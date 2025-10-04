Những thiết bị có thể hối tiếc sau khi vứt bỏ

Tuy nhiên, trước khi quyết định từ bỏ những thiết bị này, người dùng nên cân nhắc một cách kỹ lưỡng, bởi chúng tưởng chừng như lỗi thời nhưng có thể vẫn giữ giá trị đáng ngạc nhiên.

Nhiều thiết bị cũ có thể mang đến giá trị bất ngờ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đầu DVD và đĩa DVD

Việc sở hữu một bản sao vật lý của các chương trình yêu thích thông qua đầu DVD cũ và chồng đĩa DVD có thể mang lại sự an tâm, đặc biệt khi các dịch vụ phát trực tuyến không ngừng thay đổi. Các hợp đồng bản quyền có thể hết hạn, và nhiều bộ phim có thể biến mất khỏi các nền tảng trực tuyến mà không báo trước. Đầu DVD và đĩa DVD không chỉ đáng tin cậy mà còn có thể mang lại giá trị bán lại cao, đặc biệt với các phiên bản giới hạn.

iPod

Chiếc iPod cũ kỹ mà chúng ta nghĩ là đã lỗi thời thực chất có thể trở thành một món đồ sưu tầm giá trị. Các nhà sưu tập đang săn lùng những mẫu iPod cổ điển, từ iPod Classic đến iPod Nano. Không chỉ mang giá trị hoài niệm, những chiếc iPod này còn có thể được bán lại với giá cao, đặc biệt nếu còn trong hộp gốc. Hơn nữa, chúng vẫn có thể hoạt động tốt và được sử dụng để lưu trữ âm nhạc.

Ổ cứng gắn ngoài

Ổ cứng gắn ngoài và ổ SSD cũ có thể không còn ấn tượng như những thiết bị mới, nhưng chúng vẫn có thể được tái sử dụng. Chúng có thể đóng vai trò là ổ đĩa sao lưu quan trọng, bảo vệ tài liệu và ảnh khỏi mất mát. Ngoài ra, chúng cũng có thể được sử dụng để di chuyển tệp giữa các hệ thống hoặc làm ổ đĩa khởi động di động.

Màn hình cũ

Chiếc màn hình cồng kềnh mà người dùng định vứt bỏ có thể trở thành một công cụ hữu ích. Một màn hình phụ có thể cải thiện năng suất làm việc, giúp họ quản lý nhiều tác vụ cùng lúc. Thị trường cho màn hình cũ cũng rất lớn, đặc biệt là đối với sinh viên và game thủ.

Drone

Chiếc drone cũ có thể không còn bay mượt mà như những mẫu mới nhưng vẫn có thể được sửa chữa hoặc tái sử dụng. Nhu cầu về linh kiện drone cũ vẫn rất cao và nếu drone còn hoạt động tốt, nó có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, từ huấn luyện cho người mới đến làm drone dự phòng.