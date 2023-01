Những thói quen giúp phụ nữ luôn xinh đẹp trong năm mới

Theo tạp chí Best Life, việc duy trì đều đặn các thói quen sau đã được khoa học chứng minh có thể giúp phụ nữ luôn trẻ trung và khỏe mạnh.



Uống trà mỗi sáng

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học BMC Complementary and Alternative Medicine, cả trà trắng và trà xanh đều chứa các enzyme có tác dụng làm giảm nếp nhăn bằng cách bảo vệ da chống lại sự phân hủy collagen và elastin. Nói cách khác, uống trà đều đặn mỗi buổi sáng sẽ giúp phụ nữ hạn chế hiệu quả các dấu hiệu tuổi tác trên da.

Uống trà đều đặn mỗi buổi sáng sẽ giúp phụ nữ hạn chế hiệu quả các dấu hiệu tuổi tác trên da

Ăn trái cây màu đỏ

Những thực phẩm có màu đỏ như cà chua, dưa hấu, ớt chuông có chứa lycopene - một chất chống oxy hóa mạnh, đã được chứng minh là có tác dụng bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV, hạn chế nếp nhăn cũng như đốm nâu khi tiếp xúc với ánh nắng.

Ở gần cây xanh

Một nghiên cứu được công bố trên tập san Scientific Reports đã phát hiện ra rằng trồng thêm cây xanh trong không gian sống sẽ giúp mọi người cải thiện sức khỏe tinh thần, giữ cho trái tim khỏe mạnh và trẻ lâu hơn.

Lạc quan

Các chuyên gia khuyên rằng không lo lắng về tuổi tác là cách để giúp bạn trẻ lâu hơn. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Frontiers in Aging Neuroscience cho hay những người lớn tuổi luôn giữ sự lạc quan, cảm thấy mình trẻ trung hơn so với tuổi thật, lại ít dấu hiệu lão hóa hơn so với người thường lo lắng về tuổi già.

Ngoài ra, giữ tinh thần thoải mái, thường xuyên mỉm cười sẽ giúp bạn trông trẻ trung hơn dù ở độ tuổi nào, theo một nghiên cứu được công bố trên tập san PLOS One. Không chỉ vậy, một số nghiên cứu nhỏ cũng đã chỉ ra rằng nét mặt vui vẻ còn giúp giảm mức độ căng thẳng và giữ cho trái tim khỏe mạnh.