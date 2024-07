Những tấm lòng vàng 16.7.2024

16.7.2024Chuyển khoản: Phan Van Manh: 100.000 đồng; Tran Hai: 450.000 đồng; Ta Thi Van: 300.000 đồng; Pham Huy Thong: 50.000 đồng; Nguyen Duc Tho (Phu Tho Hoa, Tan Phu): 100.000 đồng;



Giúp 4 chị em Nguyễn Thị Kim Ngân - Quảng Trị (nhân vật được đề cập trong bài viết Xót xa 4 đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ; trên Thanh Niên ngày 1.8.2023)

Chị Hai Thanh (60 Hồ Hảo Hớn): 1.000.000 đồng; Phạm Thị Thu Lan (Q.10, TP.HCM): 300.000 đồng; Chú Thọ (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Phùng Thị Quỳnh Yến (6 Đặng Tất, Q.1, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; Đỗ Xuân Ba (219/22 A1 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM): 600.000 đồng; gia đình chú Thịnh (Q.7, TP.HCM): 3.000.000 đồng; Diệu Châu (Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Đỗ Thị Mỹ Phượng (158/35, P.15, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 300.000 đồng; bạn đọc (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; bạn đọc (TP.HCM): 2.000.000 đồng; Diệu Châu (Q.1, TP.HCM): 200.000 đồng; gia đình Tú-Loan (533/41 Huỳnh Văn Bánh, P.13, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Đoàn Vũ (Đà Nẵng): 200.000 đồng; Nguyễn Tiến Quang (120 Triệu Nữ Vương, Đà Nẵng): 200.000 đồng; Thân Thị Phi (05 Chương Dương): 200.000 đồng; Trương Văn Quang (21/3 Hai Bà Trưng, P.6, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng): 500.000 đồng; Mai Trung Khuông (P.3, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng): 500.000 đồng; cô Tôn Nữ Thuấn Anh (Quán Hỷ, Califorina): 1.400.000 đồng; Nguyễn Văn Nhơn (Nha Trang, Khánh Hòa): 200.000 đồng; bé Lê Trung Tín (H.Chợ Mới, An Giang): 200.000 đồng;

Chuyển khoản: Nguyen Thi Huong: 500.000 đồng; Duong Hong Phuc: 500.000 đồng; Hoang Ngoc Toan: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Quang Vu: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Le Quoc Thai: 150.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Huynh Le Viet Tan: 200.000 đồng; Do Phuoc Dinh (Phung Van Khoi Ct): 500.000 đồng; Vo Thi Thanh Nga: 1.000.000 đồng; Nguyen Duong Hung: 300.000 đồng; Hoang Nhu Lam: 680.000 đồng; Ly De: 2.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Bui Cong Khanh: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; Pham Thi Ngoc Thuan: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Do Thi Ngoc Lan: 100.000 đồng; Nguyen Hoang Long: 1.000.000 đồng; Cao Van Len: 2.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Hoang Cong Tuan: 100.000 đồng; Tiet Do Dong Giao: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Vu Duc Hien: 1.000.000 đồng; Vu Phuong Lan: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Van Huong: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Pham Thi Thuy Duong: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Pham Thi Kim Tam: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Mai Thi Thuy (Do Thi Hoang Ngan Ct): 500.000 đồng; Pham Thuy Lieu: 500.000 đồng; Luu Van Phu: 500.000 đồng; Duong Thi Thanh Truc: 250.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Ngoc Thanh: 1.000.000 đồng; Phan Phuong Hoa: 500.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Vu Ngoc Le: 200.000 đồng; Luong Ngoc Minh: 30.000 đồng; Truong Hong Ngoc: 200.000 đồng; Bui Thi Tuong Van: 500.000 đồng; Tran Thi Kim Cuong: 500.000 đồng; Nguyen Thanh Thuy: 100.000 đồng; Ngo Hong Son: 200.000 đồng; Le Van Trung: 1.000.000 đồng; Dang Thi Thu Hoai: 100.000 đồng; Le Hong Phong: 1.000.000 đồng; Tran Phuoc Thinh: 15.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Trinh Kim Tuyen: 4.000.000 đồng; O Phuoc Q.7 (Phan Thi Thu Ha Ct): 200.000 đồng; Nguyen Van Hung: 1.000.000 đồng; Nguyen Phuong (Nguyen Thi Minh Phuong Ct): 1.000.000 đồng; Tran Van That: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nghiem Thi Kim Nhung: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Hang: 2.000.000 đồng; Dinh Phu Cuong: 1.000.000 đồng; To Thi Chin: 1.000.000 đồng; Tran Thi Hoa: 200.000 đồng; ban doc: 45.000 đồng; Nguyen Duc Kien: 200.000 đồng; Nguyen Hoang Quang Thai (Do Thi Ngoc Tham Ct): 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Dang Nguyen Vu: 300.000 đồng; Nguyen Ngoc Kieu Ngan: 200.000 đồng; Le Xuyen Son Trung Duong: 400.000 đồng; Luu Dinh Quyen: 100.000 đồng; Nguyen Linh Lam: 200.000 đồng; Nguyen Trong Canh: 500.000 đồng; Chu Tam Khoe Cu Chi (Nguyen Thai Khoe): 1.000.000 đồng; Nhom Vien Gach Nho: 100.000 đồng; Nguyen Thi Xuan Dung (Q.3); (còn tiếp).