300.000 đồng; Phan Van Cuong: 1.000.000 đồng; Pham Thi Thanh Trang: 1.000.000 đồng; Tran Thanh Quoc: 100.000 đồng; Pham Thi Ngoc Hoan: 1.000.000 đồng; Le Tuong Anh: 200.000 đồng; Phan Thi Phuong Lan: 500.000 đồng; Nguyen My Vinh: 1.000.000 đồng; Dang Nguyen Thanh Liem: 100.000 đồng; Nguyen Van Canh: 500.000 đồng; Nguyen Minh Thy Vu: 500.000 đồng; Huynh Thi Minh Thu: 100.000 đồng; Tsu Ngoc Diem: 500.000 đồng; Ly Ai Tuyet: 500.000 đồng; Huynh Thanh Phong: 500.000 đồng; Ho Kinh Doanh Cua Hang Dien Thoai Di Dong Dong Duong: 500.000 đồng; Nguyen Thi Minh Phuoc: 500.000 đồng; Nguyen Van Nhuan: 200.000 đồng; Tran Gia Bac: 1.000.000 đồng; Nguyen Pham Quoc Hung: 100.000 đồng; Tran Ngoc Nha Vi: 2.000.000 đồng; Bui Ngo Ban: 500.000 đồng; Tran Ba Hoc: 300.000 đồng; Nguyen Thi Thu Tuyet: 200.000 đồng; Vu Ngoc Tuan: 200.000 đồng; Nguyen Trong Hieu: 200.000 đồng; Bo Hoi va Con (Vo Hoang Thien Kim Ct): 200.000 đồng; Ha Ngoc Bich Tram: 50.000 đồng; Nguyen Thanh Giang: 100.000 đồng; Luu Thi Giau: 1.000.000 đồng; Nguyen Le Nhat Tan: 150.000 đồng; Chu Tran Thi Huyen Tran: 1.000.000 đồng; Duong Minh Tri: 500.000 đồng; Le Pham Duc Huy: 100.000 đồng; Nguyen Dac Quang: 400.000 đồng; Huynh Thi Trong: 100.000 đồng; Dinh Ngoc Phuc: 50.000 đồng; Nguyen Trong Hieu: 200.000 đồng; Huynh Thai Kien: 500.000 đồng; Nguyen Minh Vinh Quang: 150.000 đồng; Nguyen Duy Quyen: 200.000 đồng; Nguyen Phuong Thao: 200.000 đồng; Pham Ngoc Thanh: 200.000 đồng; Nguyen Bach Truc: 200.000 đồng; Tran Ngoc Vu: 500.000 đồng; gd Phuc Anh va My Ha (Nguyen Tri My Ha Ct): 1.000.000 đồng; Huynh Phuong Uyen: 100.000 đồng; Pham Tran Ngoc Anh: 100.000 đồng; Pham Trung Anh: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Phuong: 200.000 đồng; Vo Thuy An: 300.000 đồng; Dam My Xuan: 500.000 đồng; Duong Kim Long: 300.000 đồng; Nguyen Phuc Nghiem: 200.000 đồng; Nguyen Thi Cha: 200.000 đồng; Nguyen Van Lam: 500.000 đồng; Nguyen Van Hung: 300.000 đồng; Nguyen Cao Cuong: 50.000 đồng; Tran Thi Thu Ha: 1.000.000 đồng; Nguyen Huu Tien: 500.000 đồng; Dang Quang Khanh: 100.000 đồng; Pham Anh Tuan: 500.000 đồng; Phan Xuan Vinh: 200.000 đồng; Nguyen Ba Thien Son: 500.000 đồng; Pham Khanh Bang: 5.000.000 đồng; Nguyen Van Thin: 200.000 đồng; Pham Hai Hung: 100.000 đồng; Tran Ba Hoa: 300.000 đồng; Tran Thi Thu Thuy: 2.000.000 đồng; Nguyen Van Tuan: 3.000.000 đồng; Nguyen Khac Vuong: 500.000 đồng; Phan Anh Truc: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Toan: 100.000 đồng; Tran Le Thanh Binh: 500.000 đồng; Luong Ngoc Thinh: 1.000.000 đồng; Pham Bui Khac Loc: 500.000 đồng; Tran Van Trung: 200.000 đồng; Ngo Thi Luong: 1.000.000 đồng; Tran Thi Cam Linh: 200.000 đồng; Nguyen Thuy Van Hai: 200.000 đồng; Hoang Nhu Lam: 1.000.000 đồng; Le Lan Vy: 200.000 đồng; Le Thi Tuyet Nhung: 1.000.000 đồng; Pham Thien Quoc: 300.000 đồng; Vuong Son Phu: 500.000 đồng; Huynh Thi Thanh Loan: 300.000 đồng; Nguyen Quang Anh: 1.000.000 đồng; Ha Trong Lien: 300.000 đồng; Luong Chi Huy (Nguyen Thi Ngoc Oanh Ct): 500.000 đồng; Vu Trung Kien: 100.000 đồng; Tran Tien Khoa: 500.000 đồng; Nguyen Tan Thinh: 500.000 đồng; Duong Duc Thai: 2.000.000 đồng; Tran Thi Ngoc An: 500.000 đồng; Tran Van Nhat: 1.000.000 đồng; Tran Duy Khanh: 150.000 đồng; Van Dinh Long: 2.000.000 đồng; Phan Xuan Canh: 100.000 đồng; Nguyen Thi Lan: 200.000 đồng; Vo Xuan Thinh: 200.000 đồng; Nguyen Cong Son: 200.000 đồng; Le Thi Bich Tam: 500.000 đồng; Nguyen Phi Giang: 1.000.000 đồng; Nguyen Khanh Trong: 100.000 đồng; Pham Minh Thinh: 500.000 đồng; Cao Ngoc Phong: 100.000 đồng; Nguyen Van Hien: 500.000 đồng; Do Xuan Hai: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Nu: 100.000 đồng; Le Trong Sang: 500.000 đồng; Pham Van Duong: 500.000 đồng; Phan Ngoc Linh: 500.000 đồng; Dinh Thi Quynh Anh: 1.500.000 đồng; Nguyen Tan Khoa: 200.000 đồng; Dinh Ba Hoa: 20.000 đồng; Nguyen Quoc Dung: 1.000.000 đồng; Tran Ngoc Hiep: 500.000 đồng; To Thanh Hung: 1.000.000 đồng; Le Cong Binh: 100.000 đồng; Nguyen Hong Giang: 200.000 đồng; Doan Thanh Phuc: 500.000 đồng; Pham Phi Lan: 100.000 đồng; Bui Hai Ly: 200.000 đồng; Nong Thanh Hoang: 300.000 đồng; Vu Trong Duy: 300.000 đồng; Nguyen Xuan Anh: 2.000.000 đồng; Nguyen Hoang Manh: 200.000 đồng; Hoa Tuong Vi: 500.000 đồng; Dang Duy Dung: 200.000 đồng; Dang My An (Dang Anh Tuan Ct): 500.000 đồng; Do Trong Khanh: 300.000 đồng; Nguyen Anh Thu: 500.000 đồng; Lam Thi Huyen: 300.000 đồng; Le Viet Thang: 500.000 đồng; Dang Tan Phong: 500.000 đồng; Vo Thi Thu Thuy: 200.000 đồng; Tran Phuoc: 1.000.000 đồng; Do Phu Nguyen: 300.000 đồng; Tran Trung Binh: 200.000 đồng; Phan Minh Tuan: 500.000 đồng; Nguyen Van Thuan: 150.000 đồng; Le Tan Dat: 100.000 đồng; Nguyen Thi Hong Mai: 2.000.000 đồng; Nguyen Thi Hoai Thuong: 200.000 đồng; Nguyen Thi Kim Tuyen: 200.000 đồng; Tuong Xuan Vinh: 100.000 đồng; Le Thanh Son: 500.000 đồng; Nguyen Khanh Phuong: 500.000 đồng; Do Hai Dang: 300.000 đồng; Tran Van No: 500.000 đồng; Pham Ngoc Tham: 2.000.000 đồng; Ngo Le Minh Hai - Kiem Lam Khanh Hoa: 200.000 đồng; Nguyen Binh Nguyen: 1.000.000 đồng; Thai Dinh Phuc: 100.000 đồng; Ho Quang Dong: 300.000 đồng; Dinh Van Thuan: 100.000 đồng; Nguyen Ngoc Long: 100.000 đồng; Nguyen Thi Thu: 100.000 đồng; Nguyen Phuong Linh: 200.000 đồng; Vi Kieu Oanh: 200.000 đồng; Nguyen Huu Cuong: 200.000 đồng; Cao Dinh Van: 200.000 đồng; Tran Van Quan: 1.000.000 đồng; Dao Van Tiep: 200.000 đồng; Truong Thi Tuyet Nhung: 300.000 đồng; Doan Ngoc Tu: 20.000 đồng; Nguyen Thi Lam Ngoc: 200.000 đồng; Diep Thi Ngoc Ly: 300.000 đồng; Le Anh Tuan: 500.000 đồng; Nguyen Thi Mai: 50.000 đồng; Tran Hoang Phong: 200.000 đồng; Le Thuy Huyen Tran: 100.000 đồng; Nguyen Luu Minh Nhut: 500.000 đồng; Duong Trung Kien: 200.000 đồng; Duong Phuong Diem: 100.000 đồng; Truong Minh Sang: 500.000 đồng; Nguyen Thanh Anh: 200.000 đồng; Nguu Van Phuc: 40.000 đồng; Nguyen Quang Thanh: 200.000 đồng; Tran Thi Kim Ngan: 10.000 đồng; Dinh Thi Truc Nguyen: 200.000 đồng; Tran Ngoc Anh: 500.000 đồng; Nguyen Minh Khanh: 250.000 đồng; Vuong Dinh Hieu: 3.000.000 đồng; Nguyen Van Linh: 100.000 đồng; Le Thanh Bang: 500.000 đồng; Le Duc Minh - PD Thien Duc (Bui Thi Thu Ha Ct): 1.000.000 đồng; Bui Duc Thai: 100.000 đồng; Le Thi Mai Hoa: 200.000 đồng; Tran Quang Huy: 100.000 đồng; Tran Thi Kieu Phuong: 200.000 đồng; Huynh Phi Long: 1.000.000 đồng; Le Ha Mai Huong: 2.000.000 đồng; Huynh Tan Thuc: 100.000 đồng; Nguyen Quoc Hung: 300.000 đồng; Truong Thi Hoang Linh: 100.000 đồng; Pham Van Vu: 200.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Lien: 2.000.000 đồng; Hoang Thi Hau: 500.000 đồng; Luu Huu Hung: 500.000 đồng; Huynh Thi Kim Vui: 500.000 đồng; Huynh Van Thai: 200.000 đồng; Ha Thi Lam Dieu: 500.000 đồng; Pham Thi Nhu Hanh: 500.000 đồng; Nguyen Hoang Anh: 500.000 đồng; Do Thi Xuan Ha: 500.000 đồng; Phan Van Quy Duong: 150.000 đồng; Duong Hong Hai: 300.000 đồng; Tran Thi Thu Thuy: 500.000 đồng; Mai Dang Tuan: 500.000 đồng; Tran Le Minh Thu: 300.000 đồng; Le Ngoc Huyen: 300.000 đồng; Truong Thi Thanh: 100.000 đồng; Dao Thi Chuyen: 500.000 đồng; Le Xuan Tho: 200.000 đồng; Nguyen Thanh Sang: 200.000 đồng; Mai Nguyen Binh Hung: 100.000 đồng; Le Anh Tuan: 500.000 đồng; Nguyen Huy Hoang: 100.000 đồng; Nguyen Thanh Ha: 50.000 đồng; Nguyen Dinh Tuyen: 300.000 đồng; Tran Huu Bien: 1.000.000 đồng; Vu Thi Ngoc Yen: 500.000 đồng; Bui Van Thach: 2.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Duc Trung: 100.000 đồng; Tran Thi Le Quyen: 300.000 đồng; Tran Thi Tuyen Thuy: 200.000 đồng; Vy Tran Duy: 100.000 đồng; Nguyen Ngoc Anh Thu: 500.000 đồng; Le Thi Ngoc Ai: 200.000 đồng; Do Thi My Dieu: 100.000 đồng; Bui Doan Anh Phuong: 100.000 đồng; Phan The Tho: 500.000 đồng; Tran Van Phuc: 200.000 đồng; Do Nhat Minh: 150.000 đồng; Nguyen Thi Nhan: 200.000 đồng; Vo Tan Le: 100.000 đồng; Nguyen Van Anh: 100.000 đồng; Nguyen Binh Minh: 300.000 đồng; Le Chanh Bao: 500.000 đồng; Tran Cong Tung: 100.000 đồng; Phan Dang Vuong: 500.000 đồng; Tran Trung Thanh: 500.000 đồng; Diep Thi Ngoc Tram: 2.000.000 đồng; Vu Duc Vinh: 50.000 đồng; Duong Thi Phuong Thao: 500.000 đồng; Le Tam Anh: 100.000 đồng; Le Quynh Hoa: 1.000.000 đồng; Nguyen Hoang: 100.000 đồng; Tran Thi Quynh: 1.000.000 đồng; Ngo Viet Quynh: 200.000 đồng; Dang Quoc Nam: 200.000 đồng; Ha Manh Hung: 500.000 đồng; Nguyen Ngoc Tam: 200.000 đồng; Pham Hong Nhung: 100.000 đồng; Vo Thi Hoai Linh: 500.000 đồng; Nguyen Thi Tuyet Ngan: 50.000 đồng; Phan Thanh Tung: 100.000 đồng; Do Quoc Tuan: 300.000 đồng; Nguyen Thi Kieu Giang: 100.000 đồng; Bui Xuan Huy: 200.000 đồng; Phan Ngoc Dieu: 220.000 đồng; Hoang Vu: 1.000.000 đồng; Dinh Tat Thanh: 100.000 đồng; Tran Trong Huy: 500.000 đồng; Bui Hai Ha: 100.000 đồng; Truong Anh Phoi: 55.000 đồng; Huynh Man Dat: 200.000 đồng; Vu Dai Thang: 500.000 đồng; Nguyen Trieu Lang: 500.000 đồng; Nguyen Thi Lan Anh: 200.000 đồng; Vo Dai Hoang: 500.000 đồng; Vu Xuan Thiem: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thu Van: 200.000 đồng; Tran Van Thanh: 200.000 đồng; Do Tien Vu: 100.000 đồng; Nguyen Kim Oanh: 100.000 đồng; Dao Van Diep: 300.000 đồng; Tran Thi Kim Anh: 100.000 đồng; Le Thi Giang Ha: 300.000 đồng; Vong Sui Ky: 500.000 đồng; Nguyen Ngoc Bao: 500.000 đồng; Tran Ngoc Thang: 2.000.000 đồng; Nguyen Minh Truc: 200.000 đồng; Hkd Dung Nguyen Van: 500.000 đồng; Dang Ngoc Lam: 100.000 đồng; Nguyen Hoang Duy: 300.000 đồng; Bang Quan Le: 2.000.000 đồng; Hoang Van Tung: 500.000 đồng; Nguyen Van Hoan: 100.000 đồng; Nguyen Dinh Cong: 500.000 đồng; Nguyen Khoi Thai: 500.000 đồng; Tran Thu Thuy: 1.000.000 đồng; Le Dinh Tuan: 1.000.000 đồng; Le Thi Thanh Loan: 300.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Kieu: 10.000 đồng; Doan Vo Duy Quang: 100.000 đồng; Le Dinh Lich: 50.000 đồng; Le Dinh Lich: 50.000 đồng; Nguyen Thanh Luan: 1.000.000 đồng; Le Thi Thu Thuy: 300.000 đồng; Pham Thi Huyen Trang: 200.000 đồng; Le Nguyen Song Ngoc: 18.000 đồng; Le Nguyen Song Ngoc: 180.000 đồng; Nguyen Thien Son: 500.000 đồng; Nguyen Van Trinh: 1.000.000 đồng; Nguyen Duc Dat: 200.000 đồng; Tran Thi Ho Lan: 200.000 đồng; Tran Hong Tu: 2.000.000 đồng; Thai Quoc Viet: 300.000 đồng; Nguyen Van Minh: 200.000 đồng; Dang Kim Bang: 300.000 đồng; Tran Kim Quyen: 200.000 đồng; Nguyen Hai Ninh: 200.000 đồng; Dang Dinh Duy: 500.000 đồng; Lai Thi Thu Hang: 300.000 đồng; Nguyen Thi Thu Hang: 20.000 đồng; Nguyen Van Thanh: 686.800 đồng; Tran Quy Trai: 500.000 đồng; Do Anh Tai: 200.000 đồng; Do Nhu Thuy: 500.000 đồng; Ha Cong Tao: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Huynh Phuc Diem: 100.000 đồng; Ta Quang Minh: 2.000.000 đồng; Bui Xuan Diep: 200.000 đồng; Bac Tuong 66 Tuoi: 100.000 đồng; Ho Sy Nhat Huy: 100.000 đồng; Ha Van Linh: 500.000 đồng; Le Thi Kim Ngan: 200.000 đồng; Duong Thi My Le: 50.000 đồng; Bui Tien Dung: 100.000 đồng; Nguyen Tuan Tu: 50.000 đồng; Phan Tri Tue: 300.000 đồng; Luu Cong Chuong: 100.000 đồng; Dam Trong Duc: 1.000.000 đồng; Do Nguyen Dinh: 500.000 đồng; Ba Thuan va Ba Que (Ho Hoai Trang Ct): 200.000 đồng; Ha Trong Huyen: 500.000 đồng; Duong Thi Thanh Xuan: 500.000 đồng; Pham Quoc Cuong: 500.000 đồng; Nguyen Thi Phuoc Lai: 500.000 đồng; Nguyen Vu Bich Ha: 200.000 đồng; Tran Chi Thai: 100.000 đồng; Tran Mong Nghi: 200.000 đồng; Vu Song An: 100.000 đồng; Luong Dac Hung: 1.000.000 đồng; Tran Thi Hong Anh: 300.000 đồng; Le Viet Trung: 200.000 đồng; Chau Dang Duy: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Nguyen Duc Dinh: 200.000 đồng; Le Xuan Giang: 1.000.000 đồng; Do Thanh Long: 100.000 đồng; Vu Ngoc Phu: 200.000 đồng; Pham Hoai Vy: 500.000 đồng; Tran Ha My: 100.000 đồng; Ly Hong Thien An: 200.000 đồng; Cong Ty TNHH TM Dong Phuong THDV: 5.163.264 đồng; Dang Thi Thu Hoai: 200.000 đồng; Vo Van Minh: 500.000 đồng; Nguyen Thi Anh Trang: 500.000 đồng; Trinh Thu Trang: 500.000 đồng; Nguyen Minh Tuan: 100.000 đồng; Ho Thi Thanh Thuy: 300.000 đồng; Nguyen Quang Vinh: 300.000 đồng; Tran Duy Lam: 300.000 đồng; Nguyen Hao Hiep: 300.000 đồng; Hoang Thi Nhung: 1.000.000 đồng; Vo Chi Anh: 500.000 đồng; Ha Quang Thuyet: 200.000 đồng; Le Thuy Trang: 100.000 đồng; Le Duc Phu: 200.000 đồng; Ly Van Hung: 100.000 đồng; Dang Ngoc Hoai An: 300.000 đồng; Ha Thi Diem Phuong: 500.000 đồng; Luu Tuan Anh: 100.000 đồng; Ngo Thanh Hai: 500.000 đồng; Dam Tri Minh: 500.000 đồng; Nguyen Thi Bich Nguyet: 500.000 đồng; Dinh Nguyen Hong Ha: 500.000 đồng; Nguyen Trung Dung: 200.000 đồng; Doan Trung Tinh: 100.000 đồng; Cao Mai Truong Phu: 53.426 đồng; Le Thi Ha Ngan: 300.000 đồng; Nguyen Thi Thoa: 1.000.000 đồng; Nguyen Viet Nhan: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Le Xuan Chuong: 200.000 đồng; Nguyen Huu Khanh: 100.000 đồng; Ho Sy Duc: 300.000 đồng; Truong Thi Minh Thu: 500.000 đồng; Pham Duy Phat: 50.000 đồng; Phan Ngoc Duy: 300.000 đồng; Tran Thi Thanh Thao: 500.000 đồng; Dang Minh Phuong: 150.000 đồng; Nguyen Thi Kim Loan: 500.000 đồng; Le Van Cuong: 300.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Huong: 100.000 đồng; Nguyen Khac Quan: 100.000 đồng; Ngo Kieu Diem Le: 500.000 đồng; Le Thi Hau: 300.000 đồng; Tran Thi Ngoc Bich: 500.000 đồng; Hoang Giang: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Thuy: 100.000 đồng; Pham Thi Hong Ban: 200.000 đồng; Pham Ngoc Tuyen: 100.000 đồng; Nguyen Quynh Hoa: 500.000 đồng; Nguyen Thi Hong Nhung: 200.000 đồng; Bui My Trang: 200.000 đồng; Quach Cong Minh: 300.000 đồng; Huynh Khanh Bao: 2.000.000 đồng; Truong Lan: 1.000.000 đồng; Bui Hai Ha: 300.000 đồng; Nguyen Thi Kim Ngoc: 300.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Hong: 500.000 đồng; Nguyen Duong Thanh Thuy: 200.000 đồng; Tran Dang Thanh Phuong: 100.000 đồng; Diep Thi Minh Dien: 500.000 đồng; Ta Thi Dung: 200.000 đồng; Vo Ngoc Ho: 200.000 đồng; Nguyen Huu Duy Minh: 300.000 đồng; Hoang Thi Anh Thi: 100.000 đồng; Bien Thanh Tuan: 500.000 đồng; Tran Nguyen Toan Vinh: 300.000 đồng; Nguyen Khac Tuan: 100.000 đồng; Nguyen Kim Tho: 1.000.000 đồng; Tran Xuan Truong: 2.000.000 đồng; Hoang Dung: 500.000 đồng; Phan Nhu Minh: 600.000 đồng; Ngo Thi Xuyen: 500.000 đồng; Nguyen Thi Phuong Thao: 300.000 đồng; Pham Truong Thuy Trinh: 500.000 đồng; Di Nh Chi Thien: 200.000 đồng; Nguyen Lai Hoang Lan: 100.000 đồng; Tran Minh Trung: 200.000 đồng; Hoang Thi Kim Loan: 300.000 đồng; Nguyen Nhat Hung: 100.000 đồng; Tran Duong Hong Ngoc: 100.000 đồng; Nguyen Le Hoang: 300.000 đồng; Pham Tuan Kiet: 500.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Diem: 500.000 đồng; Nguyen Hung Dung: 100.000 đồng; Nguyen Dieu Hien: 1.000.000 đồng; Dang Hoang Huy: 200.000 đồng; Tran Thi Tuyen: 2.000.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Truc: 300.000 đồng; Phan Thi Anh: 500.000 đồng; Nguyen Minh Tuan: 300.000 đồng; Nguyen Thi Kim Anh: 500.000 đồng; Phan Thi Thanh Thuy: 200.000 đồng; Truong Thi Da Thao: 200.000 đồng; Nguyen Duc Que: 100.000 đồng; Nguyen Phuong Lien: 200.000 đồng; Pham Tuan Long: 100.000 đồng; Thai Thi Phuong Anh: 100.000 đồng; Dang Duy Long: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Huynh: 200.000 đồng; Nguyen Thinh Khanh Nguyen: 250.000 đồng; Tran Quoc Thai: 500.000 đồng; Hoang Thi Thuy: 500.000 đồng; Nguyen Phuoc Loc: 100.000 đồng; Hoang Kim Son: 1.000.000 đồng; Huynh Quoc Phong: 500.000 đồng; Pham Thi Mai Chi: 200.000 đồng; Le Ngoc Diep: 500.000 đồng; Nguyen Duy Khanh: 100.000 đồng; Doan Van Dinh: 500.000 đồng; Nguyen Thi Kim Hanh: 10.500.000 đồng; Tran Van Nhan: 1.000.000 đồng; Tran Thi Thu Trang: 50.000 đồng; Nguyen Van Hung: 500.000 đồng; Le Nguyen Minh Thuc: 200.000 đồng; Ong Tran Quang Nghia (143 Phan Van Khoe, P.Binh Tan, TP.HCM) (Lu Chi Quay Ct): 100.000 đồng; Nguyen Thi Minh Hue: 100.000 đồng; Hia Thien Nga: 200.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Phuong: 500.000 đồng; Tang My Dieu: 500.000 đồng; Cao Thi My Dung: 100.000 đồng; Co Huong (197 NCT, P.Cho Lon, TP.HCM) (Nguyen Tan Duc Ct): 1.000.000 đồng; Mai Tien Phat: 100.000 đồng; Pham Xuan Dam: 1.000.000 đồng; Hoang Ngoc Hung: 5.000.000 đồng; Tran Thi Hong Phuong: 500.000 đồng; Pham Van Hung: 300.000 đồng; Luu Tran Chung Thuy: 200.000 đồng; Dang Tri Khuong: 3.000.000 đồng; Dao Thi Thu Hang: 10.000 đồng; Nguyen Ngoc Anh: 100.000 đồng; Ha Huy Cuong: 300.000 đồng; Hoang Van Tung: 100.000 đồng; Ngo Nhat Tan: 1.000.000 đồng; Pham Thi Quyen: 300.000 đồng; Nguyen Minh Tuan: 200.000 đồng; Tran Ngoc Tung: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thu Huong: 500.000 đồng; Vu Duc Anh: 100.000 đồng; Khuu Ba Nhat Quang: 300.000 đồng; Dang Duy Hoang: 10.000 đồng; Nguyen Hong Ky: 100.000 đồng; Nguyen Thi Truoc Lam: 1.000.000 đồng; Nguyen Thien Nhut: 500.000 đồng; Nguyen Trong Canh: 500.000 đồng; Vu Thi Yen: 200.000 đồng; Nguyen Thi Kim Dung: 500.000 đồng; Pham Hong Tuan: 1.000.000 đồng; Nguyen Gia Nhan: 100.000 đồng; Hoang Van Khanh: 200.000 đồng; Nguyen Trung Hieu: 300.000 đồng; Le Dinh Son: 100.000 đồng; Dang Minh Cuong: 300.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc: 10.566 đồng; Hoang To Hai: 300.000 đồng; Ngo Bao Toan: 500.000 đồng; Nha Hang Phu Anh - Le Tran Bao Ngoc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Kim Lien: 4.000.000 đồng; Huynh Kim Sang: 500.000 đồng; Truong Nguyen Duy Tai: 500.000 đồng; Tran Quoc Hiep: 100.000 đồng; Luc Thi Phuong (Dao Ngoc Phuong Tu Ct): 500.000 đồng; Tran Truong Thi Ngoc: 200.000 đồng; Khuc Van Huu: 100.000 đồng; Do Dinh Lam Khang: 500.000 đồng; Phan Tuan Quang: 200.000 đồng; Dao Ngoc Linh Chi (Nguyen Thi Ngoc Vy Ct): 50.000 đồng; Nguyen Thi Thuy: 200.000 đồng; Nguyen Le Duy Khanh: 500.000 đồng; Nguyen Minh Nhut: 1.000.000 đồng; Le Minh Tuan: 200.000 đồng; Ho Kinh Doanh My Pham San Van Linh: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Pham Thi Thu Hien: 50.000 đồng; Nguyen Quang Hung: 500.000 đồng; Nguyen Thanh Tam: 500.000 đồng; Phan Quang Thang: 500.000 đồng; Ngo My Trinh: 300.000 đồng; Vu Duy Loc: 100.000 đồng; Nguyen Nhue Trang: 500.000 đồng; Pham Hai: 300.000 đồng; Dinh Thi Bich Thuy: 500.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Huynh Van Cuong: 200.000 đồng; Nguyen Thuy Kieu My: 500.000 đồng; Lai Vu Hoang: 200.000 đồng; On Quang Chi: 500.000 đồng; Nguyen Hai Son: 300.000 đồng; Nguyen Thanh Toan: 500.000 đồng; Ngo Nguyen Phuong Linh: 100.000 đồng; Nguyen Thu Huyen: 300.000 đồng; Nguyen Thi Bich Dao: 100.000 đồng; Tran Oanh Chau: 5.000.000 đồng; Tham Thi Thuy: 500.000 đồng; Nguyen Hoai Nam: 500.000 đồng; Pham Nguyen Xuan Huy: 500.000 đồng; Nguyen Tuan Trung: 200.000 đồng; La Thanh Huyen: 1.000.000 đồng; Cung Dinh Minh: 1.000.000 đồng; Tran Thi Thanh Tam: 200.000 đồng; Nguyen Thi Bao Loc: 100.000 đồng; Pham Thi Phuong Linh: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Le Ngoc Sang: 500.000 đồng; Dinh Thi Anh Nguyet: 1.000.000 đồng; Nguyen Chi Phong: 200.000 đồng; Nguyen Thi Van Thuy: 10.000.000 đồng; Nguyen Nhuoc Tran: 1.000.000 đồng; Nguyen Thanh Lam: 300.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Xuan: 300.000 đồng; Ho Thi My Phuong: 300.000 đồng; Do Thi Ai Vy: 300.000 đồng; Nguyen Long Hoang Duy: 200.000 đồng; Truong Minh Thong: 800.000 đồng; Nguyen Quynh Nhu Hao: 300.000 đồng; Nguyen Ngoc Tuan: 500.000 đồng; Vu Truong Giang: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Chi: 200.000 đồng; Pham Ngoc Nghia: 50.000 đồng; Truong Le Khanh: 500.000 đồng; Nguyen Van Duong: 200.000 đồng; Phan Nguyen Bao Ngoc: 20.000 đồng; Truong Ngoc Tuan: 100.000 đồng; Vu Ngoc Son: 200.000 đồng; Lai Xuan Hien: 100.000 đồng; Tran Quoc Thanh: 200.000 đồng; Phan Thi Phuong Thuy: 200.000 đồng; Nguyen Van Thanh: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Luu Hoang Long: 100.000 đồng; Pham Huynh Phi Lan: 100.000 đồng; Tran Huu Ky: 500.000 đồng; Nguyen Van Anh: 200.000 đồng; Pham Vu Hoang Ba: 200.000 đồng; Pham Manh Tuong: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Kieu Thi Mong: 100.000 đồng; Nguyen Van Hung: 100.000 đồng; Tran Duc Hoang: 100.000 đồng; Ngo Hong Minh: 200.000 đồng; Huynh Tran Trong Hieu: 50.000 đồng; Nguyen Thi Thu Hien: 200.000 đồng; Ha Bac Xieu: 1.000.000 đồng; Bui Nguyen Huy Hoang: 1.000.000 đồng; Pham Nguyen Thao My: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Nguyet: 100.000 đồng; Nguyen Minh Tan: 200.000 đồng; Nguy Thanh Binh: 100.000 đồng; Huynh Huu Chinh: 300.000 đồng; Vu Anh Tuan: 500.000 đồng; Huynh Minh Nam: 500.000 đồng; Chung Phung Anh: 5.000.000 đồng; Nguyen Quoc An: 100.000 đồng; Le Uy Thong: 200.000 đồng; Vo Thanh Sang: 200.000 đồng; Vu Hong Ha: 100.000 đồng; Pham Hong Trung: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Minh Tuyet: 100.000 đồng; Tran Van Tung: 1.000.000 đồng; Tan Nguyen Duy Vu: 5.000.000 đồng; Le Trong Vinh: 100.000 đồng; Tran Nam Khanh: 200.000 đồng; Nguyen Dinh Tung: 2.000.000 đồng; Pham Dziem Trang: 500.000 đồng; Phung Van Toi: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Kim Long: 300.000 đồng; Vo Dinh Tan: 1.000.000 đồng; Tran Thi Tuyet: 1.000.000 đồng; Do Van Vu: 500.000 đồng; Than Nu Cam Le: 200.000 đồng; Cao Nguyen Minh Thi: 500.000 đồng; Nguyen Anh Khoa: 150.000 đồng; Le Anh Minh: 200.000 đồng; Nguyen Tat Thanh: 100.000 đồng; Nguyen Thi Minh Hoang: 500.000 đồng; Doan Thanh Tue: 300.000 đồng; Nguyen Van La: 100.000 đồng; Le Phi Hung: 200.000 đồng; Phan Duy Nhat: 300.000 đồng; Quyen Anh Ngoc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Nguyet: 500.000 đồng; Le Nguyen Hai: 2.000.000 đồng; Dang Quynh Phuong Hanh: 100.000 đồng; Le Thi Phuong Thao: 1.000.000 đồng; Huynh Thi Ngoc Hanh: 500.000 đồng; Ho Kinh Doanh Cua Hang Dich Vu Thuy Linh: 1.000.000 đồng; Nguyen Duc Hai: 200.000 đồng; Le Thi My Chau: 1.000.000 đồng; Le Thi Kim Ngan: 300.000 đồng; Vu Thi Kim Oanh: 300.000 đồng; Le Van Khai: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Le Thi Nhan: 300.000 đồng; Nguyen Anh Khoa: 200.000 đồng; Tran Ba Tuan: 5.000.000 đồng; Nguyen Van Quan: 500.000 đồng; Dinh Cong Quoc: 100.000 đồng; Vo Van Lam: 300.000 đồng; Dang Thi Thu Ha: 1.000.000 đồng; Tran Thi Thanh Tam (Khoa Than - Benh Vien Can Giuoc): 500.000 đồng; Nguyen Duc Manh: 500.000 đồng; Tran Thi Hong Ngoc: 200.000 đồng; Lam Thi Thanh Bach: 500.000 đồng; Pham Thi Kinh Doanh: 500.000 đồng; Duong Thi Ngoc Thien: 200.000 đồng; Duong Nguyen Nhat Hoa: 50.000 đồng; Vu Dinh Thinh: 500.000 đồng; Dang Minh Ta M: 1.000.000 đồng; Dinh Van Thien: 1.000.000 đồng; Phan Hong Lan: 100.000 đồng; Nguyen Thuy Diep: 3.000.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Nga: 1.000.000 đồng; Nguyen Son Lam: 300.000 đồng; Tran Minh Hau: 50.000 đồng; Tran Dinh Hung: 200.000 đồng; Nguyen Van Chinh: 200.000 đồng; Tran Duy Tan: 300.000 đồng; Nguyen Huu Quang: 5.000.000 đồng; Tran Thi Xuan Dao: 500.000 đồng; Le Ngoc Bao: 1.000.000 đồng; Pham Thanh Tung: 200.000 đồng; Truong Hoang Bao Minh: 100.000 đồng; Le Chi Hoa: 500.000 đồng; Luong Nhat Binh: 1.000.000 đồng; Nguyen Anh Dao: 500.000 đồng; Nguyen Vi Phuong: 500.000 đồng; Hoang Van Toan: 200.000 đồng; Nguyen Thi Yen: 100.000 đồng; Le Thi Thanh (Tran Dac Quan Ct): 500.000 đồng; Dang Xuan Ngoc Phuong: 200.000 đồng; Nguyen Thi Minh Ngoc: 200.000 đồng; Nguyen Quoc Huong: 1.000.000 đồng; Le Dinh Niem: 100.000 đồng; Ho Chien Thang: 500.000 đồng; Le Quang Lam: 1.000.000 đồng; Dang Thi Thuy Duong: 500.000 đồng; Nguyen Mai Thanh Thao: 500.000 đồng; Phung Quang Hai: 1.000.000 đồng; Do Huu Hoang: 500.000 đồng; Tran The Vi: 50.000 đồng; Pham Tran Xuan Truc: 100.000 đồng; Le Hoang Anh: 3.000.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Nguyen Thanh Thao: 200.000 đồng; Nguyen Van Ngoc: 200.000 đồng; Bui Thai Son: 1.000.000 đồng; Nguyen Ho Phuong Nga: 200.000 đồng; Vu Huy Hoang: 25.000 đồng; Le Truong Thinh: 25.000 đồng; Pham Thien An: 500.000 đồng; Pham Tuan Anh: 200.000 đồng; Le Thi Bich Chi: 50.000 đồng; Thai Thanh Hang: 500.000 đồng; Phan Bich Chi: 400.000 đồng; Nguyen Tan Cuong: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Dong Thao (Q8. TP.HCM): 2.000.000 đồng; Van Thi Thuy: 300.000 đồng; Pham Thanh Giang: 300.000 đồng; Duong Thi Binh An: 500.000 đồng; Ly Van Rin: 1.000.000 đồng; Dinh Thi Xuan Lan: 20.000.000 đồng; Lam Thi Ngoc Hang: 100.000 đồng; Tran Dai Lam Phi: 100.000 đồng; Bui Duc Nhat: 200.000 đồng; Nguyen Thien Tam: 200.000 đồng; Phan Thi Thanh Xuan: 1.000.000 đồng; Nguyen Duc Tho: 100.000 đồng; Lam Hung: 100.000 đồng; Nguyen Kim Tuyen: 200.000 đồng; Kha Le Trung: 200.000 đồng; Vu Khanh Toan: 50.000 đồng; Pham Dang Tung: 500.000 đồng; Vo Thanh Tam: 300.000 đồng; Nguyen Ngoc Truong Lam: 1.000.000 đồng; Hong Thi To Quyen (Hong Bach Phuong Ct): 25.700.000 đồng; Huynh Tan Hong: 2.000.000 đồng; Nguyen Thanh Minh: 700.000 đồng; Nguyen Thanh Dong: 100.000 đồng; Nguyen Truong Thi: 300.000 đồng; Bui Thi Kim Thoa: 500.000 đồng; Huynh Ngoc Nhat: 200.000 đồng; Le Duc Can: 200.000 đồng; Tran Thanh Hien: 500.000 đồng; Nguyen Huy Thang: 200.000 đồng; Nguyen Quoc Thang: 100.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Luu Xuan Vu: 200.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Anh: 1.000.000 đồng; Pham Van Huy: 2.000.000 đồng; Mac Chi Binh: 500.000 đồng; Pham Thi Ngoc Ha: 2.000.000 đồng; Pham Quoc Hung: 1.000.000 đồng; Nguyen Phung Duc Anh: 1.000.000 đồng; Nguyen Viet Ha: 100.000 đồng; Nguyen Nho Hai: 50.000 đồng; Tran Khanh Hang (Pham Thi Nhung Ct): 200.000 đồng; Truong Quang Ngoc Truong: 100.000 đồng; Nguyen Van Hanh: 300.000 đồng; Nguyen Minh Thang: 200.000 đồng; Bui Trong Kinh: 100.000 đồng; Hong Thuy Trang: 200.000 đồng; Nguyen Huynh Khanh Ngoc: 250.000 đồng; Du Tuyet Hanh: 500.000 đồng; Nguyen Thnah Tuyen: 500.000 đồng; Ly Quang Nghia: 200.000 đồng; Tran Dang Tung: 200.000 đồng; Vo Thanh Cong: 5.000.000 đồng; Nguyen Chau Tan: 50.000 đồng; Vu Minh Hieu: 200.000 đồng; Vu Minh Hieu: 20.000 đồng; Pham Dang Nhat: 100.000 đồng; Tang Van The: 500.000 đồng; Luong Van Du: 1.000.000 đồng; Vo Long Phi: 200.000 đồng; Thai Van Trung: 200.000 đồng; Mai Thanh Sang: 1.000.000 đồng; Huynh Minh Tri: 500.000 đồng; Lai Van Phan: 500.000 đồng; Tran Van Thong (P. Xuan Hoa, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Duong Thi Thanh Tien: 100.000 đồng; Tran Thi Van Anh: 100.000 đồng; Ngo Thi Phuong Oanh: 500.000 đồng; Vu Thi Mai Trang: 1.000.000 đồng; Huynh Thien Thao Nguyen: 2.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Vuong Trong Trung: 1.000.000 đồng; Do Van Hieu: 1.000.000 đồng; Nguyen Ngoc Kim Hang: 5.000.000 đồng; Phi Thanh Nam: 1.000.000 đồng; Pham Van Hoa: 500.000 đồng; Nguyen Van Kien: 200.000 đồng; Pham Thi Ngoc Thanh: 200.000 đồng; Phan Van Niem - Thu - Thinh (Phan Huynh Tan Thinh Ct): 86.999 đồng; Vu Van Thinh: 500.000 đồng; Nguy Huu Phuoc: 200.000 đồng; Luong Duc De: 300.000 đồng; Nguyen Trong Hoa: 500.000 đồng; Vo Hai Tho (Vo Ngoc Dan Thanh Ct): 500.000 đồng; ong ba Danh - Thuy: 1.000.000 đồng; Pham Thi Thanh Nhan: 1.000.000 đồng; Truong Tan Tai: 300.000 đồng; Vuong Van Nhi: 500.000 đồng; Pham Thi Thuy Trang: 1.500.000 đồng; Ha Thanh Binh: 100.000 đồng; Tang Hong Dung: 100.000 đồng; Che Van Binh (Tran Thi Hong Oanh Ct): 1.400.000 đồng; Phan Tan Cuong: 200.000 đồng; Huynh Van Hoang: 500.000 đồng; Doan Cong Thang: 200.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Tram: 10.000.000 đồng; Do Nguyen Kim Nhung: 200.000 đồng; Truong Thi Binh: 1.000.000 đồng; Nguyen Vu Ky: 100.000 đồng; Trinh Le Hoang: 500.000 đồng; Huynh Ngoc Quy: 1.000.000 đồng; Duong Khanh Toan: 300.000 đồng; Pham Hoang Hai: 50.000 đồng; Nguyen Phuong Thao: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Hung: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Doan Ngoc Phuong: 1.000.000 đồng; Vo Ngoc Huy: 2.000.000 đồng; Vu Huy Quoc Anh: 1.000.000 đồng; Pham Xuan Tai: 1.000.000 đồng; Nguyen Ngoc Diep: 250.000 đồng; Nhom Hope Thanh Pho Hcm (Tran Truong Thi Ngoc Ct): 1.200.000 đồng; Tran Thi Chuong Phuong: 500.000 đồng; Truong Thi Hoang Linh: 100.000 đồng; Cao Thi Thanh Truc: 1.000.000 đồng; Nguyen Hoang Nam: 100.000 đồng; Nguyen Thi Bich Ngoc: 50.000 đồng; Duong Thi Thanh Tien: 100.000 đồng; Nguyen Van Hoang: 500.000 đồng; Nguyen Duc Tho (P. Phu Tho Hoa, Tan Phu, TP.HCM): 200.000 đồng;

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