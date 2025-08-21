Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Những tấm lòng vàng 21.8.2025

Ban CTBĐ
Ban CTBĐ
21/08/2025 12:01 GMT+7

Giúp em Đoàn Nguyễn Thái Lộc - TP.HCM (nhân vật được đề cập trong bài viết NLMT - Cậu học trò 12 năm học sinh giỏi lo không tiền vào đại học; trên Thanh Niên ngày 17.06.2024, tiếp theo):

Chuyển khoản: Le Manh Hung: 100.000 đồng; Tran Van Huyen: 1.000.000 đồng; Tran Thi Thuy Tien: 400.000 đồng; Ho Pham Nhu Ngoc: 5.000.000 đồng; Ngo Thi Hanh: 200.000 đồng; Chu Van Tuan: 100.000 đồng; Ngo Kim Ngan: 200.000 đồng; Nguyen Thi Ha Nam: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thach: 100.000 đồng; Nguyen Anh Vu: 500.000 đồng; Tran Ai Nguyet: 1.000.000 đồng; Huynh Thi Yen: 300.000 đồng; Dao Dinh Tan: 200.000 đồng; ban doc: 230.000 đồng; Ly Thu Thuong: 1.000.000 đồng; Lam Trach Quyen: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Le Thi Phuong Trang: 100.000 đồng; Huynh Nhuan: 1.000.000 đồng; Pham Thi Minh Tram: 600.000 đồng; Nguyen Phuoc Diem Trang (Quan 6 ): 200.000 đồng; Lam Kim Cuc: 500.000 đồng; Nguyen Van Lai: 1.000.000 đồng; Truong Hong Hoa: 200.000 đồng; Tran Thanh Phong: 500.000 đồng; Lieu Manh Dat: 200.000 đồng; Huynh Ngoc Vy: 1.000.000 đồng; Nguyen Van My Phuc: 200.000 đồng; Le Thi Kieu Huong: 200.000 đồng; Tran Ngoc Thinh: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thai Khoe -Chu Tam Khoe Cu Chi: 1.000.000 đồng; Huynh Chi Sil: 500.000 đồng; Co Tran Thanh Thin (Vung Tau): 500.000 đồng; Phat Tu Duc Tam (Nguyen Thi Le Ct): 5.000.000 đồng; Nguyen Thanh Danh: 500.000 đồng; Co Chi (P.13, Q.8): 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tran Thi My Hanh: 200.000 đồng; Dang Anh Tuan: 100.000 đồng; Nguyen Loc Hien: 1.000.000 đồng; Gia Dinh Tlm-Jl: 1.000.000 đồng; Vu Quang Minh: 300.000 đồng; To Le Tan Dat: 50.000 đồng; Bui Thi Bich Thuy (Q.Binh Thanh): 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Lan Phuong: 500.000 đồng; Hua Le Nhu: 200.000 đồng; Nguyen Phan Trong Nhan: 300.000 đồng; Chau Thi My Lac: 1.000.000 đồng; Tan Thi Nguyet Nga: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Hoang Van Linh: 500.000 đồng; Duong Quoc Dat: 500.000 đồng; Phan Thi Uyen Ly: 1.000.000 đồng; Do Thi Linh: 200.000 đồng; Vo Thanh Vy: 100.000 đồng; Nguyen An Vinh: 500.000 đồng; Vu Thi Diem: 300.000 đồng; Nguyen Hoang Phuc: 50.000 đồng; Nguyen Duy Nhat: 10.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Le Tran Ngoc Van Anh: 1.700.000 đồng; Nguyen Trong Nghia: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Pham Thi Thu Hoa: 500.000 đồng; Trinh Duc Minh: 500.000 đồng; Nguyen Trong Nhan: 500.000 đồng; Hoang Nhat Quang: 100.000 đồng; Nguyen Lan Phuong: 100.000 đồng; Nguyen Thi Kim Hong: 50.000 đồng; Tieu Chi Hoang: 1.500.000 đồng; Nguyen Quoc Khanh: 45.000 đồng; Nguyen Viet Hung: 1.500.000 đồng; Tran Xuan Hong: 500.000 đồng; Le Vu Hoang: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Kieu Thi Mong: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Huynh Phi Nhut: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Lan Anh: 300.000 đồng; Nguyen Hoang Linh: 100.000 đồng; Nguyen Le Thuy Linh: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; La Sieu Sanh: 50.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Vo Tung Lam: 150.000 đồng; Nguyen Pham Truc Dao: 100.000 đồng; Nguyen Thi Thuy: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Bui Ngoc Duc: 200.000 đồng; Dao Thuc Anh: 80.000 đồng; Le Thi Tuyet Mai: 3.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Le Xuan Tu: 50.000 đồng; Tran Thanh Toan: 50.000 đồng; Tran Minh Dao: 100.000 đồng; Vo Xuan Tinh: 500.000 đồng; Phan Thanh Sang: 500.000 đồng; Pham Huy Cuong: 100.000 đồng; Tran The Huy: 200.000 đồng; Vuong Phuong Mai: 300.000 đồng; Ngo Kim Ngan: 400.000 đồng; Phan Thanh Hai Phuong: 500.000 đồng; Cong Ty Cp Zion: 100.000 đồng; Ho Phi Viet: 100.000 đồng; Nguyen Van Thuc: 50.000 đồng; Nguyen Viet Ngoc Hieu: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Ngo Nhat Hieu: 200.000 đồng; Nguyen Pham Quynh Anh: 500.000 đồng; Le Nguyen Long: 50.000 đồng; Nguyen Duy Trinh: 200.000 đồng; Le Mai Nhat Tan: 10.000 đồng; Pham Xuan Duy: 100.000 đồng; Tri Thi Hoang Mai: 100.000 đồng; Nguyen Huu Dung: 250.000 đồng; Nguyen Trung Hieu: 1.000.000 đồng; Do Thi My Hanh: 500.000 đồng; Lu Thi My Van: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Nguyen Van Cuong: 100.000 đồng; Do Van Chi: 100.000 đồng; Nguyen Hai Minh: 100.000 đồng; Mai Ngoc Ha: 50.000 đồng; Nguyen Thi Cuc: 100.000 đồng; Luu Thi Lien: 500.000 đồng; Nguyen Quynh Thuy Linh: 100.000 đồng; Le Thi Huyen Trang: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Thi Minh Nguyet: 200.000 đồng; Duong Tong Hoang My: 200.000 đồng; Tran Thi Huyen: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 20.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Le Quynh Anh: 37.000 đồng; Pham Thi Ngoc Phuong: 1.000.000 đồng; Tran Thi Thu Hang: 100.000 đồng; Duong Minh Hoang: 500.000 đồng; Vu Thanh Quynh: 500.000 đồng; Ngo Phan Nhu Quynh: 500.000 đồng; Duong Thi Phe: 500.000 đồng; Vo Thi Kim Thoa: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Do Ha Chi: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Dam Thi Thu Phuong: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Thi Hong Yen: 500.000 đồng; Huynh Gia Linh: 100.000 đồng; Pham Thi Tinh Tam: 100.000 đồng; Tran Thanh Giang: 300.000 đồng; Tran Phuong Ly: 200.000 đồng; Cao Nguyen Minh Trang: 100.000 đồng; Dinh Thi Thuy Trang: 100.000 đồng; La Thu Hien: 50.000 đồng; Ngo My An: 100.000 đồng; Tran Phuong Thao: 100.000 đồng; Le Thi Quyen: 100.000 đồng; Nguyen Thi Diem Trinh: 100.000 đồng; Tran Thi Thao: 200.000 đồng; Tran Nguyen Tuong Van: 200.000 đồng; Pham Thanh Hang: 200.000 đồng; Dang Thi Hanh: 300.000 đồng; Lai Thanh Huong: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Tam: 500.000 đồng; Hoang Thi Thuy: 300.000 đồng; Tran Thi Minh Phuong: 100.000 đồng; Dam Thi Khanh Huyen: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Huong: 200.000 đồng; Nguyen Thi Hai Yen: 30.000 đồng; Huynh Thi Xuan Mai: 50.000 đồng; Tran Van Sang: 450.000 đồng; Nguyen Thi Kim Anh: 200.000 đồng; Nguyen Thuy Kieu: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Ta Thi Hong Quyen: 50.000 đồng; Nguyen Pham Huu Thinh: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Y Le Thanh Tu: 300.000 đồng; Le Thi Hoa: 1.000.000 đồng; Duong Minh Quang: 200.000 đồng; Bui Thai Khang: 100.000 đồng; Nguyen Phuong: 1.000.000 đồng; Pham Thi Ngoc Diep: 100.000 đồng; Truong Ngoc Diep: 1.000.000 đồng; Duong Vu Thanh Tam: 1.000.000 đồng; Le Thanh Tuyen: 200.000 đồng; Suzy (Nguyen Thi Thuy Linh Ct): 1.000.000 đồng; Nguyen Hoang Phuc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; (còn tiếp).

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

