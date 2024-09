Những tấm lòng vàng 3.9.2024

Chuyển khoản: Duong Duc Ha: 1.000.000 đồng; Tran Phuoc Thinh: 20.000 đồng; Van Thi Nguyen: 200.000 đồng; Le Thuy Khanh Nhu: 200.000 đồng; Le Bich Ngoc: 200.000 đồng; Tra Xuan Binh: 5.000 đồng; Le Thanh Hung: 300.000 đồng; Ngo Thanh Truc: 500.000 đồng; Lam Ngoc An: 400.000 đồng; Duong Hoang Cat Anh: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Do Thanh Long: 100.000 đồng; Le Minh Ngoc: 300.000 đồng; Phan Ho Viet Truong: 200.000 đồng; Huynh Thi Tham: 200.000 đồng; Pham Thi Hong Yen: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Le Thi Le Chi - Co Chi (P.13, Q.8): 100.000 đồng; Nguyen Trong Canh: 500.000 đồng; Ong Khoan: 200.000 đồng; Tran Hai: 500.000 đồng; Cong Ty Cp Dv Di Dong Truc Tuyen: 20.000 đồng; Mai Pham Phuong Quyen: 500.000 đồng; Phung Thi Lien: 1.000.000 đồng; Tran Thi Xuan Trang: 3.000.000 đồng; Pham Huy Thong: 50.000 đồng; Tran Van Hung: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng;



Giúp em Trần Tuấn Kiệt - Quảng Trị (nhân vật được đề cập trong bài viết Cha liệt hai chân, mẹ bỏ đi, nam sinh Quảng Trị chông chênh trước cổng trường; trên Thanh Niên Online ngày 29.8.2023):

Khanh Sa (Đà Nẵng): 200.000 đồng; Bảo Huy (Đà Nẵng): 200.000 đồng; chị Bạch Phương (Đà Nẵng): 500.000 đồng;

Chuyển khoản: Nguyen Duy Trinh: 200.000 đồng; Tran Thi My Ngoc: 500.000 đồng; Ho Ngoc Vu: 500.000 đồng; Truong Ngoc Niem: 200.000 đồng; Le Hong Phong: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Bich Van: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Van Tuan: 500.000 đồng; Ho Viet Quan: 20.000 đồng; Duong Thanh Hong Ngoc Diep: 300.000 đồng; Le Van Tu: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Luong Quang Giap: 100.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Tran: 200.000 đồng; Cao Xuan Loan: 100.000 đồng; Luong Thi Thuy Tien: 1.000.000 đồng; Pham Van Quy: 200.000 đồng; Thanh Tra: 500.000 đồng; Ho Dac Minh: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Duong Xuan Giao: 3.000.000 đồng; Phan The Hieu: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Luong Van Duong: 500.000 đồng; Doan Duy Loi: 500.000 đồng; Ho Si Anh: 500.000 đồng; Nguyen Tan Vuong: 500.000 đồng; Le Thi Anh Tuyet: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tran Tan Tam: 1.000.000 đồng; Co Phuong: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Huong: 1.000.000 đồng; Tran Thi Hue: 2.000.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Pham Anh Tai: 50.000 đồng; Bui Thi Hoang Yen: 500.000 đồng; Nguyen Thi Bao Ngoc: 100.000 đồng; A Nguyen Anh Tuan: 1.000.000 đồng;

Giúp bà Trương Thị Kim Xuyến - Hậu Giang (nhân vật được đề cập trong bài viết Chồng bị ung thư, vợ bị tai nạn không tiền điều trị; trên Thanh Niên ngày 4.9.2023):

Minh Tài (60 Hồ Hảo Hớn): 500.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.