Những tấm lòng vàng 16.8.2024

Chuyển khoản: Ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Van Duc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Vo Van Dinh: 200.000 đồng; Nguyen Dinh Chinh: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tran Thi My Linh: 500.000 đồng; Hoang The An: 300.000 đồng; Le Hong Phong: 500.000 đồng; Nguyen Ngoc Thang: 500.000 đồng; Gd Bac Hoanh TP.Thu Duc (Truong Thi Ngoc Trinh Ct): 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Ngo Thi Thao: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Duc Kien: 200.000 đồng; Do Thi Ngoc Lan: 100.000 đồng; Nhom Vien Gach Nho: 100.000 đồng; Duong Hong Phuc: 500.000 đồng; Ho Thi Thanh Thuy: 300.000 đồng; Nguyen Quoc Minh: 100.000 đồng; Huynh Thi Kim Loan: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Diep: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Tran Tuyet Nga: 100.000 đồng; Pham Van Niem: 200.000 đồng; Pham Thi Ngoc Hue: 500.000 đồng; Nguyen Mai Thao: 50.000 đồng; Tran Phuoc Thinh: 15.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Doan Ngoc Thuy Anh: 200.000 đồng; Ly Thu Thuong: 2.000.000 đồng; Le Thi Le Chi: 200.000 đồng; Nguyen Tran Tu Toan: 500.000 đồng; Ly Trong Son: 300.000 đồng; Ba Bui Thi Minh Hang: 1.000.000 đồng; Nguyen Thanh Cuong: 100.000 đồng; Chau Minh Tri: 100.000 đồng; Huynh Le Viet Tan: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Hoang Tuan: 200.000 đồng; Tran Hai: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Ba Ngoc San Cau Long Bong Sao (P.5, Q.8- Le Ke Duc Ct): 2.000.000 đồng; Tran Thi Xuan Trang: 3.000.000 đồng; Ta Van Duc: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Hoang Minh: 500.000 đồng; Nguyen Ngoc Phung: 55.000 đồng; Mai Pham Phuong Quyen: 500.000 đồng; Tao Thi Ly Na: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Duc Tho (Phu Tho Hoa, Tan Phu): 100.000 đồng; Nguyen Thi Dieu Thi: 1.000.000 đồng; Le Thuy Khanh Nhu: 200.000 đồng; Tra Xuan Binh: 5.000 đồng; Huynh My Anh: 100.000 đồng; Phan Ho Viet Truong: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Ta Thi Van: 300.000 đồng;



Giúp gia đình chị Nguyễn Thị Hà - Nghệ An (nhân vật được đề cập trong bài viết Nỗi lo 4 đứa con bơ vơ của người mẹ mắc bệnh hiểm nghèo; trên Thanh Niên ngày 23.8.2023):

Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; Trương Văn Quang (21/3 Hai Bà Trưng, P.6, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng): 500.000 đồng; La Nguyễn Đình Tánh (249 Thống Nhất, Nha Trang, Khánh Hòa): 1.000.000 đồng; Bạn đọc Báo Thanh Niên (Nha Trang, Khánh Hòa): 300.000 đồng; bác Nguyễn Tiến Quang (120 Triệu Nữ Vương, Đà Nẵng): 200.000 đồng; cô Đoàn Vũ (Đà Nẵng): 200.000 đồng; Nguyễn Văn Thiệt (208/39 P.10, Q.4, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Đỗ Hoàng Sang (Q.6, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Hannah Do (Q.6, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Đỗ Xuân Ba (219/22 A1 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Văn Nhơn (Nha Trang, Khánh Hòa): 200.000 đồng; bé Lê Trung Tín (H.Chợ Mới, An Giang): 200.000 đồng.

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.