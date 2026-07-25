Những thiết bị Galaxy giá mềm nhưng mang đến trải nghiệm đỉnh cao

Nếu muốn gia nhập hệ sinh thái Galaxy của Samsung mà không phải chi quá nhiều, dưới đây là 5 sản phẩm thế hệ hiện tại mà người dùng có thể mua với giá cả khá phải chăng.

Galaxy A17 5G

Với mức giá khoảng 6,6 triệu đồng, Galaxy A17 5G là một trong những smartphone Samsung giá rẻ nhất hiện nay. Sản phẩm được trang bị chip Exynos 1330, RAM 8 GB và bộ nhớ trong 128 GB. Thông số này cho phép thiết bị hoạt động mượt mà nhờ không bị gánh nặng bởi các tính năng AI (trí tuệ nhân tạo) nặng nề.

Galaxy A17 5G được hỗ trợ cập nhật hệ điều hành đến 6 năm ẢNH: SAMSUNG

Galaxy A17 còn hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD lên đến 2 TB tạo ra sự tiện lợi cho người dùng. Màn hình AMOLED 6,7 inch và hệ thống ba camera, bao gồm một camera macro 2 MP cũng là những điểm cộng đáng chú ý. Đặc biệt, Galaxy A17 hứa hẹn sẽ nhận được 6 năm cập nhật hệ điều hành.

Galaxy Buds3 FE

Tai nghe không dây đã trở thành xu hướng trong những năm gần đây và Galaxy Buds3 FE là một trong những lựa chọn đáng giá cho những ai hạn chế ngân sách nhưng vẫn muốn có những công nghệ tiên tiến.

Galaxy Buds3 FE có mức giá chưa đến 3 triệu đồng ẢNH: SAMSUNG

Với mức giá khoảng 2,99 triệu đồng, sản phẩm được trang bị tính năng ANC, âm thanh không gian và khả năng chống nước. Mặc dù không hỗ trợ Bluetooth đa điểm, tai nghe này vẫn có khả năng tự động chuyển đổi giữa các thiết bị Samsung. Người dùng có thể điều khiển nhạc và gọi trợ lý ảo Gemini trực tiếp từ tai nghe.

Galaxy Fit3

Đối với những ai đang tìm kiếm một chiếc smartwatch giá rẻ, Galaxy Fit3 là lựa chọn lý tưởng với giá chỉ 680.000 đồng. Sản phẩm này có màn hình AMOLED 1,6 inch và thời lượng pin lên đến 13 ngày. Galaxy Fit3 hỗ trợ theo dõi giấc ngủ và hơn 100 bài tập thể dục khác nhau, đồng thời cho phép người dùng điều khiển nhạc và tìm điện thoại dễ dàng.

Galaxy Fit3 hỗ trợ hơn 100 bài tập thể dục ẢNH: SAMSUNG

Galaxy Tab A9

Nếu cần tìm kiếm một tablet giá rẻ, Galaxy Tab A9 là một trong những cái tên đáng mua nhờ giá bán chỉ khoảng 2,6 triệu đồng. Sản phẩm này có màn hình LCD 8,7 inch với độ phân giải dưới 1.080p, trang bị chip MediaTek Helio G99, RAM 4 GB và bộ nhớ trong 64 GB. Giống như Galaxy A17, Galaxy Tab A9 cũng hỗ trợ mở rộng bộ nhớ lên đến 1 TB qua thẻ nhớ microSD.

Galaxy Tab A9 đáp ứng tốt nhu cầu giải trí đơn giản ẢNH: SAMSUNG

Chiếc tablet này có camera sau và camera trước 2 MP, cùng với jack cắm tai nghe 3,5 mm. Dung lượng pin 5.100 mAh có thể không lớn, nhưng Galaxy Tab A9 vẫn là lựa chọn tốt cho nhu cầu giải trí cơ bản của người dùng.

Galaxy SmartTag2

Trong số các phụ kiện của Samsung, Galaxy SmartTag2 nổi bật nhờ tính hữu dụng. Thiết bị theo dõi Bluetooth này được bán với giá khoảng 700.000 đồng. Người dùng có thể gắn SmartTag2 vào chìa khóa, ba lô hay hành lý để theo dõi vị trí của chúng thông qua ứng dụng SmartThings Find. Thiết bị đạt chuẩn IP67 và có thể sử dụng pin lên đến 500 ngày.

Galaxy SmartTag2 giúp người dùng tránh thất lạc các thiết bị quan trọng ẢNH: SAMSUNG

Galaxy SmartTag2 còn được trang bị công nghệ băng tần siêu rộng (UWB), cho phép theo dõi chính xác vị trí đồ vật trong phạm vi phủ sóng. Mặc dù vậy, tính năng này chỉ hoạt động với các điện thoại Samsung hỗ trợ UWB.

Với những sản phẩm này, Samsung không chỉ đáp ứng nhu cầu của người dùng mà còn khẳng định vị thế của mình trong thị trường công nghệ với các thiết bị giá cả phải chăng và chất lượng.