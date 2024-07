Những tấm lòng vàng 4.7.2024

Chuyển khoản: Nguyen Phuong Nga: 1.000.000 đồng; Nguyen Thanh Cuong: 100.000 đồng; Cao Van Len: 2.000.000 đồng; Nguyen Thi Huong: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Minh Trung: 50.000 đồng; Bui Thi Thu Thuy: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Tan: 200.000 đồng; Ly Thi Thanh Trang: 500.000 đồng; Tran Kim To: 100.000 đồng; Nguyen Thi Hoang Vy: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Ton Nu Thu Ha: 300.000 đồng; Nguyen Dien Tan: 300.000 đồng; Vu Duc Long: 50.000 đồng; Ly Duc Hai: 200.000 đồng; Luu Thi Phuong Thao: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Do Pham Hoang Phuc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Tan Luc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Ly Thu Thuong (Le Thi Thuy Tien Ct): 200.000 đồng; ban doc: 3.000.000 đồng; Thieu Quang Tuyen: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Luu Van Phu: 500.000 đồng; Quang Tan Q3: 100.000 đồng; Mai Thi Thuy (Do Thi Hoang Ngan): 500.000 đồng; Tran Huu Loc: 500.000 đồng; Nguyen Tan Lai: 100.000 đồng; Hoang Thi My Thuan: 100.000 đồng; Le Ngoc Thanh: 200.000 đồng; Nguyen Thanh An: 500.000 đồng; Luong Van Khanh: 500.000 đồng; Vu Duc Duy: 50.000 đồng; Nguyen Thi Hong Van: 200.000 đồng; Nguyen Duy Loc Hanoi: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Dang Thanh Chien: 1.000.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Gia Dinh Hung Thanh (Ct4 Vimeco) (Dao Thi Kim Thanh Ct): 100.000 đồng; Le Hong Phong: 500.000 đồng; Phan Thi Thien Huong: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Truong Van Trieu: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Bich Son: 500.000 đồng; Duong Hong Phuc: 500.000 đồng; Le Thi Thu Suong: 1.000.000 đồng; Hoang The An: 500.000 đồng; Nguyen Thi Nguyen: 100.000 đồng; Truong Nguyen Thao Nhi: 200.000 đồng; Duong Thi Thanh Truc: 300.000 đồng; Le Xuyen Son Trung Duong: 300.000 đồng; Nguyen Hoang Tuan: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Lieu: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Phan Tan Phat: 100.000 đồng; Nguyen Van Huong: 500.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Tiet Do Dong Giao: 200.000 đồng; Truong Thi Ngoc Trinh: 500.000 đồng; Ba Ha Trung (Nguyen Thi Y Lan Ct): 500.000 đồng; Pham Thi Ngoc Tu: 50.000 đồng; Quoc Anh Shb: 200.000 đồng; Bui Minh Tri: 1.000.000 đồng; Ngo Vu Quynh Huong: 300.000 đồng; Nguyen Dinh Luan: 500.000 đồng; Lam Mong Tung (Bui Thi Xuan Huong Ct): 1.000.000 đồng; Nguyen Quy Danh: 500.000 đồng; My Hieu (Tran Hoa Binh Ct): 500.000 đồng; Tran Phuoc Thinh: 15.000 đồng; Doan Anh Thu: 100.000 đồng; Cao Thi Cuc Hoa: 500.000 đồng; Tran Trong Hai: 600.000 đồng; Tq: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Ta Van Duc: 1.000.000 đồng; Tran Hoa Lan: 300.000 đồng; Le Thi Thanh Thao: 500.000 đồng; Cao Quy Hop (Cao Thi Thu Trang Ct): 2.000.000 đồng; Nhom Vien Gach Nho: 100.000 đồng; Nguyen Ai Nhan: 150.000 đồng; Nguyen Thi Thuan: 2.000.000 đồng; Nguyen Thi Minh Hue: 100.000 đồng; Le Thi Kim Thoa: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Phan Thi Anh Tuyet: 500.000 đồng; Do Thanh Long: 100.000 đồng; Le Thi Le Chi: 100.000 đồng; Ba Bui Thi Minh Hang (Huynh Phuong Thao Ct): 1.000.000 đồng; Le Thuy Khanh Nhu: 200.000 đồng; Bo: Duong Cong Hiep: 1.000.000 đồng; Shop Giay Dep Truc Van Long Thanh: 2.000.000 đồng; Pham Huy Thong: 50.000 đồng; Lam Ngoc An: 500.000 đồng; Do Phuoc Dinh (Phung Van Khoi Ct): 500.000 đồng; Nguyen Ngoc Thien: 500.000 đồng; Le Quoc Anh: 1.000.000 đồng; Ta Thi Van: 300.000 đồng; Nguyen Duc Tho (Phu Tho Hoa, Tan Phu): 100.000 đồng; Tang Thi Thanh: 500.000 đồng;



Giúp gia đình anh A Manh - Kon Tum (nhân vật được đề cập trong bài viết Cha suy thận, con bị não úng thủy cần giúp đỡ; trên Thanh Niên ngày 4.7.2023):

Minh Tài (60 Hồ Hảo Hớn): 500.000 đồng; bạn đọc (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Tâm (Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Lê Thị Liên (E34 Nhật Tảo, P.7, Q.11, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Mạnh Lộc, Thanh Liêm, Hoài Ngân, Thành Tài, Bảo Châu (Xuân Hồng, Q.Tân Bình, TP.HCM): 200.000 đồng; Đỗ Xuân Ba (219/22 A1 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Đoàn Vũ (Đà Nẵng): 200.000 đồng; bạn đọc (Q.5, TP.HCM): 200.000 đồng; gia đình Tú - Loan (533/41 Huỳnh Văn Bánh, P.13, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; Phùng Thị Quỳnh Yến (6 Đặng Tất, Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.