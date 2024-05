Những thầy giáo mầm non hiếm hoi bám nghề: Đến với nghề là một cái duyên!

E ngại, băn khoăn, lo lắng là những cảm xúc của các phụ huynh khi con em được phân học lớp của các thầy giáo mầm non. Nhiều người vẫn còn e ngại khi thấy các thầy giáo đứng lớp vì cho rằng mầm non chỉ dành cho nữ giới và nam giới sẽ phù hợp với những ngành nghề thiên về thể lực. Họ lo lắng các thầy giáo làm giáo viên mầm non sẽ không chăm sóc trẻ tốt và kĩ càng như các cô giáo.





Nhưng trên thực tế, mặc dù rất hiếm, cực hiếm thầy giáo mầm non nhưng họ luôn làm rất xuất sắc công việc của mình. Đó là hành trình vượt qua định kiến để chinh phục trái tim của các bậc phụ huynh.