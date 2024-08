Những tấm lòng vàng 26.8.2024

Chuyển khoản: Tran Hai: 400.000 đồng; Truong Anh Kiet: 500.000 đồng; Tran Thi Xuan Trang: 3.000.000 đồng; Pham Huy Thong: 50.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Ta Thi Van: 400.000 đồng;



Giúp ông Nguyễn Văn Mẫn - Bình Định (nhân vật được đề cập trong bài viết Người phụ hồ nghèo bị bỏng điện nguy kịch trên Thanh Niên ngày 28.8.2023):

Nguyễn Văn Hùng (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 500.000 đồng; Minh Tài (60 Hồ Hảo Hớn): 500.000 đồng; Trương Văn Quang (21/3 Hai Bà Trưng, P.6, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng): 500.000 đồng; Bạn đọc Báo Thanh Niên (Nha Trang, Khánh Hòa): 300.000 đồng; bác Nguyễn Tiến Quang (120 Triệu Nữ Vương, Đà Nẵng): 200.000 đồng; cô Đoàn Vũ (Đà Nẵng): 200.000 đồng; Minh Đoàn (Q.1, TP.HCM): 10.000.000 đồng; cô Hương (Q.10, TP.HCM): 5.000.000 đồng; Lê Thị Minh Phụng (Q.3, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Đỗ Hồng Hạnh (245 đường 10, P.Phước Bình, Thủ Đức, TP.HCM): 300.000 đồng; bé Bỳ (53 Phùng Khắc Khoan, Q.1, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Gia đình Tú-Loan (533/41 Huỳnh Văn Bánh, P.13, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Văn Nhơn (Nha Trang, Khánh Hòa): 200.000 đồng;

Chuyển khoản: Nguyen Thi Thu Hien: 300.000 đồng; Do Cac Lan: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Dinh Ngoc Thang: 200.000 đồng; Bo Bi Q7: 1.000.000 đồng; Do Phuoc Dinh (Phung Van Khoi Ct): 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Gd Bac Hoanh Tp Thu Duc (Truong Thi Ngoc Trinh Ct): 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Huynh Thanh Thy: 200.000 đồng; Ngo Thi Nhien: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Dinh Tri: 100.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; Le Trung Dung: 1.000.000 đồng; Tao Thi Ly Na: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Ai Nhan: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Lvty: 1.000.000 đồng; Nguyen Xuan Cuong: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Vu Thi Bich Nhung (Quang Cao Tri Ct): 500.000 đồng; Luong Thi Huyen Chau: 200.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Nhi: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Luu Van Phu: 500.000 đồng; Bui Quoc Bao: 500.000 đồng; Hoang Thi My Thuan: 100.000 đồng; Nguyen Quyet Thang: 50.000 đồng; ban doc: 110.000 đồng; còn tiếp

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.