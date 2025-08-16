Những tấm lòng vàng 16.8.2025

Ông Hoàng Anh Tuấn (20/12 Mai Văn Ngọc, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 1.000.000 đồng;

Chuyển khoản: Bui Van Hoang: 500.000 đồng; Nguyen Van Ngoc: 500.000 đồng; Tran Duy Hai: 500.000 đồng; Do Phuoc Dinh (Phung Van Khoi Ct): 500.000 đồng; Tran Quynh Nga: 500.000 đồng; Tran Duc Cong: 100.000 đồng; Nguyen Hoang Long: 1.000.000 đồng; To Minh Hoang: 100.000 đồng; Huynh Thanh Vung: 200.000 đồng; Hoang Nhu Lam: 680.000 đồng; Le Anh Duy: 200.000 đồng; Phan Van Tam: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Pham Van Hung: 200.000 đồng; Tang Nguyet Anh: 500.000 đồng; Vu Viet Hung: 250.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Do The Vinh: 200.000 đồng; Nguyen Duy Thai: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Ngoc Thang: 500.000 đồng; Le Huu Khoa: 200.000 đồng; Ngo Quang Manh (123 Ngo Tat To, Q.Binh Thanh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; To Thi Chin: 1.000.000 đồng; Hoang Thi My Thuan:100.000 đồng; ban doc: 30.000 đồng; Ngo Dich Khang: 300.000 đồng; Tran Tan Vuong: 100.000 đồng; Nguyen Kim Anh: 500.000 đồng; Pham Dang Quy: 500.000 đồng; Dinh Huu Gang: 200.000 đồng; Tran Thi Tuyet Mai: 500.000 đồng; Le Thi Hong Thuy: 500.000 đồng; Tran Thi Kieu Diem: 300.000 đồng; Ho Dac Minh: 200.000 đồng; Cao Thi Thanh Thuy: 500.000 đồng; Luong Hoc Le: 200.000 đồng; Nguyen Tan Vuong: 500.000 đồng; Phung Hoang Van: 500.000 đồng; Truong Phan Vu Au: 300.000 đồng; Ta Thi Thuy Nga: 5.000.000 đồng; Le Dinh Vu: 200.000 đồng; Nguyen Ly Khanh: 100.000 đồng; Vo Viet Tien: 2.000.000 đồng; Ho Thi Ngoc Bich: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Doan Ai Quoc: 200.000 đồng; Hoang Trung Hien: 200.000 đồng; Le Van Dung: 100.000 đồng; Huyen My: 100.000 đồng; Hoang Hong Son: 50.000 đồng; Au Duong Gia Huy: 100.000 đồng; Vu Hong Khiem: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Thi My Ngoc: 500.000 đồng; Gd Thot Not: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Pham Huu Phuc: 1.000.000 đồng; Truong Dai Loc: 200.000 đồng; Pham Thi Ngoc Tu: 30.000 đồng; Phan Thi Kim Hoang: 300.000 đồng; Nguyen Tran Hoang Minh: 100.000 đồng; Nguyen Trong Trung: 500.000 đồng; Thai Tang Bao Quoc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Ngoc Tuan: 200.000 đồng; Le Thi Thu Ha: 200.000 đồng; Vu Thi Thanh Yen: 300.000 đồng; Truong Hong Hoa: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Van Binh: 2.000.000 đồng; Bui Thi Tuyet: 500.000 đồng; Nguyen Trong Canh: 500.000 đồng; Huynh Thi Yen: 300.000 đồng; Nguyen Thuy Thanh Thanh: 1.000.000 đồng; Ng Hoang Dung (Trieu Phung Ha Ct): 3.000.000 đồng; Co Chi (P.13, Q.8): 100.000 đồng; Tran Thi Xuan Trang: 3.000.000 đồng;

Giúp em Đoàn Nguyễn Thái Lộc - TP.HCM (nhân vật được đề cập trong bài viết NLMT - Cậu học trò 12 năm học sinh giỏi lo không tiền vào đại học; trên Thanh Niên ngày 17.6.2024):

Nguyễn Văn Nhân (Q.8, TP.HCM): 500.000 đồng; chị Nguyên (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 200.000 đồng; cô Chín (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 100.000 đồng; Lê Thị Minh Phụng (Q.3, TP.HCM): 300.000 đồng; TKM (Q.3, TP.HCM): 100.000 đồng; Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; chú Thọ (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Phan Thế Dũng (33 Phan Nhơn Tịnh, P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Thái Hòa (Nha Trang): 500.000 đồng; Trần Thanh Hường (Hà Nội): 500.000 đồng;

Chuyển khoản: Le Phuoc Khang: 100.000 đồng; Pham Thanh Son: 500.000 đồng; Le Trung Khoa: 500.000 đồng; Nguyen Vo Vinh Tung: 3.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Duy Thai: 200.000 đồng; Nguyen Ngoc Lap: 1.000.000 đồng; Mai Vu Phong: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Vo Ngoc Dien: 500.000 đồng; Ho Dang Khoa: 100.000 đồng; Pham Son: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Phan Van Tam: 300.000 đồng; Tran Thi Lan Huong: 500.000 đồng; Ly Thu Thuong: 1.000.000 đồng; Duong Tien Lam: 100.000 đồng; Nguyen Thanh Loc: 100.000 đồng; C.Oanh: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Duong: 500.000 đồng; Ly Van Hue: 5.000.000 đồng; Nguyen Diem Hang: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Quynh Phuong: 500.000 đồng; Nguyen Chuong Thien: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Le Hoang Hai: 500.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Bich: 300.000 đồng; Nguyen Van Huy: 200.000 đồng; Luu Van Phu: 500.000 đồng; Nguyen Thi My Hanh: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Thi My Ngoc: 500.000 đồng; Nguyen Kim Hai Lam: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Thi Kieu Mai: 200.000 đồng; Nguyen Thi Cam Tu: 3.000.000 đồng; Ha Xam Sy: 200.000 đồng; Bui Thi Thanh Canh: 500.000 đồng; Truong Thi Ngoc Anh: 100.000 đồng; Co Dung: 2.000.000 đồng; Ho Viet Dung: 500.000 đồng; Park Hyun Bae: 3.000.000 đồng; Pham Thanh Hien: 1.000.000 đồng; Phan Van Tuan: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thuong: 200.000 đồng; Dang Thi Bich Ha: 1.000.000 đồng; Tran Le Doan Phuong: 50.000 đồng; Le Thi Tan Tien: 1.000.000 đồng; Nguyen Hong Sang: 300.000 đồng; Le Thi Ha Hien: 500.000 đồng; Pham Thi Ngoc Hieu: 200.000 đồng; Chung Thai Ngoc Tram: 200.000 đồng; Nguyen Xuan Thanh: 500.000 đồng; Vu Cao Phi: 4.000.000 đồng; Pham Thi Minh Thuong: 100.000 đồng; Giap Ngoc Hung: 100.000 đồng; Le Thi Nguyet Anh: 200.000 đồng; Vo Thi Thanh Nga: 500.000 đồng; Son Thi My Ngoc: 200.000 đồng; Ngo Cao Nghia: 200.000 đồng; Duong Thi Diem Trang: 300.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Yen: 500.000 đồng; Duong Quang Thang: 500.000 đồng; Dang Quang Long: 50.000 đồng; Nguyen Thi Quynh Giang: 100.000 đồng; Ho Ngoc Son: 100.000 đồng; Huynh Nguyet Hanh Thuong: 200.000 đồng; Dang Quyen Xuan Thanh: 500.000 đồng; Nguyen Thi Kim Dung: 1.000.000 đồng; Do Thi Hoang Mai: 100.000 đồng; Nguyen An Vinh: 500.000 đồng; Truong Quang Ngoc Truong: 200.000 đồng; Truong Thi Hong Nga: 500.000 đồng; Nguyen Quang Vinh: 200.000 đồng; Nguyen Duc Vuong: 50.000 đồng; Pham Hoang Anh: 500.000 đồng; Le Minh Tan: 2.000.000 đồng; Lam Thi Bich Loan: 50.000 đồng; To Thi Chin: 1.000.000 đồng; Nguyen Ngoc Thang: 500.000 đồng; ban doc: 90.000 đồng; Le Tien Phat: 50.000 đồng; Nguyen Le Hoang Long: 20.000 đồng; Do Thanh Long: 100.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.