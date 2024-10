Những tấm lòng vàng 3.10.2024

Chuyển khoản: Le Thi Bang Trinh: 500.000 đồng; Lam Ngoc An: 400.000 đồng; Tran Phuoc Thinh: 15.000 đồng; Tranhai: 500.000 đồng; Vu Duc Sinh: 2.000.000 đồng; Nguyen Ngoc Phung: 30.000 đồng; Nguyen Van Quy: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Lac: 150.000 đồng; Ngo Thi Giang: 500.000 đồng; Nguyen Duong Hung: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Do Phuoc Dinh (Phung Van Khoi): 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Son Ha: 500.000 đồng; Nguyen Hoang Long: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Duc Binh: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Huong: 1.000.000 đồng; Hoang Nhu Lam: 680.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Tran Tu Toan: 200.000 đồng; Tran Tuyet Suong: 500.000 đồng; Ngo Hong Son: 200.000 đồng; Pham Thi Hien: 3.000.000 đồng; Nguyen Chi Hien: 100.000 đồng; Nguyen Hong Son: 1.000.000 đồng; Dam Van Chuong: 1.000.000 đồng; Duong Duc Ha: 7.000.000 đồng; Nguyen Huy Hoa: 500.000 đồng; Tran Thi Loi: 300.000 đồng; Le Thi Thu Huong: 200.000 đồng; Le Thi Thu Hang: 300.000 đồng; Bui Huu Mao: 300.000 đồng; Lang Trung Hieu: 500.000 đồng; Dam Van Tuan: 3.000.000 đồng; Pquang: 100.000 đồng; Nguyen Van Hung: 100.000 đồng; Nhom Vien Gach Nho: 100.000 đồng; Ba Ha Trung: 500.000 đồng; Nguyen Duc Kien: 200.000 đồng; Do Thanh Long: 100.000 đồng; Ta Van Duc: 1.000.000 đồng; Mai Thi Thuy: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Viet Hung: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Trinh Hoang Nam: 2.000.000 đồng; Pham Thi Ngoc Tu: 50.000 đồng; Vo Thi Thanh Nga: 500.000 đồng; Co Ut Bau (Tat Ho Kim Thang Ct): 50.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Le Van Ngoc Trung: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Le Thi Le Chi (Co Chi P.13, Q.8): 100.000 đồng; ban doc: 115.000 đồng; Huynh Le Viet Tan: 100.000 đồng; Ong Khoan: 200.000 đồng; Nguyen Duc Tho (Phu Tho Hoa, Tan Phu, TP.HCM): 200.000 đồng; Cu Ba Bui Thi Viet: 2.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Pham Huy Thong: 50.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Ta Thi Van: 300.000 đồng;



Giúp anh A Xương - Kon Tum (nhân vật được đề cập trong bài viết Hoàn cảnh khốn khó của 8 anh em mồ côi; trên Thanh Niên ngày 3.10.2023):

Ngô Thị Ngọc Liên (Cần Thơ): 5.000.000 đồng; Người Sóc Trăng: 500.000 đồng; Thùy Dung-Nhật Nguyên (Hải Châu, Đà Nẵng): 200.000 đồng; Bạn đọc Báo Thanh Niên (Nha Trang, Khánh Hòa): 400.000 đồng; Nguyễn Văn Nhơn (Nha Trang, Khánh Hòa): 200.000 đồng; Đỗ Xuân Ba (219/22 A1 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; bé Bỳ (53 Phùng Khắc Khoan, Q.1, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Dương Đình Quang (Q.7, TP.HCM): 700.000 đồng; cô Phụng (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; Lê Thị Minh Phụng (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; gia đình Tú-Loan (533/41 Huỳnh Văn Bánh, P.13, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; bác Năm (P.1, Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; cô Chín (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 200.000 đồng; cô Tôn Nữ Thục Anh (Quán Hỷ, California): 1.000.000 đồng; Tiến Hưng-Tiến Đạt (Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng;

Chuyển khoản: Nguyen Tan Lai: 100.000 đồng; Nguyen Ngoc Thanh: 500.000 đồng; Nguyen Thi Anh: 500.000 đồng; Ha Hong Xuan Huong: 200.000 đồng; Dang Quoc Thai: 1.000.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Luu Thi Thao: 400.000 đồng; To Quang Hoang: 20.000 đồng; Gia Dinh Ba Nguyen Thi Le (Q.Go Vap-Nguyen Thi Hoang Cuc Ct): 5.000.000 đồng; Dao Thai Dinh: 100.000 đồng; Nguyen Hong Son: 1.000.000 đồng; Bui Thi Tuong Van: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc (Cong Ty Cp Dv Di Dong Truc Tuyen): 50.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Tran Thi Kieu Diem: 500.000 đồng; Huynh Van Huong: 300.000 đồng; Nguyen Thieu Phuoc: 300.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Mai: 300.000 đồng; Tran Hung Dan: 1.000.000 đồng; Nguyen Tran Tu Toan: 200.000 đồng; Nguyen Phan Quoc Thien: 100.000 đồng; Nguyen Dieu Anh: 50.000 đồng; Van Thi Bich Dao: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Van Xuyen: 200.000 đồng; Ba Hua Thuc Chau (Nguyen Van Dien Ct): 5.000.000 đồng; Ba Ha Trung (Nguyen Thi Y Lan Ct): 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Nhi Hoa: 200.000 đồng; Nguyen Thanh Cuong: 100.000 đồng; Vu Thi Hong Bup: 500.000 đồng; Tang Ngoc Phuong Usa (Nguyen Ngoc Nu Ct): 1.000.000 đồng; Tao Thi Ly Na: 600.000 đồng; Nguyen Thi Anh Thy: 1.000.000 đồng; Huynh Viet Hong: 2.000.000 đồng; Tranhai: 500.000 đồng; Nguyen Ngoc Phung: 30.000 đồng; Lam Ngoc An: 500.000 đồng; Nguyen Thi Huyen: 300.000 đồng; Pham Thi Thu Hong (Q.3): 250.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Le Thi Le Chi (Co Chi P.13, Q.8): 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Van Hung: 200.000 đồng; Do Phuoc Dinh (Phung Van Khoi): 500.000 đồng; Nguyen Duong Hung: 300.000 đồng; Ha Thi Hanh: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Cao Van Len: 2.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.