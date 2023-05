Những tấm lòng vàng 6.5.2023

Chuyển khoản: Ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Thi Hong Hanh: 300.000 đồng; Do Phuoc Dinh: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Le Hoang Giang Ha: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Thi Xuan Anh: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Ly Thu Thuong: 1.000.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Bui Ngoc Dung: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Trong Canh: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Y Lan: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Hoang Cong Tuan: 100.000 đồng; Pham Le Thi Phuoc: 50.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Minh Hue: 100.000 đồng; Mr Tran Nam Khang: 1.000.000 đồng; Ngo Tuyet Diem: 500.000 đồng; Hoang Thi My Thuan: 100.000 đồng; Dao Duc Thanh: 500.000 đồng; Nguyen Minh Tuong: 50.000 đồng; Tiet Do Dong Giao: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Co Chi (P.13, Q.8, TP.HCM): 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Phan Van Niem: 200.000 đồng; Phan Thi Thu: 200.000 đồng; Nguyen Thanh Phong: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tu Vuong Diem Hong: 500.000 đồng; Le Thi Hong Diem: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; (còn tiếp)



Bạn đọc giúp 4 chị em mồ côi Nguyễn Thị Mai Hương - Ninh Thuận (nhân vật được đề cập trong bài viết Hoàn cảnh khó khăn của 4 chị em gái mồ côi cả cha lẫn mẹ do dịch Covid-19; trên Thanh Niên ngày 14.3.2023)

Minh Tài (Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Lê Trung Tín (H.Chợ Mới, An Giang): 200.000 đồng; bạn đọc (Q.5, TP.HCM): 300.000 đồng; Diệu Châu (Q.1, TP.HCM): 200.000 đồng; Hà Phương (296 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 200.000 đồng; Lê Minh Nhật (Q.10, TP.HCM): 300.000 đồng; cô Vinh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Đỗ Xuân Ba (219/22 A1 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM): 400.000 đồng; bạn đọc (Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; Hồ Thị Toàn (TK/9 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM): 400.000 đồng; Trịnh Cường (Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai): 300.000 đồng; bác Nguyễn Tiến Quang (120 Triệu Nữ Vương, Đà Nẵng): 320.000 đồng; Nguyễn Mạnh Lộc, Thanh Liêm, Hoài Ngân, Thành Tài, Bảo Châu (đường Xuân Hồng, Q.Tân Bình, TP.HCM): 300.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc