Những thiết bị tránh cắm vào máy phát điện

Máy phát điện cho phép người dùng duy trì hoạt động cho một số khu vực trong nhà. Tuy nhiên, việc sử dụng máy phát điện không phải lúc nào cũng an toàn và hiệu quả, đặc biệt khi kết nối với các thiết bị điện trong ngôi nhà như danh sách dưới đây.

Máy phát điện phát huy tác dụng trong những ngày mất điện ẢNH: POPULAR MECHANICS

Thiết bị điện tử có bảng mạch

Máy phát điện di động không phải lúc nào cũng cung cấp nguồn điện ổn định cho các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính bảng, tivi và máy chơi game. Những thiết bị này cần nguồn điện sạch và ổn định, trong khi máy phát điện có thể tạo ra hiện tượng "nguồn điện bẩn" với điện áp thay đổi đột ngột. Điều này có thể gây hỏng hóc cho các linh kiện điện tử. Nếu cần sạc thiết bị, hãy sử dụng máy phát điện biến tần hoặc bộ lưu điện (UPS) để giúp ổn định dòng điện.

Các thiết bị công suất lớn

Khi khởi động máy phát điện, người dùng có thể cảm thấy như mọi thứ đã trở lại bình thường, nhưng không phải vậy. Hãy tránh cắm các thiết bị gia dụng lớn như lò nướng, máy giặt hay tủ lạnh vào máy phát điện. Những thiết bị này tiêu thụ nhiều điện năng và có thể gây quá tải cho máy phát điện, dẫn đến nguy cơ hỏng hóc cho cả máy phát và thiết bị.

Trước khi sử dụng các thiết bị như vậy, tốt hơn hết là người dùng hãy kiểm tra công suất của máy phát điện và khuyến nghị của nhà sản xuất.

Cẩn trọng với thiết bị làm nóng

Khi mất điện, người dùng có thể muốn sử dụng các thiết bị làm nóng để giữ ấm cho ngôi nhà. Tuy nhiên, các thiết bị này tiêu thụ một lượng điện năng lớn và có thể khiến máy phát điện quá tải. Hơn nữa, các bộ phận làm nóng cần nguồn điện ổn định để hoạt động an toàn.

Vụ nghi ngạt khí máy phát điện ở Đà Nẵng: 4 người tử vong

Nếu sử dụng máy sưởi, hãy theo dõi chặt chẽ để tránh nguy cơ quá nhiệt hoặc hỏa hoạn. Tốt hơn hết, hãy đọc kỹ hướng dẫn của nhà sản xuất máy phát điện trước khi sử dụng các thiết bị tạo nhiệt.

Máy bơm nước giếng

Đây cũng là một thiết bị cần được cân nhắc kỹ lưỡng khi cắm vào máy phát điện. Khi khởi động, máy bơm tiêu thụ một lượng điện năng lớn, có thể làm quá tải máy phát điện. Nếu máy bơm không nhận đủ điện năng ổn định, nó có thể ngừng hoạt động hoặc quá nhiệt, dẫn đến hư hỏng và không có nước sử dụng trong thời gian dài.

Nếu cần sử dụng máy bơm giếng trong thời gian mất điện, hãy đảm bảo rằng máy phát điện có công suất đủ lớn để đáp ứng nhu cầu. Tránh cắm thêm thiết bị khác vào cùng một máy phát điện để giảm thiểu rủi ro.

Tránh dùng dây nối dài hoặc ổ cắm điện giá rẻ

Dây nối dài hoặc ổ cắm điện giá rẻ có thể không đủ khả năng chịu tải trọng từ máy phát điện. Chúng thường có dây mỏng và chất lượng kém, dễ gây ra sự cố như chập điện hoặc hỏa hoạn. Nếu cần sử dụng dây nối dài, hãy chọn loại được chứng nhận cho mục đích sử dụng ngoài trời và đảm bảo chúng có khả năng chịu tải phù hợp.

Nhiều ổ điện nối dài chất lượng kém có thể gây hỏa hoạn ẢNH: BGR

Nhìn chung, máy phát điện là một giải pháp hữu ích trong những tình huống khẩn cấp, nhưng cũng cần phải sử dụng một cách cẩn trọng. Hãy luôn nhớ rằng máy phát điện chỉ nên được sử dụng cho những nhu cầu thiết yếu và tránh cắm những thiết bị không phù hợp để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.