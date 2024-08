Những tấm lòng vàng 6.8.2024

Chuyển khoản: Nguyen Thi Xuan Dung (Q.3) (Luu Khiet Hong): 500.000 đồng; Co Nguyet Anh (Truong Thi Phuong Chi): 1.000.000 đồng; Doan Ngoc Phuong: 1.000.000 đồng; Hoang Thi Thanh Van: 1.000.000 đồng; Pham Thi Ngoc Tu: 60.000 đồng; Ta Van Duc: 1.000.000 đồng; Dao Viet Manh: 500.000 đồng; Bac Tu (Vo Thi Bich Tram Ct): 200.000 đồng; Ly Thu Thuong (Le Thi Thuy Tien Ct): 2.000.000 đồng; 121 Khcn Nguyen Nam Cuong (Tp.HCM) (Nguyen Thi Viet An Ct): 1.000.000 đồng; Ngo Thi Hanh Nguyen: 500.000 đồng; Nguyen Huynh Bao Anh: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Pham Thi Phuong Nga: 200.000 đồng; Luong Thi Thuy Dieu: 200.000 đồng; Xuan Nguyen: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Dieu Thuong (Hoang Thanh Hang Ct): 1.000.000 đồng; Le Minh Ngoc: 300.000 đồng; Tran Le Huy: 500.000 đồng; Nguyen Thi Tuyet Van: 500.000 đồng; Nguyen Van Hung: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Vo Thi Thu Ly: 1.000.000 đồng; Nguyen Doan Hong Son: 300.000 đồng; Cty Lpd (Le Quang Nhat Ct): 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Van Ngoc: 270.000 đồng; Tran Pham Dang Huy: 100.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Le Thi Le Chi: 100.000 đồng; Tran Hai: 500.000 đồng; Pham Huy Thong: 50.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Ngoc Phung: 100.000 đồng; Gd Bac Hoanh Tp Thu Duc (Truong Thi Ngoc Trinh Ct): 500.000 đồng; Cong Ty Cp Dv Di Dong Truc Tuyen: 200.000 đồng; Tao Thi Ly Na: 400.000 đồng; Nguyen Duc Tho (Phu Tho Hoa, Tan Phu): 100.000 đồng; Le Thuy Khanh Nhu: 200.000 đồng; Ong Khoan: 200.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; Tran Hoa Lan: 300.000 đồng;

Giúp mẹ con chị Nguyễn Thị Xanh - Hà Tĩnh (nhân vật được đề cập trong bài viết Chồng bị tai nạn qua đời, vợ mù chật vật nuôi 4 con ăn học; trên Thanh Niên ngày 8.8.2023)

Đỗ Xuân Ba (219/22 A1 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM): 600.000 đồng; Thân Thị Phi (05 Chương Dương): 200.000 đồng; Trương Văn Quang (21/3 Hai Bà Trưng, P.6, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng): 500.000 đồng; cô Tôn Nữ Thuấn Anh (Quán Hỷ, California): 1.400.000 đồng; cô Đoàn Vũ (Đà Nẵng): 200.000 đồng; Bạn đọc Báo Thanh Niên (Nha Trang, Khánh Hòa): 300.000 đồng; Nguyễn Văn Nhơn (Nha Trang, Khánh Hòa): 200.000 đồng;

Chuyển khoản: Nguyen Long Kien: 500.000 đồng; Luu Van Phu: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Dam Van Tuan: 3.000.000 đồng; Vu Phuong Lan: 200.000 đồng; Do Phuoc Dinh (Phung Van Khoi Ct): 500.000 đồng; Ly De: 2.000.000 đồng; Ly Nhuan Son: 200.000 đồng; Pham Hoang Anh: 500.000 đồng; Nguyen Duc Kien: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Nam Khang: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Viet Huong (Pham Truong Son Ct): 500.000 đồng; Le Nhat Huong: 200.000 đồng; Nguyen Hoang: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Trung Kien: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Le Thanh Duc: 1.000.000 đồng; Lam Tien Dung (Nguyen Thi Mai Huong Ct): 1.000.000 đồng; Huynh Le Viet Tan: 200.000 đồng; Tran Van Ngoc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Dao Duy Binh: 500.000 đồng; Vu Duc Hien: 500.000 đồng; Dinh Phu Cuong: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Huong: 100.000 đồng; Nguyen Van Manh: 1.000.000 đồng; Chu 8 Khoe Cu Chi (Nguyen Thai Khoe): 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Do Thi Ngoc Lan: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Doan Hong Son: 300.000 đồng; Nguyen Ngoc Thanh: 500.000 đồng; Nguyen Trong Nhan: 300.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Pham Quang Nhat: 100.000 đồng; Pham Van Niem: 200.000 đồng; Nguyen Vo Hoang: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Chau Nhat Tai: 500.000 đồng; Vu Van Han: 100.000 đồng; Pham Thi Ngoc Tu: 30.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Vo Tran Kim Thuy: 1.000.000 đồng; Pham Dinh Hung: 500.000 đồng; Nguyen Chi Tam: 200.000 đồng; Cao Xuan Huy: 300.000 đồng; Thanh Van (Nguyen Thi Kim Hoang Ct): 2.000.000 đồng; Tran Ngoc Tam: 3.000.000 đồng; Bui Hoang Duc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Luu Thanh Diep: 500.000 đồng; Ha Thi Hanh: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Vo Thi Hoa: 1.000.000 đồng; Linh Da Lat: 2.000.000 đồng; Vo Thi Thanh Nga: 1.000.000 đồng; Le Thi Kim Lien: 300.000 đồng; Nhom Vien Gach Nho: 100.000 đồng; Ta Thi Van: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Huynh Lan: 500.000 đồng; Bui Minh Tri: 500.000 đồng; Nguyen Thu Van: 200.000 đồng; Nguyen Trong Canh: 500.000 đồng; Nguyen Hoang Tuan: 1.000.000 đồng; Tran Vu Kim Uyen: 300.000 đồng; Tran Thi Kieu Diem: 300.000 đồng; Tiet Do Dong Giao: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Phan Thi Thu (Phan Huynh Tan Thinh Ct): 200.000 đồng; Ly Thu Thuong (Le Thi Thuy Tien Ct): 2.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Tran Phuoc Thinh: 15.000 đồng; Truong Thi Ha Diep: 2.000.000 đồng; Ta Van Duc: 1.000.000 đồng; Cty Lpd (Le Quang Nhat Ct): 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Pham Dang Huy: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Ho Thi Thanh Thuy: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Tran Van Thong (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Hoang Van Sy: 1.000.000 đồng; Luu Ngoc Trung (Ho Thi Yen Nhi): 500.000 đồng; Tran Tuyet Nga: 100.000 đồng; Le Thi Le Chi: 100.000 đồng; Tran Hai: 500.000 đồng; Tran Thi Xuan Trang: 3.000.000 đồng; Pham Huy Thong: 50.000 đồng; Nguyen Ngoc Phung: 50.000 đồng; Gd Bac Hoanh Tp Thu Duc (Truong Thi Ngoc Trinh Ct): 500.000 đồng; Ly Thi Hanh: 500.000 đồng; Nguyen Duc Tho (Phu Tho Hoa, Tan Phu): 200.000 đồng; Le Thuy Khanh Nhu: 200.000 đồng; Nguyen Ai Nhan: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng;

Giúp chị em cháu Trần Khánh Vy và Trần Hồng Ân - Hà Tĩnh (nhân vật được đề cập trong bài Xót xa 2 cháu bé mồ cô cả cha lẫn mẹ, bơ vơ bên bà nội già yếu; trên Thanh Nien Online ngày 10.8.2023)

Chuyển khoản: Le Tien Nam: 500.000 đồng; Nguyen Hong An: 100.000 đồng; Tran Huu Long: 100.000 đồng; Lam Van Dat: 500.000 đồng; Do The Vinh: 200.000 đồng; Duong Thi Thanh Truc: 300.000 đồng; Nguyen Thi Tinh: 60.000 đồng; Phan Dinh Huy: 500.000 đồng; Nguyen Thai Hoa: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Van Hau: 500.000 đồng; (còn tiếp)

