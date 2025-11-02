Những thiết bị kỳ lạ có thể cắm vào cổng USB điện thoại

Trên thực tế, cổng USB này còn có khả năng hỗ trợ nhiều tiện ích thú vị khác. Người dùng có thể sử dụng cổng này để kết nối ổ lưu trữ ngoài, xem Netflix trên TV hoặc thậm chí là sử dụng các phụ kiện như bàn phím và chuột cho iPhone.

Ngoài những ứng dụng thông thường còn có nhiều thiết bị độc đáo có thể cắm vào cổng USB của điện thoại giúp nâng cao trải nghiệm sử dụng. Dưới đây là những tiện ích kỳ lạ mà người dùng có thể thử nghiệm:

Camera nhiệt

Camera nhiệt là công cụ hữu ích cho cả chuyên gia và những người đam mê DIY (tự tay làm lấy). Thay vì mang theo một camera nhiệt cồng kềnh, người dùng có thể sử dụng phụ kiện gắn vào điện thoại để hiển thị hình ảnh nhiệt.

Phụ kiện giúp smartphone trở thành camera ảnh nhiệt ẢNH: AMAZON

Các thương hiệu như Flir, Thermal Master và Topdon cung cấp nhiều lựa chọn với giá từ vài triệu đến hơn 10 triệu đồng. Ví dụ, Topdon TC002C Duo có giá khoảng 8,95 triệu đồng cung cấp hình ảnh nhiệt độ 256 x 192p và có thể đo nhiệt độ từ -15 độ C đến 550 độ C.

USB chữa lành vết côn trùng cắn

Không ai muốn chịu đựng cảm giác ngứa ngáy hay đau đớn do côn trùng cắn. Thiết bị USB Insect Bite Healer của Heat It có thể gắn vào điện thoại giúp giảm đau tức thì từ các vết cắn của muỗi, ong hay ruồi.

Thiết bị này đã được chứng minh hiệu quả qua một nghiên cứu với 1.750 người tham gia. Nó truyền nhiệt tập trung vào vết cắn, giúp giảm ngứa và đau, đồng thời đi kèm với ứng dụng để điều chỉnh nhiệt độ, rất tiện lợi cho trẻ em hoặc những người có làn da nhạy cảm.

Nút chặn bụi USB

Việc cổng USB bị bụi bẩn hay vật thể lạ xâm nhập là một vấn đề phổ biến. Một giải pháp hiệu quả là sử dụng nút chặn bụi giúp ngăn chặn cát và bụi bẩn, đặc biệt hữu ích khi đi biển. Những nút này có giá khoảng 6 USD (khoảng 158.000 đồng) cho gói 10 cái, đi kèm với dụng cụ vệ sinh cổng.

Camera nội soi USB

Đây là một phụ kiện hình ảnh bao gồm một camera nhỏ và nguồn sáng LED giúp thu thập dữ liệu video ở những khu vực hẹp và khó tiếp cận. Camera nội soi USB rất hữu ích cho việc kiểm tra hệ thống ống nước, xe cộ hay tường nhà.

Người dùng có thể biến smartphone của mình thành camera hỗ trợ nội soi ẢNH: AMAZON

Giá của những camera này chỉ từ khoảng 15 USD (395.000 đồng), với nhiều lựa chọn trên thị trường, như camera Kinpthy giá 35 USD (922.000 đồng), nổi bật với camera kép và khả năng chống nước IP67.

Cáp USB đeo cổ

Nếu yêu thích sự tiện lợi, cáp USB đeo cổ sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Đây là sự kết hợp giữa dây đeo cổ và cáp USB, giúp người dùng dễ dàng sạc hoặc truyền dữ liệu mọi lúc. Một trong những sản phẩm nổi bật là cáp USB-C Satechi OntheGo hỗ trợ sạc nhanh 60W và tốc độ truyền dữ liệu USB 2.0 (480 Mbps). Sản phẩm này còn có thể được sử dụng như dây đeo chéo phù hợp với xu hướng hiện nay.

Những tiện ích này không chỉ giúp người dùng tối ưu hóa việc sử dụng điện thoại mà còn mở ra nhiều khả năng mới mà người dùng có thể chưa từng nghĩ đến.