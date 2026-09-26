Những thức uống buổi sáng tốt cho sức khỏe thận

Bà Caitlin Beale, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, cho biết lựa chọn đồ uống cũng là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh. Ngược lại, thường xuyên sử dụng đồ uống nhiều đường có thể làm tăng lượng đường và năng lượng nạp vào cơ thể, từ đó liên quan đến các yếu tố nguy cơ của bệnh thận mạn, theo Health.

Nước lọc vẫn là lựa chọn đơn giản nhất

Nước cần thiết cho quá trình bài tiết nước tiểu và giúp cơ thể duy trì trạng thái đủ nước. Uống đủ nước cũng giúp nước tiểu không quá cô đặc, đặc biệt có ý nghĩa đối với người có nguy cơ hình thành một số loại sỏi thận.

Điểm đáng chú ý là nước lọc không chứa đường, caffeine hay calo.

Tuy nhiên, không phải ai cũng uống cùng một lượng nước. Người khỏe mạnh có thể uống theo nhu cầu và điều kiện thời tiết, vận động. Người mắc bệnh thận mạn giai đoạn tiến triển, suy tim hoặc đang chạy thận có thể phải giới hạn lượng nước theo chỉ định riêng.

Cà phê không đường, nước lọc là những thức uống tốt cho thận Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Cà phê: Có thể uống, nhưng đừng biến thành đồ uống nhiều đường

Cà phê chứa caffeine và nhiều hợp chất thực vật. Một số nghiên cứu quan sát ghi nhận người uống cà phê có nguy cơ mắc bệnh thận mạn thấp hơn, nhưng điều này không chứng minh cà phê trực tiếp phòng bệnh thận.

Cà phê cũng cần được uống ở mức vừa phải. Caffeine có thể làm huyết áp tăng tạm thời ở một số người. Trong khi đó, huyết áp cao kéo dài là một trong những nguyên nhân quan trọng gây tổn thương thận.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết với phần lớn người trưởng thành khỏe mạnh, lượng caffeine khoảng 400 mg/ngày thường không liên quan đến tác dụng tiêu cực đáng kể. Tuy nhiên, độ nhạy với caffeine khác nhau ở từng người.

Trà xanh, trà đen có gì đáng chú ý?

Trà xanh cung cấp polyphenol, trong đó có catechin - những hợp chất có đặc tính chống oxy hóa. Trà xanh không đường cũng là một cách bổ sung chất lỏng mà không đưa thêm đường vào khẩu phần.

Trà đen cũng chứa nhiều flavonoid. Một nghiên cứu được công bố trên Nutrients năm 2023 ghi nhận mối liên quan giữa việc uống trà và nguy cơ tổn thương thận cấp thấp hơn.

Tuy nhiên, đây là bằng chứng quan sát và không thể xác định uống một lượng trà nhất định sẽ trực tiếp bảo vệ thận. Do đó, không nên xem 3 - 4 tách trà mỗi ngày là “liều” phòng bệnh thận.

Người nhạy cảm với caffeine có thể ưu tiên uống trà vào đầu ngày và tránh uống quá nhiều vào buổi tối để không ảnh hưởng giấc ngủ.

Sữa đậu nành không đường cung cấp protein thực vật và có thể là lựa chọn thay thế phù hợp cho một số loại đồ uống nhiều đường Ảnh: P.H tạo từ AI

Sữa đậu nành và sinh tố: Chọn thành phần kỹ

Sữa đậu nành không đường cung cấp protein thực vật và có thể là lựa chọn thay thế phù hợp cho một số loại đồ uống nhiều đường. Đậu nành cũng chứa isoflavone - hợp chất thực vật được nghiên cứu về nhiều lợi ích sức khỏe.

Một số nghiên cứu quan sát cho thấy chế độ ăn giàu protein thực vật có liên quan đến nguy cơ bệnh thận mạn thấp hơn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa uống sữa đậu nành mỗi ngày sẽ làm giảm 23% nguy cơ mắc bệnh thận.

Sinh tố từ trái cây, rau củ, hạt chia hoặc hạt lanh có thể cung cấp chất xơ và nhiều dưỡng chất. Nhưng nên ưu tiên ăn cả trái cây thay vì dùng quá nhiều nước ép, không thêm đường, mật ong hoặc si rô.

Người mắc bệnh thận cần lưu ý một số loại trái cây, rau củ và hạt có thể chứa nhiều kali hoặc phốt pho. Vì vậy, không nên tự áp dụng công thức sinh tố “tốt cho thận” trên mạng.

Hay tỉnh giấc lúc 3 giờ sáng: Vì sao?

Đồ uống nhiều đường mới là điều nên hạn chế

Nước ngọt, trà sữa, cà phê pha nhiều đường, nước tăng lực và các loại đồ uống chứa nhiều đường nên được hạn chế.

Thường xuyên tiêu thụ nhiều đường có thể góp phần làm tăng cân, béo phì và nguy cơ tiểu đường - những yếu tố liên quan chặt chẽ với bệnh thận mạn.

Với người khỏe mạnh, nước lọc vẫn nên là nguồn nước uống chính. Cà phê, trà hoặc sữa đậu nành không đường có thể dùng đa dạng trong chế độ ăn nếu phù hợp với cơ thể.

Đặc biệt, người mắc bệnh thận mạn, có sỏi thận tái phát, suy tim hoặc đang chạy thận cần hỏi bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng về lượng nước và thành phần đồ uống phù hợp, thay vì tự tăng lượng nước với mục đích “rửa thận” hay “thải độc”.