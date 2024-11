Những tấm lòng vàng 9.11.2024

Cô Huê - Nguyên Đăng (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; cô Tâm (Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; o Huyên và o Túy (P.15, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; chị Hiền: 200.000 đồng; bạn đọc (Q.12, TP.HCM): 300.000 đồng; bạn đọc (Q.10, TP.HCM): 200.000 đồng; cô Đoàn Vũ (Đà Nẵng): 200.000 đồng; cô Tôn Nữ Thục Anh (Quán Hỷ, California): 700.000 đồng; Trịnh Cường (Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai): 300.000 đồng; Nguyễn Đình Tấn (Nha Trang, Khánh Hòa): 3.000.000 đồng; anh Phong (Nha Trang, Khánh Hòa): 500.000 đồng; bạn đọc Báo Thanh Niên (Nha Trang, Khánh Hòa): 300.000 đồng; Đỗ Hồng Hạnh (356 Hoàng Diệu, TP.Ban Mê Thuột, Đắk Lắk): 500.000 đồng; Gia đình Tú - Loan (533/41 Huỳnh Văn Bánh, P.13, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Văn Nhơn (Nha Trang, Khánh Hòa): 200.000 đồng;



Chuyển khoản: Lang Trung Hieu: 500.000 đồng; Le Phuoc Khang: 100.000 đồng; Tran Thi My Phuong: 300.000 đồng; On Thuy Hong: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Ky Vu Tung: 500.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Pham Van Long: 500.000 đồng; Pham Thi Thuy Anh: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Thanh Van: 300.000 đồng; Trinh Quynh Dao: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Do Phuoc Dinh: 500.000 đồng; Nguyen The Hung: 100.000 đồng; Nguyen Thanh Tam: 100.000 đồng; Bui Thi Anh Anh: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Bao Uyen: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thu Hang: 200.000 đồng; Nguyen Thi Hong Linh: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Le Thuy Khanh Nhu: 200.000 đồng; Ly Thu Thuong: 500.000 đồng; Le Minh Hieu: 200.000 đồng; Gd Bac Hoanh Tptd: 500.000 đồng; Do Thanh Nhan: 300.000 đồng; 123 Ngo Tat To P22 Binh Thanh - Ngo Quang Manh: 500.000 đồng; Nguyen Thi Kim Hien: 300.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Hang: 19.000.000 đồng; Ho Xuan Hoat: 1.000.000 đồng; Chung Duc: 1.000.000 đồng; Vien Thi Thuy Hanh: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Haong Cong Tuan: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Dam: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Pham Quang Hieu: 200.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.