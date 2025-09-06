Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Những tấm lòng vàng 6.9.2025

Ban CTBĐ
Ban CTBĐ
06/09/2025 10:18 GMT+7

Giúp em Nguyễn Thị Ngọc Hương - Bình Định cũ (nhân vật được đề cập trong bài viết Xin cứu mẹ con với, con sợ mồ côi lắm!; trên Thanh Niên ngày 18.6.2024, tiếp theo):

Chuyển khoản: Dang Dang Tung: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Chuong Thien: 500.000 đồng; Nguyen Van Binh: 100.000 đồng; Le Minh Chau: 100.000 đồng; Le Van Hung: 1.000.000 đồng; Van Niem Va Tan Thinh: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Vu Hoai Nam: 3.000.000 đồng; Nguyen Hoang Long: 1.000.000 đồng; Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; Than Thi Ngoc Hang: 1.000.000 đồng; Dam Vi Dan: 1.000.000 đồng; Nguyen Duy Thai: 200.000 đồng; Do Phuoc Dinh (Phung Van Khoi Ct): 500.000 đồng; Vo Thien Hoa: 150.000 đồng; Truong Duc Mai: 1.500.000 đồng; ban doc: 3.000.000 đồng; Nguyen Thi Cam Nhung: 300.000 đồng; Nguyen Tien Dung: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thanh Loc: 50.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Hoang Ngoc Quang: 100.000 đồng; Duong Thi Yen Ngoc: 150.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Xuan Hoa: 200.000 đồng; Nguyen Bao Uyen: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Cao Van Len: 2.000.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Hang: 2.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; To Thi Chin: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Huong: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Hoang Thi My Thuan: 100.000 đồng; Dinh Phu Cuong: 1.000.000 đồng; Tran Minh Tuan: 300.000 đồng; Phan Van Tam: 200.000 đồng; Co Thu (Vu Ngan Ha Ct): 500.000 đồng; On Thuy Hong: 500.000 đồng; Do Thanh Long: 100.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Le Manh Hung: 100.000 đồng; Le Van Vinh Quyen: 200.000 đồng; Nguyen Minh Tri: 100.000 đồng; Nguyen Thuy Kieu: 200.000 đồng; Doan Manh Hung: 50.000 đồng; Vo Thi Ngoc Hue: 1.000.000 đồng; Tran Thanh Tung: 5.000.000 đồng; Nguyen An Vinh: 500.000 đồng; Nguyen Ngoc Long-Cty Quang Long: 200.000 đồng; Ho Dac Minh: 300.000 đồng; Nguyen Khac Tuan: 500.000 đồng; Vo Xuan Tung: 100.000 đồng; Nguyen Dang Duy: 300.000 đồng; Huynh Viet Hong: 2.000.000 đồng; Quach Thi Bich Thu: 500.000 đồng; Mai Thi Thuy: 500.000 đồng; Lam Ngoc Ly: 100.000 đồng; Nguyen Ngoc Phuong Tu: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Ha: 500.000 đồng; Huynh Thi Qui: 200.000 đồng; Le Minh Thanh: 100.000 đồng; Nguyen Van Huong: 30.000 đồng; Nguyen Duc Huy: 200.000 đồng; Huynh Thi Yen: 300.000 đồng; Chu Khanh Toan: 500.000 đồng; Le Thi Kim Lien: 500.000 đồng; Vo Thanh Hung: 300.000 đồng; Truong Huu Tho: 3.000.000 đồng; Nguyen Thi Ha Nam: 200.000 đồng; Nguyen Thanh Tuan: 200.000 đồng; Nguyen Do Duc Trung: 200.000 đồng; Nguyen Tan Loc: 100.000 đồng; Truong Minh Viet: 500.000 đồng; Di 7 7W (Chung Duc): 1.000.000 đồng; Ly Thu Thuong: 1.000.000 đồng; Chi Van Ngo: 300.000 đồng; Huynh Van Tuan: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi An Ha: 1.000.000 đồng; Ho Huu Loc: 150.000 đồng; Dang Thanh Chien: 1.000.000 đồng; Nguyen Vu Hien: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Tan Vuong: 500.000 đồng; Tran Le Lan: 300.000 đồng; Huynh Ngoc Nhan: 500.000 đồng; Nguyen Huy Hoang: 500.000 đồng; Nhom Vien Gach Nho: 100.000 đồng; Pham Thi Ngoc Tu: 50.000 đồng; Nguyen Vu Bao Trung: 200.000 đồng; Cong Ty Co Phan Au Lac: 30.000.000 đồng; Truong Hong Hoa: 200.000 đồng; Ba Ha Trung (Nguyen Thi Y Lan Ct): 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Trong Canh: 500.000 đồng; Pham Thuy Lieu: 500.000 đồng; Le Ngoc Nghi: 100.000 đồng; Nguyen Ngoc Phung: 30.000 đồng; Nguyen Duc Tho (P.Phu Tho Hoa,Q.Tan Phu, TP.HCM): 150.000 đồng; Dang Ngoc Le Van: 300.000 đồng; Nguyen Thanh Danh: 500.000 đồng; Co Chi (P.13, Q.8): 100.000 đồng; Tran Van Thong Q.3: 500.000 đồng; Nguyen Viet Cuong: 1.000.000 đồng; Nguyen Quoc Vinh: 500.000 đồng; Tran Thi Xuan Trang: 3.000.000 đồng; Nguyen Dang Xuan Trang: 500.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

